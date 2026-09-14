pondelok, 14. september, 2026 |  Meniny má Ľudomil
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
14. sep 2026 o 18:42
Prečítané: 2x

Starú Nitru oprášila 18-ročná samba

V našom najstaršom meste často fúka. Tento víkend však u Svätopluka rozvírila prach predovšetkým brazílska samba.

Petka Slivková
Petka Slivková Bloger
Starú Nitru oprášila 18-ročná samba
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Nitra žije v tieni iných veľkých miest, najmä neďalekej Bratislavy či Trnavy. A pritom má vlastný charakter, vlastnú kultúru a celkom slušnú históriu.

Možno si z dejepisu či vlastivedy pamätáte príbehy o Veľkej Morave, kniežati Pribinovi a tak trochu tušíte, že práve tu stál prvý známy kresťanský kostol na území dnešného Slovenska. Dodnes ho hľadáme.

Oblasť pod Zoborom obývali ľudia už v praveku, pred desiatkami milénií. Neskôr sa tu vystriedali Kelti aj Germáni, ale pre nás sa Nitra spája najmä so Svätoplukom, bratmi zo Solúna a bájnym Corgoňom, kováčom, ktorý keď vraj praštil kladivom, zatriasol sa celý okres. Dnes jeho socha podopiera roh domu v historickom centre. Neďaleko neho je Nitriansky hrad, ktorý ževraj pomáhal brániť pred Turkami. Hrad vyzerá viac ako zámok, respektíve nádherný kostol. A tak i znie, keď sa ružovým mramorom rozozvučí dramatický organ v jeho katedrálnej časti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorí sa, že Trnava je slovenský Rím. Ale všimli ste si niekedy, koľko pozemkov má cirkev práve v Nitre? A aj napriek tichosti fár, kostolov a kaplniek vie mesto občas pekne ožiť.

Tak to bolo tento víkend, keď sa konal 7. ročník CAMPANA Festu, ktorý pôvodne vznikol ako poďakovanie publiku CAMPANA BATUCADA. Prvá škola samby na Slovensku tento rok oslavuje osemnásť rokov a už siedmy raz ponúka Nitrančanom zažiť veľkolepú šou.

Farby, bubny, alegorický sprievod, workshopy, vystúpenia, tanec, divadlo. Karneval. Centrom Nitry pochodovalo množstvo krikľavých pier, flitrov, zvlnených bokov a sporých odevov deravého pančuškového charakteru na dámach a slečnách okúzľujúcich ladnými pohybmi. Chodúle, živé sochy, unicykle, veľký drak i živý žltý had. Ruské kolo alebo, po modernejšom, ak chcete, „vyhliadkový kolotoč“. Na Svätoplukovom námestí jarmočné stánky od Spišskej Belej po Prahu. Hoď si, vystreľ, zatoč si, vyhraj, rozbi peniaze. Pódium striedajúcich sa interpretov.

SkryťVypnúť reklamu

A ešte samba. 🎶

Za dobrými podujatiami je vždy nejaký zanietený človek a kopec dobrovoľníkov. Bez veľkej komerčnej propagácie, bez zbytočných bilbordov či otravných reklám funguje CAMPANA Fest predovšetkým na zotrvačnosti, ústnom podaní a základnej jednotke garancie návštevnosti – láske k danej kultúre.

SkryťVypnúť reklamu

Festival pripomína bezprostrednosť, zábavu, tanec a odviazanosť ľudí spolu na ulici, bez obrazoviek, politiky a dospeláckeho pátosu. Oživuje mesto, ktoré toho mimo podobných podujatí až tak veľa neponúka.

Naše najstaršie mesto totiž trochu zaspalo. Podobne ako cirkev aj dobu. Neopravené cesty, množstvo zbytočných kruhových objazdov, akoby nitrianski cestní inžinieri len nedávno objavili kružidlo. Mesto s nemocnicou, ktorá je stálicou slovenských zdravotníckych káuz, tichým až mŕtvym historickým centrom bez poriadneho občerstvenia či pohostinstva, rozbitými chodníkmi, vytrhanými a nedoplnenými mačacími hlavami a opadávajúcimi omietkami.

SkryťVypnúť reklamu

Keby Cyril a Metod videli deti vytrasené z kočíkov a vyklepané zuby vozičkárov, ktorí si ich prišli pozrieť, kapucne by si stiahli na hlavu.

Keď vám nohy šliapu a vybehnete z mesta na Zobor, nájdete tam síce vysielaciu vežu, ale pod ňou bufetovú unimobunku bez terminálu. Asi nemá signál alebo k nej zákon o eKase ešte netrafil. Inak je vrchol dostatočne slovenský – nádherný výhľad do doliny, Kofola, Tatranky, zemiakové lupienky a rozbitá socha. K tomu pár tínedžerov s mobilom, fotiacich sa na strmom zráze pokrytom štrkom, bez zábradlia, zničilo by poslednú fotku.

A tá rozbitá socha má, samozrejme, tiež svoj príbeh. Kedysi tu stál miléniový pamätník postavený v roku 1896 k tisícemu výročiu príchodu staromaďarských kmeňov do Karpatskej kotliny. Dnes už nestojí. V roku 1921 ho vyhodili do vzduchu československí legionári. Zostalo torzo monumentu, nešikovne vytrhnutá kapitola dejín, o ktorej sa dodnes nevieme dohodnúť, nakoľko je naša, hoci sme pri nej boli. Dôležité je vyjadriť sa: rozflákaný pografitovaný pamätník tam necháme, aby bolo vidno, že ho nechceme.

SkryťVypnúť reklamu

Možno by sme ho mohli vydlabať a usmiata teta by z neho mohla vyčerpaným turistom podávať minerálku. Alebo tam postavme sochu Svätopluka a poďme sa pod ňu hádať, či teda bol naším kráľom, alebo nie.

Ako dobre, že Brazílčania sú nám natoľko geograficky vzdialení, že môžeme ich kultúru bez zábran oslavovať v centre.

Nitra je krásna. Má mimoriadne bohatú históriu, nádhernú prírodu, dobrých ľudí a potenciál, ktorý by jej mohlo závidieť nejedno mesto.

Keď sa cez jej centrum prevalí samba, na chvíľu to všetko vidno.

Možno ju len treba z času na čas trochu oprášiť.

A ak ste to tento víkend nestihli, určite tam prášte o rok.

Campana fest

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
  Zobraziť galériu (10 obrázkov)
Petka Slivková

Petka Slivková
Bloger 
  • Počet článkov:  18
    •  | 
  • Páči sa:  312x

Absolventka VŠMU, autorka dokumentárnych filmov. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Marcel Rebro

Marcel Rebro

317 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

91 článkov
Katarína Pázmányová

Katarína Pázmányová

4 články
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Roman Kebísek

Roman Kebísek

119 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu