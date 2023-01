BIG BROTHER v mestách a obciach nás sleduje.

Toto sú základné otázky k systému. Zvykli sme si, že v mestách a obciach namiesto policajtov dohliadajú na bezpečnosť a ochranu majetku, života obyvateľov kamerové systémy. Tieto prvky sa stali významným faktorom bezpečnosti. Kde sa pohnete, tam Vás zaznamená kamera. Je to dobre ?

Ako už píšem vo viacerých mojich predošlých blogoch, moderná doba si žiada moderné riešenia. V prípade zabezpečenia miest a obcí je jednou z dôležitých technológií kamerový systém. Je jeden zo základných dielov stavebnice bezpečnosti. Už pri samotnom definovaní pojmu bezpečnosť, si každý subjekt, predstavuje niečo iné. Pri mojich stretnutiach veľa klientov nemá presnú predstavu o využití systému. Niekto berie kameru ako odstrašujúci prípad pre potenciálnych páchateľov, prípadne ako možnosť zdokumentovať prípad pre priestupkové, alebo trestnoprávne konanie, alebo ako on-line kontrola vzdialených lokalít.

Veľa obcí má inštalovaný kamerový systém ako systém na zdokumentovanie priestupku, alebo trestného činu. To znamená, že pracuje sa s archívom videozáznamov, prípadne starosta vie tento využiť na on-line kontrolu napr. v zime či sú odhrnuté chodníky, alebo či nemá plne koše na separovaný zber. To mu asi stačí, pretože Slovensko je zatiaľ bezpečná krajina. Väčšie mestá, ktoré majú zriadenú mestskú políciu, majú aj pult centrálnej ochrany, kde sedia mestský policajti, prípadne pracovníci na to určení. Robia online kontrolu situácie na lokalitách, kontrolu bezpečnosti na námestiach a pozemkoch, budovách v majetku mesta. Popri tom si skontrolujú aj správnosť parkovania vozidiel, vjazdov do peších zón atď. Vedia identifikovať problematické situácie a následne tam vyslať hliadku mestskej polície, skoordinovať činnosť so štátnou políciou, v prípade potreby volať RZP alebo Hasičov. To je dobré, ale hneď tu narážame na ľudský faktor a to, že sa operátor nemôže venovať viacerým kamerám naraz, nemusí správne vyhodnotiť situáciu a tým pádom, nemusí identifikovať problém. Riešením je zamestnať viac operátorov, čo vyžaduje viac peňazí v rozpočte, pravdaže, každá samospráva to ihneď zamietne. Nuž a tu nastupuje AI = inteligentná analýza obrazu, zvuku, udalosti = inteligentné kamerové systémy.

Do mestských riešení pre ochranu obyvateľstva patrí aj detekcia zvuku. Dnešné systémy vedia detekovať výkrik osoby, streľbu zo zbrane, rozbitie skla atď. Keby takýto systém mali inštalovaný v Michalovciach, tak by sa zvýšila šanca na záchranu života, okamžitou reakciou. Výkrik nevinnej ženy by cez detektor zvuku inštalovaný v blízkosti kamery, upozornil operátora na pulte, ktorý by použil otočnú PTZ kameru na bližšiu detekciu a ihneď by vyslal najbližšiu hliadku mestskej, alebo štátnej polície na miesto činu s informáciou o stave, pohybu osôb atď. Zvýšenie šance na záchranu života cez takýto systém dáva vyššiu šancu na prežitie, možno zvuk sirén prichádzajúcej hliadky by odradil páchateľa pred brutálnym útokom na nevinnú ženu. Detekcia vzniku davu, predpokladá, že sa tam niečo stalo a vzniká dav ľudí – jedna z udalostí, kde to vedia kamerové systémy detekovať. Vzdialené audio upozorňovacie zariadenie na odradenie páchateľa od spáchania činu je ďalším riešením na zvýšenie bezpečnosti.

Ako prvou otázkou by sa mali zadávatelia zaoberať čo chcú dosiahnuť inštaláciou systému, kontrolu lokality, alebo zabezpečiť aj bezpečnosť, je to ako prevencia, alebo chcem riešiť aj rýchlu reakciu na udalosť ? Každopádne, zmyslom celého riešenia sú hlavne tieto činnosti:

Odradiť osobu alebo skupinu osôb od spáchania činu,

Detekcia činu,

Reakcia na čin,

Zníženie následkov tohto činu.

Potom následne treba riešiť tieto body v skladačke bezpečnosti:

Človek - ktorý vykonáva potrebné činnosti, školenia, výcvik, motivácia

Technológia - ktorá pomáha identifikovať problematické situácie, rozmiestenie v lokalitách a

Proces - ktorý definuje činnosť týchto bodov , reakcia, postupnosť činnosti

V skratke, keď investujete do Technológie, nemôžete tam posadiť Človeka, ktorý to nevie ovládať, je slabo ohodnotený ... realita ?, resp. nezadefinujete presnú činnosť na vzniknutú udalosť. Najhoršie je dať úplne lacnú technológiu pre nezaškoleného človeka, alebo mať dobrú technológiu, šikovného človeka a nezadefinovať proces.

Čím viacej kamier, tým nižšia kriminalita. Určite sa zníži, ale hlavne sa výrazne zvýši objasnenosť prípadov. Omnoho efektívnejšie je, keď systém spojíte aj s riešením rýchlej reakcie a toto riešia inteligentné kamerové systémy.

Viete, že v jednom veľkom hlavnom meste je taká penetrácia kamier, že sa už ani policajtom neoplatí štandardné sledovanie podozrivej osoby, ale rovno to realizujú cez kamerový systém? Sú zase mestá, ktoré sa potýkajú s problémom vynášania informácii z kamerového systému, t. z. operátor na objednávku sleduje určitý objekt, miesto, osobu, pre vlastný prospech. Tejto činnosti sa už dá v dnešnej dobe zabrániť.

Čo sledujem týmto blogom ? Hlavne to, aby si kompetentní pri definovaní riešenia kamier a bezpečnosti v mestách a obciach uvedomili, že inštalovanie kamery na potrebné miesto, nerieši všetko. Je lepšie nájsť v rozpočte mesta viac peňazí, alebo žiadať dotáciu aj na podporné služby a inteligentné riešenia. Majme záujem, čo sa inštaluje v našom meste a obci, za naše peniaze. Každý zachránený život takýmto systémom má vyššiu hodnotu, ktorá sa nedá definovať peniazmi.