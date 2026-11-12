Trilaterálne rokovania v Abú Dhabí

Vítajte v Situačnom centre. Dnes špeciálne o trojstranných rokovaniach Amerika – Rusko – Ukrajina v Abú Zabí. (prepis rozhovoru pre Český rozhlas - Rádio Plus).
Rozhovor si môžete vypočuť aj v podcaste na podcastových platformách alebo tu: https://www.podbean.com/eas/pb-6ma6d-1bad2ba
V Abú Zabí sa rokovalo o výmene zajatcov a návrate ukrajinskýcch detí do vlasti. Prezident Volodymyr Zelenskyj hovoril o tom, že ho teší zmena v prístupe amerických vyjednávačov – hoci zatiaľ konkrétne výsledky a závery včerajšieho rokovania nie sú zrejmé.
Ďalšie stretnutia vyjednávačov Kyjeva, Moskvy a Washingtonu sa očakávajú po opätovných ruských útokoch na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. V Dnipre zahynuli najmenej dvaja ľudia, ďalší sú zranení. Ďalšie dve obete hlásia úrady vo Vinnickej oblasti.
Vojenský kontext rokovaní o mieri si teraz rozoberieme s Pavlom Mackom, generálporučíkom v zálohe a bývalým najvyšším zástupcom Slovenska v štruktúrach NATO.
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Moderátorka: Dobré ráno.
Gen. Pavel Macko: Dobré ráno, prajem.
Frontová línia: žiadny zásadný posun Ruska
Moderátorka: Pán generál, čo sa z pohľadu vojenskej stratégie oboch armád zmenilo od posledných rokovaní v tomto formáte, ktoré sa uskutočnili vo februári?
Gen. Pavel Macko: Úplne zásadná zmena je to, že v podstate nenastal žiadny posun na frontovej línii zo strany Ruska tento rok. Ich ofenzívny postup sa zastavil oproti minulému roku. Za prvých desať mesiacov získali prakticky 120 km², čo je absolútne zanedbateľné.
Na jednej strane Rusko niekde mierne postupuje, ale Ukrajincom sa podarilo stabilizovať Donbas a frontovú líniu a zastaviť ruský postup. A toto je zásadná zmena. Rusko tým pádom presunulo tlak na bombardovanie strategickej infraštruktúry vo vnútri Ukrajiny.
Vojenské predpoklady mierových rokovaní
Moderátorka: Aké by teda mohli byť vojenské predpoklady pri mieri – vrátane stiahnutia ukrajinskýcch jednotiek z Donbasu, čo Ukrajina z pochopiteľných dôvodov nepožaduje?
Gen. Pavel Macko: Je tu viacero požiadaviek. Rusko zatiaľ stále komunikuje, že by chcelo, aby Ukrajina odovzdala celé obsadené územia. Prístupy sa ale líšia:
- Rusko požaduje najprv celkové bezpečnostné riešenie, a potom zastavenie paľby
- Ukrajina žiada presný opak
Úplným kameňom úrazu je dohodnutie bezpečnostných záruk a ich charakteru, ako aj veľkosti a postavenia ukrajinskej armády – kde sa zatiaľ pozície zásadne rozchádzajú. Rusko nechce žiadne pozorovateľské ani cudzie stabilizačné sily na Ukrajine. Ukrajina naopak požaduje záruky, aby Rusko nemohlo obnoviť agresiu – teda záruky podobné článku 5 Severoatlantickej zmluvy, aj keď nebude členom NATO.
Tri piliere bezpečnostných záruk
Moderátorka: Čo by prípadne mohlo patriť k tým veľmi konkrétnym bezpečnostným zárukám, o ktorých sa zmienil prezident Zelenskyj?
Gen. Pavel Macko: Sú tam tri kategórie:
1. Výstavba ukrajinskej armády – dlhodobý záväzok západných partnerov, že Ukrajina bude mať prístup k novým technológiám a modernému výstroju
2. Prítomnosť pozorovateľov, ktorí by monitorovali situáciu priamo na území Ukrajiny – aj keď nie nevyhnutne v blízkosti kontaktnej línie
3. Automatické zapojenie garantov bezpečnosti v prípade obnovenia ruskej agresie
Pozitívnym signálom je, že Ukrajina zároveň uznáva, že obe strany potrebujú bezpečnostné záruky a ich obavy musia byť vypočuté. Rusko je však na opačnom póle – požaduje minimalizovanie ukrajinskej armády.
Americké vs. európske garancie: kto ponese ťažisko?
Moderátorka: Zostáva otázka pomeru záruk. Do akej miery by išlo o americkú garanciu a do akej miery o garancie zo strany európskych spojencov?
Gen. Pavel Macko: Ak sa pozrieme čisto na západný pohľad, myslím si, že je všeobecne akceptované, že fyzické – teda konvenčné – garancie by poskytovali európske krajiny. Sú to veľké krajiny ako Francúzsko, Nemecko, Británia, severské krajiny a Poľsko. Spojené štáty by slúžili ako druhá línia obrany a strategická podpora – či už v oblasti spravodajstva, alebo ďalších prvkov logistickej podpory.
To by Spojeným štátom umožnilo uvoľniť si ruky pre svoje priority v Pacifiku a na Blízkom východe, pričom by zároveň zostali zaviazané pre európsku bezpečnosť. Ťažisko by sa presunulo na európske krajiny.
Môže Európa nahradiť americkú podporu?
