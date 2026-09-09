Rozdeľuj a panuj. A my sa necháme.

Morálne zdravie a uvedomelosť hodnôt, ktoré reálne človek potrebuje, nie sú viditeľné, nekričia, nenadávajú, neočierňujú a neobviňujú. Tieto prejavy odvracania pozornosti, obviňovanie, „Ad hominem“ kritika nám život nezlepšia. Taktiež budovanie vlastnej hodnoty a rast svojej osobnosti založenej na ponižovaní iných nie je mojím rastom. Tým sa nezdokonaľujem, tým len chcem ubrať hodnotu všetkému navôkol, aby moja hodnota vynikala. Touto slaboduchou predstavou sa mylne domnievam, že budem lepším človekom. Byť lepším musím predovšetkým voči sebe. Byť kritický voči sebe a naprávať seba. Nezáleží, v akom ohľade, v akej sfére. To znamená, že nemôžem byť lepší vo všetkom. Nikto nemôže byť najlepší. O tom je budovanie autority a rešpekt k autoritám.
Aby sme to lepšie pochopili, musíme začať vnímať manipuláciu, ktorou sa človek a zároveň celá spoločnosť necháva pohltiť. Nenávisť a zosmiešňovanie kvôli názorom a hodnotám, ktoré pre nás nemajú pridanú hodnotu, rozdeľovanie spoločnosti na základe toho, že dve strany uznávajú inú autoritu, pričom ľudia na oboch stranách majú úplne rovnaké priority – to je tá manipulácia, ktorá nás zahltila a kvôli ktorej prestávame vnímať realitu.
Komu sa chceme zapáčiť? Ak je niekto bohatý a ja ho budem chváliť, budem bohatý? Ak budem nenávidieť nepriateľa niekoho vplyvného, budem aj ja vplyvný? Je bohatstvo a sociálne postavenie automaticky nadradené nad ostatných? Dokázali by bohatí prežiť bez chudobných? Môžeš mať v spoločnosti postavenie bez toho, aby ti ho uznali ostatní?
Neustále chceme bojovať proti niečomu, ale nevieme, za čo bojujeme. Horšie je, že si ani neuvedomujeme, že bojujeme za niekoho, kto nás iba používa ako nástroj. Chceme byť hrdinovia a kŕmiť svoje egá, dúfajúc, že si nás niekto všimne, že získame sympatie od niekoho, kto by bol vlastne bez nás nikto.
Rozdeľuj a panuj! ... to je smer, kam sa veľmi ľahko necháme nalákať do pasce. Deštrukcia namiesto budovania. Pravda nemá emócie. Budovanie sebavedomej spoločnosti je pomáhať SAMI SEBE.
Peter Hudák