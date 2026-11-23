Dovoľte mi, pani Cigániková, najprv povedať, že tento list nie je útokom ani hanou na Vašu prácu. Naopak, píšem aj preto, lebo Vás naozaj považujem za demokratku, ktorá vie diskutovať so širokým spektrom ľudí. To si vážim.
Rozhodla som sa o tejto veci písať verejne, pretože dúfam, že pomôžem rozšíriť argumenty.
Obsah tohto listu sa predovšetkým týka témy surogácie. Nadväzujem na debatu, na ktorú ste boli pozvaná spolu s Oliviou Maurel, ľudskoprávnou aktivistkou, ktorá bojuje za celoplošný zákaz surogácie a je sama dieťaťom narodeným prostredníctvom surogácie.
Pojem surogácia, surogátne materstvo alebo náhradné materstvo označuje reprodukčnú prax, pri ktorej žena vynosí dieťa pre zamýšľaných rodičov, ktorí sami nemôžu mať dieťa alebo sa rozhodnú využiť túto možnosť z iných dôvodov. Po pôrode dieťa odovzdáva zamýšľaným rodičom, a to buď za peňažnú odmenu, alebo bezodplatne.
Treba povedať, že osobná skúsenosť Olivie Maurel je relevantným svedectvom o možných dôsledkoch surogácie. Sama osebe však nedokazuje, že rovnakú skúsenosť majú všetky deti narodené prostredníctvom surogácie. Ani absencia rovnakej skúsenosti u všetkých detí však nedokazuje, že táto prax je bez rizík alebo eticky nespochybniteľná.
Zákaz narodiť sa? Nie náhodou zákaz počatia?
Diskusiu otvárate nasledujúcimi slovami: „Ja si nemyslím, že chrániť ženy a deti na Slovensku znamená, že ich máme chrániť zákazmi a príkazmi – konkrétne tie ženy. A deti... Ktoré deti? Tie, čo sa nesmú narodiť? Ktorým chceme zakázať sa narodiť? Chránim niekoho tak, že mu zakážem sa narodiť?“
O týchto Vašich úvodných otázkach som písala aj osobne pani Maurel, pretože boli nepresné. Vysvetlím. Zákaz surogácie nie je zákazom narodenia dieťaťa. Je zákazom reprodukčnej praxe, pri ktorej žena vopred súhlasí s vynosením dieťaťa a jeho následným odovzdaním zamýšľaným rodičom.
Pri surogácii sa embryo vytvorené prostredníctvom asistovanej reprodukcie prenesie do maternice ženy, ktorá dieťa vynosí. Podstatou surogácie je však aj vopred dohodnuté odovzdanie dieťaťa zamýšľaným rodičom. Keď už je dieťa počaté, nikto mu predsa zákazom surogácie nezakazuje narodiť sa.
Keď kladiete svoje úvodné otázky, skôr by sa hodili do diskusie o potratoch. Tam by Vaše otázky sedeli, pretože prerušením tehotenstva v skutočnosti dochádza k znemožneniu narodenia, aj keď dieťa už bolo počaté.
Existuje právo na dieťa?
Právne systémy poznajú reprodukčné práva a právo založiť si rodinu. To však nie je totožné s právom na dieťa. Existujú rodinné politiky a pravidlá týkajúce sa starostlivosti o dieťa. Žiadna spoločnosť však nikomu nedlží, aby mal iný človek dieťa. Mnohým spoločnostiam záleží na tom, aby sa dodržiavali štandardy a pravidlá pri starostlivosti o deti. Znova. Keďže právo na získanie dieťaťa neexistuje, nikomu ho ani neberiete - ani Vy, ani Olivia, ani ja, ani konzervatívci.
Klasický liberalizmus kladie dôraz na slobodu jednotlivca, osobnú zodpovednosť a obmedzovanie zásahov do jeho života. Sloboda však nikdy neznamená absenciu všetkých hraníc. Aj liberálne uvažovanie musí brať do úvahy, kde sa sloboda jedného človeka stretáva so slobodou a záujmami druhého.
Túžba po dieťati nie je právo. Je úplne reálna a u mnohých ľudí veľmi silná. Mnohí ľudia, ktorí nemôžu mať vlastné deti, majú problém s adopciou, pretože túžia vychovávať dieťa s vlastným genetickým materiálom. Vrátim sa však k podstate. Olivia bojuje za zákaz jednej z možností, ako mať dieťa, nie však za odňatie nejakého práva.
Nejde o bežné pocity
„To, že mám iný názor, neznamená, že neberiem jej pocity a príbeh vážne.“
Túto vetu adresujete Olivii. To, čím si ako dieťa a dospievajúci človek prešla, nemožno odbiť ako obyčajné pocity. Hovorí o bolesti, utrpení, obdobiach sebadeštrukcie a suicidálnych pokusoch. Samozrejme, jej osobná skúsenosť sama osebe nedokazuje, že rovnaké dôsledky má surogácia pre každé dieťa. Je však dostatočným dôvodom na to, aby sme sa otázkami možných dôsledkov zaoberali.
A áno, ani túžba po dieťati nie je bežný pocit. Pre mnohých ľudí je túžba po vlastnom dieťati existenčnou záležitosťou. Pre mnohých je zmyslom života. Ani tu teda nejde o bežný pocit, ktorý môže po chvíli pominúť ako hnev, radosť či smútok.
Hovoríte, že je kruté zobrať všetkým plošne možnosť mať dieťa bez ohľadu na dôvody a možnosti. A áno, s tým súhlasím. Zákaz tejto praxe je voči takýmto ľuďom krutý.
Lenže aj prax surogácie môže byť krutá. Súčasťou tejto reprodukčnej praxe je vopred plánované oddelenie dieťaťa od ženy, ktorá ho vynosila. V niektorých prípadoch môže do reprodukčného procesu vstupovať až päť dospelých osôb: dvaja zamýšľaní rodičia, žena, ktorá dieťa vynosí, darkyňa vajíčka a darca spermie. Ide o osoby s rôznymi biologickými, gestačnými alebo zamýšľanými rodičovskými väzbami, čo otvára otázky identity, pôvodu a právneho postavenia dieťaťa. Neznamená automaticky, že takéto usporiadanie dieťaťu ublíži, ale je legitímne skúmať jeho dôsledky.
V relácii ste spomenuli aj prax adopcie. Existuje zásadný rozdiel medzi adopciou dieťaťa, ktoré už existuje a potrebuje rodinu, a vytvorením reprodukčného procesu, ktorého súčasťou je vopred plánované odovzdanie dieťaťa iným ľuďom. Dôvody odovzdania dieťaťa do adopcie sú rôzne a navyše adopcia nie je automaticky bezbolestná ani ideálna cesta. Adopcia reaguje na situáciu dieťaťa, ktoré už potrebuje náhradnú rodinu. Surogácia vytvára reprodukčný proces, v ktorom je odovzdanie dieťaťa súčasťou pôvodného zámeru.
Pani Cigániková, vážim si na Vás, že sa zastávate slobôd, že presadzujete zodpovednú fiškálnu politiku, podporujete podnikateľské prostredie a nesľubujete veci „zadarmo“ z vreciek daňovníkov. Že im hovoríte z Vášho pohľadu pravdu a vediete ich k zodpovednosti, aby sa spoliehali na seba, a nie na pomoc od štátu.
Myslím si, že aj liberáli môžu mať svoju pozíciu, ktorá odmieta, aby sa sloboda interpretovala ako neobmedzená možnosť uspokojiť vlastnú túžbu bez ohľadu na záujmy ďalších zúčastnených. Súhlas dospelých nemusí byť dostatočnou odpoveďou na otázku záujmov dieťaťa.
A nesúhlas so surogáciou predsa automaticky neznamená obhajobu konzervatívneho zákazu. Olivia Maurel je pritom ateistka a feministka. Vo svojich autobiografii hovorí aj o skúsenosti s potratom po tom, čo sa v mladosti stala obeťou znásilnenia. Spomínam to preto, že som mala pocit, že ste sa ku koncu diskusie snažili zaradiť Oliviu do konzervatívneho tábora.
Liberálna spoločnosť nemusí považovať každú technologicky alebo právne uskutočniteľnú možnosť za automaticky prípustnú.
Sloboda nie je iba možnosť dosiahnuť vlastný cieľ. Je aj otázkou hraníc, zodpovednosti a rešpektovania práv a záujmov iných ľudí.
Pani Cigániková, netvrdím, že poznám na tieto ťažké výzvy riešenia a odpovede. Jedno určite viem. V živote sa musíme vyrovnať s mnohými krutými situáciami, musíme čeliť mnohým ťažkostiam a výzvam. Kruté je aj dostať výpoveď a prísť o prácu. Kruté je byť ťažko a vážne chorý. Koniec koncov, z bolesti sme zrodení. Nie na všetky krutosti však existuje odpoveď v práve.