Moderátorka: Pýtam sa na tento pomer práve preto, lebo sa vo svetových médiách veľa diskutuje o tom, do akej miery by mohla európska vojenská pomoc nahradiť tú americkú – konkrétne čo sa týka amerických satelitných informácií z bojiska.
Gen. Pavel Macko: Jednoznačne – práve toto je tá strategická podpora. 80 % všetkých spravodajských informácií – vrátane tých, ktoré využívajú európske krajiny – pochádza od Spojených štátov. Európa navyše nemá nízkoobežnú satelitnú konšteláciu, niečo ako je Starlink. Uvažuje sa o tom, ale bude to trvať roky.
To znamená, že pokiaľ ide o podporu Ukrajiny:
- Európa by pokryla veľkú časť potrebných systémov
- Nepokryla by satelitnú podporu
- Nepokryla by prostriedky protivzdušnej obrany vyššej úrovne – napríklad systém Patriot
- Všetko ostatné by Európa buď pokryla, alebo by to Ukrajina spolu s európskymi partnermi dokázala vyrobiť
Energetické prímerie – najpravdepodobnejší scenár
Moderátorka: Dnes sa má v Abú Zabí riešiť aj energetika. Dá sa teda očakávať, že prípadné prímerie – ak by sa ho podarilo dohodnúť – by bolo energetického charakteru?
Gen. Pavel Macko: Je to najpravdepodobnejší scenár, že by sa dohodlo práve energetické prímerie. Ale je tu veľký nepomer. Rusko momentálne – aj napriek tomu, že je citeľne zasiahnuté ukrajinskými údermi na vlastnú energetickú infraštruktúru – má stále výhodu, pretože energetika je práve teraz úzkym hrdlom pred nadchádzajúcou zimou pre Ukrajinu.
Ukrajina funguje na troch jadrových elektrárňach a piatich konvenčných, pričom tie konvenčné sú pod systematickým tlakom. Rusko navyše likviduje rozvodné systémy a teplárne – centrálne uzly – čo výrazne komplikuje situáciu Ukrajiny.
Energetické prímerie by Ukrajine pomohlo, avšak obmedziť útoky výhradne napríklad len na rafinérie by bolo pre Ukrajinu nevýhodné. Napriek tomu je to oblasť, kde by sa strany mohli dohodnúť.
Príklad Olešiek: model de-eskalácie
Moderátorka: Akým prípadným vzorom môže byť to, čo sa odohralo v Oleškách – humanitárne prímerie na okupovanom území, kde sa podarilo stiahnuť tamojších obyvateľov na Ukrajinu?
Gen. Pavel Macko: Toto je jedna z oblastí, kde existuje relatívna zhoda už aj počas týchto rokovaní – aspoň z toho, čo preniká na povrch. Olešky slúžia ako príklad de-eskalačných mechanizmov. Zatiaľ čo celkové vyriešenie bezpečnostných záruk a postupnosť krokov – či má byť najprv prímerie a potom ďalšie kroky – zostáva nejasné, samotný mechanizmus de-eskalácie: ako si dohodnúť čiastkové prímerie, ako sa navzájom monitorovať a budovať si dôveru počas prímeria – práve na toto môže slúžiť príklad Olešiek.
Zdieľanie skúseností medzi armádami
Moderátorka: Pokiaľ ide o ďalšie záležitosti týkajúce sa spolupráce armád – je v súčasnosti reálne zdieľanie skúseností európskych armád s ukrajinskou armádou? Tá má predsa teraz výrazné know-how, najmä v oblasti drónov.
Gen. Pavel Macko: Toto prebieha veľmi intenzívne. Ide to aj cestou podpory Ukrajiny – zdieľanie technologických dát, ktoré sa okamžite premietajú do vývoja nových vojenských technológií, vrátane protidrónovej obrany priamo na Západe. Navyše, členské krajiny NATO a Ukrajina majú spoločné analytiko-výcvikové centrum v poľskej Bydgošti, kde priamo sedia ukrajinskí dôstojníci a zdieľajú tieto skúsenosti.
Takže toto je oblasť, kde sa európski partneri výrazne učia nové postupy, taktiku a implikácie technologických zmien. Na druhej strane oni vedia poskytovať Ukrajine moderné zariadenia a technologickú a informačnú podporu.
Správa o zadržaní poľských agentov v Kaliningradskej oblasti
Moderátorka: Ešte na záver – za ako vážnu z pohľadu vojenského experta máme považovať správu o tom, že ruská tajná služba FSB tvrdí, že zadržala dvoch agentov poľských spravodajských služieb a obviňuje ich zo špionáže v Kaliningradskej oblasti?
Gen. Pavel Macko: Vzal by som to ako štandardnú správu. Je pravdepodobné, že Poliaci to budú popierať a Rusi budú toto tvrdenie naďalej opakovať. Je pochopiteľné, že poľské orgány sa zaujímajú o to, čo sa deje v Kaliningradskej oblasti, ktorá vytvára nebezpečnú enklavu priliehajúcu k Poľsku. Je to taký bežný spravodajský šum. Krajiny majú svoje spravodajské záujmy, snažia sa zistiť čo najviac o zámeroch a kapacitách potenciálneho protivníka. A toto je len epizóda celkového systému získavania informácií z jednej aj z druhej strany.
Moderátorka: Ďakujeme za rozhovor.
Gen. Pavel Macko: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.