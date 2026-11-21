Pod novinovým titulkom novinára SME Mareka Moravčíka, ktorý sa netají svojimi progresívnymi postojmi, sa stretli v rozdielnych názoroch novinár denníka SME Jakub Fila a komentátor toho istého denníka, ľavicový politológ a expert na obranu Martin Kugla. V článku odzneli klasické mantry proti konzervativizmu.
Epický úvod, však? Čo vám na tom príde zvláštne? Žeby som zavádzala vo viacerých tvrdeniach? Že by som tvorila nepravdivý obraz? Či vytvárala falošný naratív?
Čo vám v tých vetách nesedí?
Titulok: Znie ako fakt, ale nepoznáte vyjadrenie druhej strany. Pokojne by mohol byť napísaný aj nasledovne: Čo sa deje s facebookovým profilom mestskej časti Karlova Ves?
Perex: Kritikov Dany Čahojovej nazývam Vallovými mienkotvorcami. Keď túto nálepku prenesiete na dvoch ľudí s rozdielnym profesijným postavením, vytvárate dojem koordinovaného názorového tábora. Zároveň oslabujete váhu ich kritiky a ovplyvňujete, ako ju čitateľ vníma.
Jakub Fila je novinár. Nazývať novinára Vallovým mienkotvorcom určite nie je korektné, aj keď jeho spôsob argumentácie považujem za tendenčný a mám pocit, že si argumenty vyberá podľa toho, aký záver chce dosiahnuť. Politická náklonnosť ešte sama osebe nedokazuje koordináciu ani nevypovedá o kvalite konkrétneho argumentu.
Označenie „expert na sociálne siete“ používa pri pánovi Godovi Denník N. Nesedia experti na sociálne siete náhodou v Kremíkovom údolí? Sú za svoju expertízu dokonca aj platení a tie sociálne siete dokonca aj formujú. Zo Slovenska asi musíte poznať napríklad AI vedca Michala Valka, ktorý dostal zákazku od Marka Zuckerberga. Pán Goda sa zrejme kvalifikoval tým, že spravoval profil ministerstva zdravotníctva.
Tu pracujem s autoritou označenia. Titul expert automaticky zvyšuje dôveryhodnosť výroku, hoci čitateľ nemusí vedieť, na základe čoho človek takúto expertízu získal.
Prvý odsek:
Slovné spojenia „netají sa svojimi konzervatívnymi postojmi“ a „odzneli klasické mantry proti progresivizmu“, použila novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová, keď v relácii Piatoček komentovala tlačovú besedu Dany Čahojovej z februára 2026, na ktorej ohlásila svoju kandidatúru na primátorku Bratislavy. Toto je hodnotiaca interpretácia, nie opis obsahu. Čitateľ ešte nepozná argumenty, ale už dostáva návod, ako ich má vnímať.
Žiadne mantry proti progresivizmu síce neodzneli ani na tlačovke, tak ako neodzneli ani klasické mantry proti konzervativizmu v článku Mareka Moravčíka, ale obraz máme už nakreslený.
A všimnite si, zopár pravdivých vecí som tam aj skutočne napísala. Napríklad to, že Martin Kugla je expert na obranu. Vedie think tank zameraný na obranu a vojenské technológie. A naozaj je politológ, naozaj ľavicový a naozaj je aj komentátorom toho istého denníka.
Tak takto to, moji milí, jednoducho funguje Ak tieto tvrdenia začnú kolovať internetom, môžu žiť vlastným životom. Bez stanoviska druhej strany a znalosti celého kontextu totiž nevieme posúdiť, či išlo o odmietnutie, spor o správu stránky alebo inú okolnosť. A opakovaním sa tvrdenie začne javiť ako pravda. Ale načo si kaziť deň hľadaním pravdy a nasvecovaním na problém? Však? Dnes sa už len manipuluje.