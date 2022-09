Oranžový vagabund konečne - možno, hádam, dúfajme - v poslednom akte svojho patetického, mizerného života...

...a mesiáš pre milióny. Alebo skôr desiatky miliónov amerických občanov a na počudovanie - aj pre mnohých Slovákov, ktorí ani nie sú veriaci.

Toto píšem pre Slovákov, nie pre Američanov, ktorí po slovensky nevedia a nikdy nebudú vedieť. Nejdem míňať tisíce slov svojho popisu na niekoho, kto je najúbohejšia napodobenina ľudskej formy, akú som kedy videl za svojich 58 rokov života.

Len spomeniem niekoľko faktov pre tých na Slovensku, ktorí si myslia, že podporujú seriózneho politika. Venujem sa najmä zhrnutiu hlavných kriminálnych aktivít tejto atrapy odvtedy, ako sa objavil na politickej scéne.

Ako mnohí na svete, aj ja sa snažím vôbec nepoužívať jeho meno, a preto v tomto článku budem používať výraz „Vagabund“, ktorý je v skutočnosti v tomto kontexte celkom nežný i ked protirečí mojim pochybám o človečine dolu.

Smrdí človečina?

Ani náhodou. Vagabund nevyzerá ako človek, nehovorí ako človek a nespráva sa ako človek.

Začnime výzorom. Kto sa môže pozrieť na túto oranžovú atrapu a myslieť si, že tá atrapa vyzerá ako človek? Rozumiem, že tá robotnícka šiltovka zväčša zakrýva jeho svinské štetiny ako vlasy a jeho prasací ksicht, ale aj tak? Ešte dôležitejšie - kto sa môže pozrieť na 200 kíl svinského sadla, 10 kíl ženského make-upu, pol kila štetín obrezaných okolo svinskej riti a nalepených ako vlasy a povedať si, že toto je posol od Boha?

Vagabund nevie rozprávať. Ten výkal, ktorý ide z jeho papule, ktorá zároveň slúži za jeho ritnú dieru, sa podobá na slová, ale tie slová nedávajú zmysel. Tam nie sú vety. Tam už vôbec nie sú vety, ktoré súvisia jedna s druhou. Ak niekedy čítate, čo Vagabund povedal, vždy si musíte uvedomiť že to, čo on povedal, je v skutočnosti to, „čo tím ľudí v tých médiách ktoré čítate lúštil a dával dokopy, aby vytvoril niečo racionálne z jeho výkalov“ predtým, než to mohli publikovať.

Správanie. Akýkoľvek nezaujatý antropológ zistí, že v podstate je nemožné nájsť zrnko ľudského správania v tom, čo popisujem nižšie. A musím podotknúť, že nezamlčujem jeho dobré vlastnosti. Alebo skôr - nezamlčal by som, ale nikto nikdy žiadne neobjavil. A to je potvrdené aj jeho neterou Mary, ktorá je známa psychologička a pozná ho celý svoj život.

Nadľudsky sprostý imbecil

Doslova a do písmena. Najprostejší človek, aký kedy pracoval v akejkoľvek funkcii v americkej vláde od založenia republiky v roku 1776. A to urážam sprostých v Amerike a po celom svete, lebo niektorí z nich sú určite géniovia proti tomuto idiotovi.

Príklad: Na vrchole pandémie v roku 2019, keď ešte neboli vakcíny, radil v národnej televízii ľudom, že si majú kúpiť injekčné striekačky a použiť ich na vstrekovanie bielidla do tela, ktoré zabije vírus. Potrebujem to komentovať? Áno, potrebujem, mnohí to urobili.

Sexuálny predátor

Kde začať?

Najlepší priateľ Epsteina, najväčšieho pedofila v americkej histórii (tiež priateľ Clintona a princa Andrewa). Epstein bol člen Vagabundovho golfového klubu, rozišli sa po tom, ako Epstein obťažoval 16-ročnú dcéru iného člena klubu, ktorý sa vyhrážal Vagabundovi, že ho bude súdiť, ak sa Epsteina nezbaví. Jedna dobrá vec, ktorú môžeme povedať o Vagabundovi - mal svoj limit. Tento krát sa pod hrozbou súdu rozišiel so svojim dobrým priateľom pedofilom.

