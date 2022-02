Omyl, my sme problém.

Omyl! Magori blokujúci pokladne v Lidli nie sú problém. Ani primitívi na námestí ziapajúci, čo im súdruh nakáže. Ani tupci, ktorí zablokujú cestu v centre BA v špičke. Lebo ich to akurát napadlo.

Omyl! Ani fašisti v parlamente nie sú problém. Ani psychopati, veksláci, politické prostitútky, neschopní klamári, ani mafia s krvavými paprčami a poslaneckým mandátom a ani tá prepudrovaná nie sú náš najväčší problém.

Omyl! Nedovzdelaní, ukričaní, primitívni chrapúni so psačou profilovkou pod videom prezidentky na fb nie sú vôbec žiadny problém.

Dnes som vyrazil z predajne tradičného dezoláta so slovenským dvojkrížom na pleci. Nakráčal si bez respi. Vedúcu zmeny poslal do p.če rovno pri vchode. Dostal sa až do polovice predajne. Odtiaľ som ho eskortoval. Z mojej strany bez debaty so zaťatou päsťou a zubami, z jeho strany s tým najoplzlejším štekaním, aké si viete predstaviť. Bol pri ňom jeho syn, asi 12 rokov. Tradičný vzor otca nakráčal do vedľajšieho obchodu. Nikto ho nevyhodil. Cítil som sa divne. Riskoval som zbytočne. Tie dve slečny za kasou odvedľa by ho asi neupratali, nechali ho radšej tak.

Omyl! On je najmenší problém. Menší ako tých 100 zákazníkov denne s respi pod nosom, s ktorými neviem nijako bojovať.

Práve táto masová postihnutosť a ignorantstvo nás ničia. Toto je to o čom nemá nikto odvahu hovoriť. Toto je môj sociologický prieskum a štatistika. Toto je môj zdroj presvedčenia, že tejto krajine sa nedá nijako pomôcť najbližších 20 rokov. Toto je náš hlavný problém, pred ktorým zatvárame oči, lebo inak sa voľby vyhrať nedajú. Všetko ostatné, hore uvedené, sú iba následky. Toto je ten omyl, ktorý nás valcuje. Problém nie sú politici alebo dezoláti, problém sme my.

Omyl je boj proti Ficovi, lebo je bojom proti jeho elektorátu. Tým sme predsa iba my.

Masa egoistických ignorantov, ktorí z funkčného opatrenia urobia zbytočnosť. Lebo im to tak vyhovuje, lebo to je pohodlné. Lebo veď však a čo. Lebo načo morálku, zodpovednosť, ohľady na iných. Masa schovaná v dave, ktorý ju toleruje, lebo je vlastne rovnaký, len inde a inak. Len preto ich neokríkne.

Nikde v zahraničí som nevidel rúško/ respi pod nosom. Buď mali, alebo nemali. Predpokladám, že toto robia iba obyvatelia ostbloku, ktorým demokraciu a slobodu natlačili do krku bez toho aby pohli prstom. Bez toho, aby im vysvetlili o čo vlastne ide. V Číne, Dánsku, Portugalsku ... nikoho nenapadne takto masovo a vedome vydrbávať samých so sebou. Asi všetci na svete vedia, že ak ho majú pod nosom, môžu ho mať rovno doma v šuflíku.

Buď sme tak sprostí, že to nevieme, alebo skôr - ešte horšie - a ja si myslím, že práve toto je náš problém - vieme to.

Respi pod rypákom je len symptóm. Tá masa takto fušuje, odrbáva a obchádza úplne všetko. Len námatkovo spomeniem šedú a čiernu prácu, napríklad v gastre. To je to, čo mu skutočne zlomilo väz. Poslední kuchári ušli cez Covid do fabrík. Ale prevádzkari a majitelia, ktorí im dávali minimálku na drevo, budú viniť iba štát. Automaticky to skúšame všetci a všade. Je to vec nastavenia nášho vlastného systému, ktorý nás do toho núti. Toto je náš elementárny problém - prisráčstco, fušerina, egoizmus, ignorantstvo, skratkovitosť, jednoduchosť, plytkosť, zbabelosť, lenivosť a hlúposť to už iba zhoršujú. Toto si berieme zo sebou aj za plentu vo volebnej miestnosti aby sme nohli nadávať na to, čo sme si sami zvolili.

