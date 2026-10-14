Peruánskym amazonským pralesom k nekontaktovaným domorodcom

Návšteva Peru v oblasti Cuzca je síce vysokohorský zážitok v Andách, ale jedným z výletov z tohto mesta môže byť nečakane odlišný zážitok: niekoľkodenná cesta do amazonského dažďového pralesa do národného parku Manu. Výlet sa dá absolvovať iba s cestovnou kanceláriou. Naša skupinka je malá, okrem mňa s dcérou je s nami iba trojčlenná kanadská rodina z Montrealu. Opäť sa potvrdil význam športu pre marketing krajiny: Stéphane nám pozitívny vzťah k Slovensku demonštroval na mobile vlastnoručne natočeným gólom Slafkovského v drese ich klubu Canadiens.
Cesta z výšok pohoria Ánd dole k Amazónii vedie mlžným horským pralesom, kde sme sa čochvíľa zastavovali a skvelý sprievodca s gréckym menom Demetrio hvízdaním lákal pekné farebné vtáčiky, napríklad peruánskeho národného vtáka, žiarivo červeného Cock of the Rock (skalniaka). No videli sme pri ceste aj rodinu veselých opíc. Jedným z členov našej posádky je aj kuchár Donato, ten na parkovisku pri ceste počupiačky uvaril skvelý obedík. Kanadský spolucestujúci Stéphane s neskrývaným nadšením zistil, že šofér Leo (aby sme popri sprievodcovi Demetriovi zachovali starogrécky ráz, prezývame ho Leonidas) je rovnako ako on policajt. Porovnávali si svoje policajné preukazy. Ten peruánsky je krajší ako kanadský.
Nocľahy máme v drevených chatách uprostred džungle. Chatky nemajú v oknách sklo, iba siete, takže zaspávame v zvukoch nočného pralesa.
Nasledujúce ráno sme vstali už o pol štvrtej, aby sme sa nalodili na takmer neprerušenú 12-hodinovú plavbu rýchlym neveľkým člnom, najprv po prúde rieky Río Alto Madre de Dío a keď sa olivovozelená farba vody zmenila na oranžovohnedú, tak to sme odbočili do jej lenivo tečúceho prítoku Río Mano. Ten už vedie do divokej džungle v hĺbke národného parku, s ohromnou biodiverzitou rastlín a zvierat, a v ktorom dokonca žije mimo akéhokoľvek kontaktu s civilizáciou niekoľko indiánskych komunít. Cestou z lode sme popri množstve vtákov videli kajmany, korytnačky a ráno na svitaní aj čiernu pumu na love.
Cieľom dňa bola lodge uprostred parku, ktorú spravuje jedna čiastočne kontaktovaná domorodá komunita menom Matsiguenka. Jedna ich rodina tu i žila, chlapec nám ukázal zapaľovanie ohňa, použitie luku i hru na hudobný nástroj vyrobený z palmy. Ubytovanie bolo celkom uchádzajúce, ale prvú noc som počul šuchot a ráno sme našli vyhryzenú malú dierku v igelitovom vrecku s orieškami vo vnútri dcérinho ruksaku. Aj Kanaďania sa pri raňajkách sťažovali, že im myši urobili v batohu v jedle inventúru.
Ešte večer sme sa prešli nočnou džungľou. Sprievodca Demetrio nás naučil, že všetko ti tam môže ublížiť, dokonca aj stromy - napríklad palma s jedovatými tŕňmi. No videli sme aj najjedovatejšieho pavúka Amazónie, brazílskeho banánového, alebo obrovských mravcov „bullet ant“ s najbolestivejším uštipnutím na svete - po poštípaní si aj týždeň mimo. V pralese sa na teba v každej chvíli pozerajú stovky očí, ale zistili sme, že pár z nich vieme v noci vidieť aj my. V lúči baterky svietia oči nielen väčším zvieratám, ale aj žabám či pavúkom.
Ráno sme vyrazili na blízke jazero Cocha Salvador. Cestou nám Demetrio v lese ukazoval sprievod menších mravcov na zemi, pozorne sme počúvali jeho výklad o úlohách vojakov v mravenisku. S dcérou sme mali za sebou veľké listy, nevšimli sme si, že pár mravčích vojakov bol aj na nich, prešli nám na chrbát a jeden ju uštipol do krku. Našťastie to nebol ten bullet ant a bolesť prešla po pol hodinke.