Od roku 1970 obvinený 25 ženami zo znásilnenia alebo zo sexuálneho násilia. Z mnohých štúdií vieme, že len zhruba 20 percent žien podá sťažnosť o znásilnení alebo z inej formy sexuálnejho násilia. Takže odhadom môžeme povedať, že Vagabund vo svojom živote sexuálne a násilne napadol 100 alebo viac žien a pravdepodobne stále pokračuje.

Niekoľkokrát v publikovaných rozhovoroch naznačil, že keby Ivanka nebola jeho dcéra, tak by mal záujem sexuálne napadnúť aj ju (niektorí veria, že sa to aj stalo), citácia: „ má najlepšie telo, ja som ju urobil “.

Hrdý zákazník porno herečky Stormy Daniels (ktorá povedala na margo, že aj v tom, na čo je najviac hrdý - v sexe - je hlboko podpriemerný). Ktorú vyplatil peniazmi zo svojej volebnej kampane, aby ju umlčal. To bolo ilegálne, za čo bol jeho právnik (Michael Cohen) odsúdený do basy. Ale Vagabund nie - lebo bol v tom čase prezident. Ale zapečatená obžaloba naňho stále údajne čaká, aby bola otvorená.

Verejne sa chváli, ako zviedol manželky svojich kamarátov, biznis partnerov alebo známych.

V národnej televízii povedal, že si môže dovoliť chytať cudzie ženy za „p...u“ (doslova), lebo je celebrita a im sa to aj páči. Reportér, ktorému to povedal, bol prepustený, Vagabund sa stal prezidentom.

Zlodej, Podvodník

Vagabund kradne a podvádza od kolísky. Čokoľvek robí, nikdy neplatí svoje dlhy, jednoducho kradne prácu iných - s dvoma výnimkami. Ak sú dodávatelia spojení s lokálnou mafiou, alebo ak sú to Rusi, to znamená ruská mafia. Jeho taktika je povedať každému dodávateľovi, že ak chce, aby mu zaplatil, tak sa s ním môže súdiť. Inak neplatí. Mnoho dodávateľov je príliš malých na to, aby si mohli dovoliť ísť na súd. Preto obyčajne ako kompenzáciu zoberú malé percento z toho, čo im Vagabund dlží. Vagabund a jeho firmy sú zapletené v 3 tisíc súdnych procesoch po celom svete, väčšinou v USA a väčšinou ohľadom platieb.

Kradnutie nie je pre Vagabunda všetko. Treba krátko spomenúť jeho konštantné klamanie . Washington Post narátal 30 tisíc klamstiev za 4 roky, keď bol prezident. Toto sú len verejné klamstvá, ale on bol málokedy na verejnosti. Okrem jeho nacistických zrazov, keď dokázal povedať tisíc klamstiev za hodinu a pol.

Napriek tomu, že Vagabund neplatí náklady svojich firiem, jeho firmy sú tak úboho riadené, že bankrotujú jedna za druhou - šesť multimiliardových bankrotov. Ale to je len maličké percento skutočných krachov, desiatky a desiatky ďalších firiem nezbankrotovali len preto, lebo Vagabund našiel inú cestu, ako chrániť svoje finančne záujmy a nemusel použiť bankroty. Vagabund bol schopný zatvoriť firmy bez toho, aby musel oficiálne vyhlásiť krach, a obtiahol investorov o desiatky, niekedy o stovky miliónov dolárov. A ďalší krach je na obzore. Jeho firma ktorá vlastní jeho quasi - Twitter „Truth Social“ už prestala platiť svoje náklady a je otázka času, kedy skrachuje.

Politický Kriminálnik

Rýchla rekapitulácia Vagabundových kriminálnych aktivít v politike od roku 2015 keď oficiálne vstúpil do politiky:

V roku 2015, Vagabund vyzve v národnej televízii Rusko, aby mu pomohlo vyhrať prezidentské voľby. Za pár dní na internete Rusko publikuje ukradnuté emaily Clintonovej. To nie je veľmi dôležité, pretože v tých mailoch nič nie je, žiadne klamstvá, podvody, znásilnenia, vraždy. Dôležitejšie je, že Rusko tiež otvorí v Petrohrade fabriku na internetovú propagandu, riadenú GRU (bývalá časť KGB). S cieľom pomôcť Vagabundovi vyhrať voľby.

