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17. sep 2026 o 15:34
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Zasadnutie zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 17. 9. 2026: vystúpenie v priestore pre občanov: Mesto ide príkladom. Ale kde sú výsledky?

Vystúpenie na Mestskom zastupiteľstve Bratislavy, 17. septembra 2026, k výsledkom zelenej transformácie hlavného mesta.

Pavlína Valovičová
Pavlína Valovičová Bloger
Zasadnutie zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 17. 9. 2026: vystúpenie v priestore pre občanov: Mesto ide príkladom. Ale kde sú výsledky?
Pavlína Valovičová (Zdroj: Peter Ondris Škreček)
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Vážený pán primátor, pán viceprimátor Mrva, vážené poslankyne, vážení poslanci,

najskôr sa chcem poďakovať za rekonštrukciu zastávky Zochova. Bola naozaj potrebná a je vidno rozdiel. Keď sa niečo podarí, treba to povedať.

Dnes sa však, pán viceprimátor Mrva, chcem venovať zelenej transformácii Bratislavy.

Toto leto veľmi názorne ukázalo, ako je Bratislava pripravená na meniacu sa klímu. Prečítala som si celý Klimatický plán Bratislavy. Na papieri vyzerá výborne. Jedna z jeho kapitol sa dokonca volá „Mesto ide príkladom“.

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Bratislava však nezačala so zelenými opatreniami až príchodom súčasného vedenia. Už pred rokom 2019 fungoval projekt Bratislava, zelenaj sa. Jedným z jeho výsledkov je Park Jama, kvalitný verejný priestor so zeleňou a riešeniami, ktoré pomáhajú zvládať letné horúčavy.

A potom sa pozrime na Park Kazanská, ktorý vznikol už vo vašom období. Keď sa dnes spýtam, ktorý z týchto priestorov je lepšie pripravený na horúce letá a vytvára príjemnejšiu mikroklímu, pre mňa je odpoveď jasná.

Preto som si cez infozákon vyžiadala prehľad klimatických projektov realizovaných od roku 2019 do polovice roku 2026. Dostala som zoznam 45 projektov. Na prvé počutie to znie dobre. No viac ako polovicu tvorí udržateľná doprava a len päť projektov sa týka energetickej efektívnosti budov.

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Keď sa pýtam na zelenú transformáciu mestského majetku, parkov a verejných priestorov, nevidím za roky 2019 až 2026 taký posun, aký Bratislava dokázala urobiť už pred rokom 2019.

Máme Klimatickú výzvu primátora, máme program Ochlaď sa, podporujeme tepelné čerpadlá. Vo veľkej miere však ide o aktivity súkromného sektora a externých partnerov. Ja sa však pýtam: čo medzitým robí samotné hlavné mesto?

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Napríklad Petržalka dnes vie povedať, koľko má fotovoltických zdrojov, aký majú výkon a aké sú jej ďalšie plány. Ján Karman nedávno zverejnil ich odpočet. A dovolím si trochu humoru: Janko rozhodne nie je žiadny zelený aktivista, ale ukázal výsledky, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani poriadny objímač stromov.

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Preto sa pýtam vás, pán viceprimátor:

Koľko fotovoltiky máme na mestských budovách? Koľko zelených striech? Koľko budov sme energeticky obnovili? O koľko viac dažďovej vody dokážeme na mestskom majetku zadržať? A poznáme vôbec uhlíkovú stopu Primaciálneho paláca a budov magistrátu? Vieme povedať, o koľko sme ju znížili?

Váš Klimatický plán hovorí: „Mesto ide príkladom.“

Ešte v roku 2018, pred nástupom súčasného vedenia, sa Bratislava v jednom medzinárodnom rebríčku 50 miest umiestnila ako tretie najzelenšie mesto. Mala veľmi dobrú východiskovú pozíciu.

Tak nám, prosím, ukážte výsledky.

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Tento text som chcela predniesť na zasadnutí zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, 26.02.2026.

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Hlavný bod zasadnutia magistrátu bolo prerokovanie návrhu rozpočtu.

Pavlína Valovičová

Pavlína Valovičová
Bloger 
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Píšem ako externý prispievateľ pre denník Pravda a mám blogové profily aj na denníkoch N a Postoj. Študovala som vo Florencii, pracujem v IT sektore a rada píšem. Ako dobrovolníčka sa angažujem od 2008 pre rôzne projekty, podporu kultúry, pre duševné zdravie, z ktorého systematickým tlakom na politické strany som priespela k tomu, aby sa stala jedna z tém volebnej kampane do NRSR v ’23. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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