Na jazere Cocha Salvador nás už čakal kapitán našej lode s pomocníkom na tichom veslovacom katamarárne. Musíme si dávať pozor, toto jazero je plné piraní. Po chvíli sme objavili rodinu vydier obrovských. Plávali v bezprostrednej blízkosti katamaránu: mama na nás cerila zuby a zazerala, dve decká bezstarostne šantili okolo lode a potom sa pobili a tatko ulovil rybu, ktorú pomaly slastne pochrúmal, pridržiavajúc si ju labami.
Okrem toho sme videli aj pár druhov opíc, včítane červených vrešťanov. Ich vreskot nás potom nad ránom zobudil v našej chate bez okien, znelo to ako neprerušovaný rachot nejakej neďalekej fabriky.
Na spiatočnú cestu sme vyrazili na svitaní. Demetrio bol ráno na lodi ako na ihlách, obzeral sa a sliedil po okolí s ďalekohľadom, a oplatilo sa. Po chvíli zbadal na vysokom brehu polihujúceho jaguára. Štvrťhodinku sme pri ňom s člnom krúžili vo vzdialenosti okolo desať metrov. Ľahostajne, až pohŕdavo sa na nás pozeral, zatiaľ čo my sme urobili stovky záberov. O pol hodinu neskôr sme videli nižšie pri rieke ďalšiu jaguáricu, tá sa však hneď zodvihla a lenivo zmizla v džungli.
Ale až o niečo neskôr sme videli skutočný vrchol výletu. Na brehu rieky sme zazreli skupinu členov nekontaktovaného a necivilizovaného domorodého kmeňa Mashco Piro, ktorý žije na úrovni praveku. Asi desať žien a detí – sú to lovci a zberači, muži sú teda niekde na love. Škaredo na nás zazerali. Niektorí mali na sebe špinavé tričká a handry, čo ukradli z turistických chát. Tie si vraj obliekajú, iba keď idú k rieke – tušia, že sa to pred očami civilizácie patrí. Normálne sú ale nahí.
Stretnúť ich je veľká vzácnosť - Demetrio, čo tu robí sprievodcu päť rokov, ich videl po prvý raz. Platí prísny zákaz ich kontaktovať, nie sú očkovaní ani imúnni na naše vírusy a baktérie. Kontakt s iným kmeňom v minulosti vyústil do smrti veľkej časti jeho členov.
Ďalší nocľah sme dostali na výber: buď budeme spať v komfortnej lodgi, alebo pôjdeme na noc do džungle do pozorovateľne, kde zvyknú chodiť tapíry či jelene. My s Barborou sme si vybrali tú ťažšiu variantu. Večer sme počuli vzrušujúce zvuky džungle, niektoré pripomínali tóny zo starých počítačových hier, ale o deviatej začalo pršať, takže sme tam žiadne zvieratá za celú noc nevideli. Budíček sme mali zase o štvrtej, vrátili sme sa džungľou naspäť, Demetrio dokonca musel mačetou trochu presekávať cestu, a ešte za tmy sme sadali na čln, lebo posledný deň nás čakalo ďalších päť hodín plavby hore prúdom divej rieky Río Alto Madre del Díos.
Posledný deň nám veľmi dôrazne ukázal, prečo sa ten prales volá dažďový. Plavbou proti prúdu rieky nás hodiny sprevádzal hustý dážď, chvíľami až prietrž mračien. Najvzrušujúcejšie chvíle sme mali na početných plytčinách, kde kapitán lode Oracio štekal rozkazy na posádku a niekedy aj na nás pasažierov. V najhustejšom daždi nám na jednej plytčine prikázali vystúpiť na breh, posádka sa vyzliekla do pol pása, poskákala do vody a tlačila čln hore prúdom. My so Stéphanom sme priložili ruku k dielu ťahaním člnu lanom z brehu.
Peru je extrémne rôznorodá krajina. Zasnežené hory, mestá v 3700 metroch nad morom, jazero Titicaca s plávajúcimi umelými trstinovými ostrovmi obývanými domorodcami či slávne Machu Picchu. Jeden deň po tom, ako sme sa v hustom daždi presekávali džungľou, sme sa prechádzali na pobreží Pacifiku v piesočnej púšti bez jedinej rastlinky. Ale každopádne - výlet do amazonskej džungle v národnom parku Manu bol vrcholom našej cesty po Peru.