V tom istom roku Vagabund vyhrá voľby (i keď dostane o 3 milióny menej hlasov ako Clintonová) a - podľa správ CIA Rusi v tú istú noc v Kremli oslavujú ruskú genialitu, ktorá rozhodla a voľbách v Amerike.

Vagabundov minister spravodlivosti Sessions sa po mesiacoch verejného tlaku rozhodne ustanoviť špeciálneho prokurátora na vyšetrovanie volieb. A či Vagabund spolupracoval s Rusmi, aby bol zvolený - čo je ilegálne. Prokurátorom sa stane bývalý riaditeľ FBI Robert Muller. Vagabund za to Sessionsa prepustí, ale už nemôže zastaviť vyšetrovania, i keď to celé mesiace skúša.

Po 22 mesiacoch Mullerov Report potvrdí, že Vagabundov tím vedome spolupracoval vo voľbách s Rusmi. Muller ďalej menuje zhruba 10 prípadov, kde Vagabund vedome bránil, alebo sa osobne snažil prekaziť toto vyšetrovanie. Každý jeden prípad je kriminálny akt zvaný „zábrana spravodlivosti“ a Vagabund by mal byť trestne stíhaný. Ale Muller nechá nového ministra spravodlivosti rozhodnúť, či Vagabund môže byť trestne stíhaný.

Mullerove vyšetrovanie tiež poukáže na to, že vzťah Vagabunda voči Rusku je omnoho hlbší, ako si verejnosť myslela a že vlastne Vagabund nie je len náhodný príjemca ruskej podpory, aby sa Rusko vyhlo Clintonovej prezidentstvu.

Ukáže sa, že Vagabund má dlhoročný hlboký finančný vzťah s Ruskom a Putinom. Ten sa začal, keď po 6 krachoch okrem Deutsche Bank neexistovala žiadna banka na svete, ktorá by Vagabundovi požičala peniaze. Pod tlakom Mullera Deutsche Bank eventuálne prizná, že na základe garancií od Putinom kontrolovanej ruskej banky Sberbank dala Vagabundovi pôžičky v miliardách.

Vagabund je vlastne finančne sponzorovaný Putinom, a teda Putinov osobný vazal a je - jednoducho povedané - ruský agent vo funkcii prezidenta USA.

Nový minister spravodlivosti je William Barr a už má predošlú históriu s trestnými činmi prezidentov. Počas Reaganovej a Bushovej (Bush starší) vlády tiež ako minister spravodlivosti odmietol trestne stíhať týchto kriminálnych prezidentov za Irán - Kontra aféru. Pod rúškom vlastnej teórie, že aktuálny prezident nemôže byť podľa ústavy kriminálne stíhaný, i keď americká ústava toto nikde špecificky nezakazuje. Barr túto istú pochybnú teóriu aplikuje o 30 rokov neskôr na Vagabunda.

V roku 2019 Vagabund cíti svoju politickú slabosť, pretože jeho vláda kompletne zlyhala proti COVIDU 19 a preto sa chce poistiť na budúce voľby a mať nejakú „špinu“ na opozíciu. Myslí, že Biden bude jeho oponent vo voľbách - bývalý viceprezident Biden. Začne vydierať novozvoleného prezidenta Ukrajiny Zelenskeho. Žiada, aby Ukrajina vyprodukovala „niečo“ na Bidena alebo na jeho rodinu predtým, než on dovolí poslať Ukrajine pomoc, ktorú kongres už schválil - a teda pomoc zastaviť je ilegálne. Po lopate, Vagabund vydiera prezidenta cudzej krajiny, aby on vyprodukoval - ak treba ilegálne - niečo na súkromného občana USA Bidena. Predtým, než môže Zelenský odpovedať na vydieranie, sa celá aféra dostane do médií. Na to Vagabund všetko potvrdí v národnej televízii a, stále na národnej televízii, žiada Čínu, aby mu poslala, čo má na Bidena a jeho rodinu. Čína nič také neurobí, ako ani Ukrajina.

Vagabund je v Kongrese trestne stíhaný (po anglicky "impeached") za vydieranie cudzej krajiny. Kongres pošle obžalobu do senátu. V senáte republikánski senátori, dnes nie už politici ale členovia kriminálnej organizácie v minulosti nazývanej „republikánska strana“, jednoducho odmietnu usvedčiť kriminálneho prezidenta, Vagabunda. Napriek všetkej evidencii proti nemu.

