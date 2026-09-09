streda, 9. september, 2026 |  Meniny má Martina
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
9. sep 2026 o 10:46
Prečítané: 0x

Rozdeľuj a panuj. A my sa necháme.

Prečo vlastne bojujem? A komu tým slúžim?

Peter Hudák
Peter Hudák Bloger
Rozdeľuj a panuj. A my sa necháme.
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Morálne zdravie a uvedomelosť hodnôt, ktoré reálne človek potrebuje, nie sú viditeľné, nekričia, nenadávajú, neočierňujú a neobviňujú. Tieto prejavy odvracania pozornosti, obviňovanie, „Ad hominem“ kritika nám život nezlepšia. Taktiež budovanie vlastnej hodnoty a rast svojej osobnosti založenej na ponižovaní iných nie je mojím rastom. Tým sa nezdokonaľujem, tým len chcem ubrať hodnotu všetkému navôkol, aby moja hodnota vynikala. Touto slaboduchou predstavou sa mylne domnievam, že budem lepším človekom. Byť lepším musím predovšetkým voči sebe. Byť kritický voči sebe a naprávať seba. Nezáleží, v akom ohľade, v akej sfére. To znamená, že nemôžem byť lepší vo všetkom. Nikto nemôže byť najlepší. O tom je budovanie autority a rešpekt k autoritám.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Aby sme to lepšie pochopili, musíme začať vnímať manipuláciu, ktorou sa človek a zároveň celá spoločnosť necháva pohltiť. Nenávisť a zosmiešňovanie kvôli názorom a hodnotám, ktoré pre nás nemajú pridanú hodnotu, rozdeľovanie spoločnosti na základe toho, že dve strany uznávajú inú autoritu, pričom ľudia na oboch stranách majú úplne rovnaké priority – to je tá manipulácia, ktorá nás zahltila a kvôli ktorej prestávame vnímať realitu.

Obrázok blogu

Komu sa chceme zapáčiť? Ak je niekto bohatý a ja ho budem chváliť, budem bohatý? Ak budem nenávidieť nepriateľa niekoho vplyvného, budem aj ja vplyvný? Je bohatstvo a sociálne postavenie automaticky nadradené nad ostatných? Dokázali by bohatí prežiť bez chudobných? Môžeš mať v spoločnosti postavenie bez toho, aby ti ho uznali ostatní?

SkryťVypnúť reklamu

Neustále chceme bojovať proti niečomu, ale nevieme, za čo bojujeme. Horšie je, že si ani neuvedomujeme, že bojujeme za niekoho, kto nás iba používa ako nástroj. Chceme byť hrdinovia a kŕmiť svoje egá, dúfajúc, že si nás niekto všimne, že získame sympatie od niekoho, kto by bol vlastne bez nás nikto.

SkryťVypnúť reklamu

Rozdeľuj a panuj! ... to je smer, kam sa veľmi ľahko necháme nalákať do pasce. Deštrukcia namiesto budovania. Pravda nemá emócie. Budovanie sebavedomej spoločnosti je pomáhať SAMI SEBE.

Peter Hudák

Peter Hudák

Peter Hudák
Bloger 
  • Počet článkov:  3
    •  | 
  • Páči sa:  5x

Som obyčajný človek, ktorý nazerá na bežný život bez filtrov. Zaujíma ma pravda, nie tá pohodlná, ale tá, ktorá núti človeka premýšľať. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu