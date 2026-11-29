Sme Slováci. Cítime sa tak, aj keď nás život a štát poslali za hranice.
Neodišli sme z rozmaru ani preto, že by nám na domove nezáležalo. Odišli sme, lebo chýbali možnosti, lebo sa v krajine usadilo sklamanie a tichá beznádej. Odišli sme za štúdiom, za nádejou, za hľadaním pravdy a novej šance. Mnohí z nás chceli len normálne pracovať a uživiť rodinu. Mnohé z nás, ako matky, chceli zabezpečiť svojim chorým deťom starostlivosť, akú im domáci systém nevedel dať. Mladí by tiež zostali, keby videli víziu a zmysel. Nevideli. Tak odišli.
Štát nám to nikdy neuľahčil.
Roky nás naháňal za neuhradené poistné, hoci nám celé tie roky nemusel uhradiť ani len kvapky od kašľa. A keď sme pri návšteve rodičov nedajbože potrebovali súrne k zubárovi, zrazu sme mali problém zaplatiť letenku späť. Keby sa tu vytvorili podmienky, ktoré dávajú zmysel, mnohí by nikdy neodišli, alebo by sa už dávno vrátili.
My sme však zostali tam, kde sme sa usadili, a platili sme za to ďalšiu cenu. Uznanie nášho predošlého vzdelania bolo maratónom, vybavenie vodičských preukazov ďalším kolom a vysvetľovanie úradom, prečo máme iné rodné a iné trvalé priezvisko, kapitolou samo o sebe. Dnes, keď zrušenie volieb poštou zamiešalo politickú matematiku, sme zrazu dôležitou témou.
Zrazu sme v hre. Prečo asi?
To, čo vládna koalícia urobila so zrušením volieb poštou, hlboko urazilo obrovské množstvo ľudí. No zároveň nám to nastavilo presné zrkadlo. Ukázalo, ako nás v skutočnosti berú: nie ako občanov, ktorým dlhujú funkčný štát, ale ako hrozbu. Život v zahraničí dáva človeku odstup, ktorý doma často chýba. Nás si gulášom a karafiátom nekúpia. Vládna moc dobre vie, že drvivá väčšina našich hlasov nešla jej, a týmto krokom nám nechtiac potvrdila, akú váhu naše hlasy majú.
Teší ma, že si to dnes uvedomuje aj časť domácej scény a že naše hlasy zrazu vážia.
No nedá mi nepoložiť jednu nepríjemnú otázku: kde boli tí, čo dnes tak hlasno bojujú o naše hlasy, keď sme tam boli my a prosili o podmienky, aby sme vôbec nemuseli odísť?
A je tu ešte jedna vec. Pozrime sa na čísla: koľko percent voličov vlastne tvoríme? Namiesto nárekov nad hlasmi zo zahraničia by sa mala všetka energia sústrediť na jedno: aby už tie tetky s karafiátom nabudúce nevolili týchto aktuálnych. Tarabove kreditky, či už v rukách Tomáša Tarabu, alebo kohokoľvek iného z tejto garnitúry, zostanú v obehu aj naďalej. A práve doma si ich treba vedieť ustrážiť.
Zmena sa musí odpracovať zvnútra.
My v zahraničí si to zvládneme. Zorganizujeme sa aj bez štátnej pečiatky na obálke doručenej až do trvalého bydliska. Sme roztrúsení tisíce kilometrov od seba, a predsa sa vieme zmobilizovať lepšie než vy tam doma, pár metrov jeden od druhého, ktorým by na tom všetkom malo záležať najviac.
Mnohí z nás sa snažia byť aktívni svojou skúsenosťou a pomocou. Nie preto, aby sme dokazovali, že inde je lepšie. Angažujeme sa, lebo nám na Slovensku jednoducho záleží. Máme tam rodiny, priateľov a samozrejme korene.
Mne osobne prichádzajú prosby o milodary nepretržite. Z úcty k odosielateľom ich tu menovať nebudem. Odpisujem, radím a prinášam konkrétne riešenia zo zahraničia, ako sa podobné veci robia profesionálne a udržateľne, aby už žiadna inštitúcia, či združenie nemuseli prosiť o milodary. Odpoveď je zväčša rovnaká: „U nás sa to nedá tak ako v zahraničí.“
Veta „u nás sa to nedá“ nie je verdikt, ale pohodlná výhovorka.
V zahraničí sme hosťami a v istom zmysle nimi zostaneme navždy. Prispôsobiť sme sa však dokázali. O to dôležitejšie je, aby sa prispôsobila aj krajina, aby nebola pri každých voľbách odkázaná na záchranné koleso zo zahraničia. Slováci vonku nemôžu a nemajú byť ako - oporou demokracie.
Na sociálnych sieťach čítame aj komentáre krajanov, ktorí už nemajú záujem voliť, lebo žijú ďaleko a nevidia dôvod ovplyvňovať slovenské voľby. Je to ich slobodné rozhodnutie, hoci je smutné, keď niekomu prestane záležať na osude vlastných rodákov.
O to naliehavejšia je otázka: prečo sa silnejšie nemobilizujete práve doma?
Zamyslite sa, koľkých ľudí vo svojom okolí ste podnietili, aby nebrali veci automaticky, ale kriticky ich zvažovali. Aby pochopili, že to, kto stojí na čele krajiny, nie je vôbec jedno. Od toho totiž závisí, ako nás vnímajú aj iné seriózne krajiny a či k nám vôbec prídu investície. Práve veľkí investori dvíhajú krajiny: prinášajú priemysel, nové podniky a pracovné príležitosti, a tým aj rozvoj služieb a celkový blahobyt.
Naozaj si niekto myslí, že seriózni partneri prídu budovať budúcnosť tam, kde vláda pôsobí takto navonok? Neprídu.
Investície sa neprosia. Prichádzajú tam, kde je dôvera, stabilita a vízia.
Prestaňme už konečne prosiť o almužny. Prestaňme sa skrývať za výhovorku, že „u nás sa to nedá“. Dá sa.
Dobrý hráč nestojí s klobúkom v ruke. Sponzori si ho nájdu sami, lebo vidia, že pri ňom sa oplatí byť. Nie preto, že prosil, ale preto, že niečo prináša. A zvládneme to aj bez Tarabovej kreditky.