Vagabund schválenie svojej kriminálnej činnosti v Senáte považuje za podporu tej istej kriminálnej činnosti. A má pravdu, to je to 0.01 % keď neklame.

Pred novými voľbami Vagabund stále rozpráva, ako chcú Demokrati „ukradnúť“ voľby. I keď doteraz jediný, kto naozaj ukradol voľby, bol v roku 2015 s ruskou pomocou sám Vagabund - ako Muller dokázal. Vagabund si pripravuje pôdu pre to, aby mohol odmietnuť výsledky volieb, keď prehrá.

V novembri 2019 Vagabund skutočne prehrá voľby - o 8 miliónov hlasov. Ešte sa voľby ani oficiálne neskočia a Vagabund už tvrdí, že boli ukradnuté a pošle svojich tajtrlíkov, aby našli akúkoľvek cestu na zvrátenie výsledkov volieb. Okrem iného:

Vagabund rozkáže Barrovi vyšetrovať kradnutie hlasov. Ministerstvo spravodlivosti vyšetruje a nenájde ani jeden jediný prípad, kde by demokrati ukradli, alebo zmenili, alebo znásobili svoje hlasy. Barr to oznámi Vagabundovi, ktorý to odmietne a ďalej tvrdí, že celé voľby boli masívny podvod. To sa stane masívnym klamstvo, ktoré celá kriminálna republikánska organizácia adoptuje za svoju pozíciu.

Mnohé republikánske štáty začnú svoje vlastné vyšetrovanie o podvode vo voľbách. Niektoré trvajú roky - ako napríklad v štáte Wisconsin, kde sa skončilo vyšetrovanie len pred pár týždňami. Ako obyčajne - absolútne nič nenašli. Republikáni minuli za posledné dva roky stovky miliónov na vyšetrovanie „volebného podvodu“. Nenašli jeden jediný demokratický podvod, ale našli mnoho republikánskych podvodov (republikáni pravidelne hlasovali dvakrát).

Hneď po voľbách Vagabund spolu s republikánmi ide k 60 súdom - od nižších po Najvyšší súd, kde žiada pod rôznymi „argumentmi“, aby boli voľby zrušené, alebo aby ho súd vyhlásil za víťaza. Všetky prípady prehrá, väčšinou bez toho aby sa sudca unúval dať vysvetlenie - pretože každá jedna súdna žiadosť je komicky sprostá.

Okrem toho skúsi Vagabund a jeho mafiánska strana mnoho iných trikov, ako vyhlásiť Vagabunda za víťaza. Napríklad skúsia vymeniť štátne delegácie, ktoré certifikujú volebné výsledky v Michigane. V Gruzínsku (americký štát) žiadajú, aby volebný komisár „našiel“ extra 12 tisíc hlasov a vyhlásil Vagabunda za víťaza. A mnoho ďalších podobne vyšinutých nápadov.

Keď všetky pokusy o nastolenie Vagabunda ako diktátora zlyhajú, posledná šanca v ich chorých mysliach je zastaviť ceremoniálne vyhlásenie víťaza. Vagabund a spol. sa rozhodnú zvolať svoju luzu, ktorú už po celé mesiace organizovali potajme na Kapitol Hill predtým, ako viceprezident Pence oficiálne zráta hlasy štátov a certifikuje voľby v prospech Bidena.

6. januára 2020 sa Vagabundova luza stretne pred kongresom s jediným cieľom - zvrhnúť novozvoleného prezidenta a nastoliť Vagabunda do smrti ako diktátora.

Viceprezident odmietne požiadavku Vagabunda, aby spočítal len jeho hlasy, a nie Bidenove a tak Vagabunda vyhlásiť za víťaza.

Na to luza zaútočí na Kongres. Luza zabije policajta, dostane sa do Kongresu a zdevastuje celú budovu. Okrem iného natierajú na steny vlastné hovná. Luza sa chce dostať k viceprezidentovi, aby ho za zradu mohla na mieste obesiť.