Toto je materiál, s ktorým sa pracuje pred voľbami aby sa vyhralo. Odborne treba vedieť iba klamať. Preto ten tragický preferenčný comeback. A ja som si istý, že do volieb nezahynie ani jeden novinár, aby sa niečo zmenilo.

Toto sú tí ľudia, ktorí prešli od Fica k Matovičovi a teraz preferujú Pellého a Republiku. Toto sú tí ľudia, ktorým stačí hra na menšie zlo. Oni vedia, že iba v takomto marazme vedia niečo odrbať. Božechráň pred systémom, poriadkom a zodpovednosťou. Iba v tomto bordeli sa vedia vyhovoriť a zároveň naň nadávať. Toto sú tí zbabelci, ktorí sú predposraní nakráčať do predajne bez respi, tak si ho dajú hrdinsky pod nos, hoci je to to isté. Nedokážu a odmietajú veci robiť dôsledne a zodpovedne. Nedokážu a odmietajú niesť zodpovednosť za svoje činy, za to čo sami spôsobia. Preto sa dnes ani nepýtajte, kto volil Matoviča. Nikto!

Toto sú tí ľudia, ktorí sa nechávajú uplatiť a volajú to motiváciou. Toto sme my, jednoduchý národ. Najjednoduchší v celej jednoduchej V4-ke.

Toto sú tí ľudia, ktorí nikdy nie sú vinní a zodpovední, lebo nie sú svojprávni. Lebo oni volili zmenu (ktorá nebola zmenou), lebo oni nosia rúško (keď je povinný respi), alebo nosia respi (ale pod nosom). Toto sú tí, ktorí sa boja ruských bômb a vinia za ne Ameriku, hoci ich synovia sú v armáde NATO. Toto sú tí, ktorí bojovali akurát tak za mandarínky na Mikuláša, rozkradli si spoločnú socialistickú vlasť plnými aktovkami a teraz nadávajú na Dzurindu.

Toto sú tí, ktorí to tu majú na svedomí. Keby mali svedomie. Spolu s tými, ktorí nemajú odvahu ich upozorniť a vynútiť si svoje oprávnené nároky a práva, lebo necítia spoločenskú oporu. Takto tvoria drvivú väčšinu a sú tým, na čo potom spolu nadávajú.

Zvonka to vyzerá, že trenky nosíme na kolenách a podprdu na bruchu. Svetu sme na smiech a lámeme rekordy, o ktoré nikto nikde nestojí. A ešte si z toho robíme srandu.

To ale nestačí, tu ideme oveľa ďalej.

Tí, ktorí slušne prosia aby si ten blbý respi na tú chvíľu ctený zákazník, náš pán, nasadil - tak aby fungoval, tí ktorí vyhadzujú dezolátov z predajne aby chránili seba, zamestnancov aj ostatných zákazníkov, sú nakoniec za blbcov úplne všetkým. Je ich tak do 10 percent, poznám ich.

Preto tu nikdy dobre nebude. Nechceme preto hocičo urobiť a ani nikomu to ani nedovolíme. Našim uspokojením je susedove nešťastie. Že on je na tom úplne rovnako nám už hlavy spracovať nedokážu.

Nie Tatra, Matra, Fatra, ale hlúposť, závisť a bezoľadnosť sú tie tri kopy v národnom znaku zaklincované dvakrát podčiarknutou zbabelosťou. Sme krajina kde je povinnosťou otca kradnúť, aby neokrádal rodinu.

Urobte si vlastný prieskum. Zrátajte si v potravinách pomer ľudí, ktorí ho majú pod nosom alebo na brade alebo rúško alebo handru alebo vôbec a tých, ktorí ho majú správne. Započítajte aj pani za pokladňou, má ho určite pod nosom. Kým sa toto nezmení, kým sa my nezmeníme, nezmení sa nič. Okrem sveta okolo. A za tým už zaostávame asi 30 rokov. Mentálne často aj 100.

Tak ... a môžem isť kandidovať! Ale výhradne pre tých, ktorí ho majú na nose aj bez urgencie okolia. Určite nevyhrám, ale dám nádej.

Stratil som ju prvý, viem aké to je.