Vagabund celý čas mlčí, skrytý v bunkri. Dúfa, že nejaký politik príde o život, či už Pence alebo Pelosi (hovorkyňa Kongresu), aby mohol vyhlásiť mimoriadny stav, zrušiť voľby a ostať pri moci.

Eventuálne po pár hodinách polícia a armáda premôže luzu a rozprášia ju bez použitia strelných zbraní proti ozbrojenému a vražednému davu - pretože skoro všetci sú bieli.

Kongres znovu podá do Senátu kriminálnu žalobu na Vagabunda - za vzburu. A republikánsky senát znovu odmietne usvedčiť Vagabunda, pretože ich historické poslanie je ochrana prezidentskej kriminality - ale len keď kriminálnik je jeden z nich.

Kongres začne vyšetrovanie vzbury zo 6. januára. Všetky detaily začnú vychádzať najavo priamo od tých, ktorí to organizovali a v nejakej roli sa diania zúčastnili. Ukáže sa, že to bol puč organizovaný Vagabundom, aby zostal pri moci. Inými slovami - vzbura nebola len náhodne a spontánne organizovaný násilnícky protest Vagabundovej luzy, ako to republikáni podávajú.

Po roku a pol, konečne, DOJ (ministerstvo spravodlivosti) začne oficiálne vyšetrovanie na základe dokumentov z Kongresu.

Keď Vagabund vyprace Biely dom pre Bidena, po roku a pol vyjde najavo, že si zobral so sebou stovky štátnych dokumentov. Medzi nimi desiatky, ktoré sú kategorizované ako „prísne tajné“, bajtajnejšie dokumenty aké USA má. Medzi týmito sú tam dokumenty o odhade atómových zbraní nejakej inej krajiny, nevieme ktorej (Rusko, Čína, Severná Kórea?).

Toto všetko je ilegálne - proti federálnym zákonom, ktoré povoľujú čítať „prísne tajné“ dokumenty len v špeciálnych miestnostiach, na to postavených vo federálnych budovách.

Ministerstvo spravodlivosti sa o tom dozvie od niekoho (nevie sa koho) a snaží sa mesiace dostať tieto dokumenty od Vagabunda naspať - ale bez úspechu. Verejnosť zatiaľ nič nevie.

V auguste 2022, po mesiacoch naťahovania sa s Vagabundom bez úspechu, ministerstvo spravodlivosti dostane povolenie od federálneho sudcu, urobiť raziu na Vagabundove sídlo a zobrať ukradnuté dokumenty.

Sú dve hlavné teórie, prečo Vagabund ukradol štátne dokumenty:

Vagabund sa chcel poistiť aby nebol trestne stíhaný za svoje desiatky kriminálnych činov, ktoré spáchal za posledných 7 rokov - chcel vymeniť štátne dokumenty za imunitu od ministerstva spravodlivosti.

Vagabund predá kópie dokumentov každému, kto bude mať záujem a peniaze. Už sú nejaké indikácie že to sa aj stalo (Saudská Arábia).

Konečne sa začínajú v médiách objavovať náznaky, že ministerstvo spravodlivosti sa pripravuje podať žaloby na Vagabunda a trestne ho stíhať.

Na záver jednoduchá ilustrácia kto alebo čo je Vagabund. Dole je obrázok hrobu Vagabundovej bývalej manželky Ivany (pôvodom z Československa) na Vagabundovom golfovom ihrisku v New Jersey.

A tu je vysvetlenie , vagabund nemusí platiť žiadne dane v štáte New Jersey ak má pochovanú mŕtvolu na svojom golfovom ihrisku. A kto lepšia mŕtvola ako bývalá manželka a matka jeho troch detí?

Profesorka sociológie na Dartmouthskej Univerzite Brooke Harringtonová, ktorá napísala knihu o tom, ako sa bohatí vyhýbajú plateniu daní, napísala v sobotu na Twitteri. "Tak som skontrolovala daňový kód NJ a ľudia... je to svätá trojka vyhýbania sa daňovým povinnostiam." Majetková daň, daň z príjmu a z obratu, všetko eliminované.“ Poznamenala, že podľa štátnych pravidiel neexistuje „žiadne ustanovenie týkajúce sa minimálneho počtu ľudských pozostatkov potrebných na to, aby daňové úľavy mohli začať – vyzerá to, že jedna mŕtvola bude stačiť na zmiznutie aspoň troch foriem daní“.