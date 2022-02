PUTIN STRATIL AMERIKU TAK SA CHCE KOMPENZOVAŤ UKRAJINOU

Titul je vtip ale ako každý vtip je založený na nejakej pravde a to tej že Trump pracoval viac pre Putina ako pre Ameriku .

Prvá vec čo každý potrebuje rozumieť je že súčasná situácia na hranici Ukrajiny bola vyprovokovaná len a len Putinom a nikým iným. Toto nie je situácia ako napríklad na hranici Pakistanu a Indie kde obe strany provokujú jedna druhú a teda sú zhruba rovnako zodpovedné za konflikt. Podobne to je na hraniciach Číny a Indie. Situácia medzi Ukrajinou a Ruskom je veľmi podobná situácii medzi Severnou a Južnou Kóreou. Severná Kórea provokuje aby vyvolala konflikt a Južná Kórea sa nanajvýš bráni a niekedy ani len to, proste ignoruje provokácie Kima. Rozdiel je v tom že „ agent provocateur “ Putin provokuje z pozície sily kdežto Kim Čong-il provokuje zo slabosti.

Toto je tiež jeden z mála prípadov kde presne vieme udalosť ktorá priamo začala dnešný konflikt. To bol Putinov článok publikovaný 21. júla 202l o tom ako Ukrajina nie je skutočná krajina ale časť historického Ruského impéria. Od toho dňa Putin začal pripravovať Rusko vrátane armády na možný útok na Ukrajinu aby si zobral to čo si myslí že je jeho.

Chcem zdôrazniť prečo stále spomínam Putina a nie Rusko. To je preto že to jednoznačne vyzerá že to je Putin a pár jeho nacionalistických poradcov ktorý túto provokáciu rozbehli a riadia. Nevidíme žiadne demonštrácie „ruského ľudu“ za vojnu proti Ukrajine. A prečo by aj demonštrovali? Ukrajina Rusku nikdy nič neurobila. Naopak, terajší ukrajinský prezident bol zvolený na základe sľubov že sa s Rusmi dohodne a aj sa snažil ale Putin sa odmietol s ním vôbec baviť.

Putin sa baví o tom či má napadnúť Ukrajinu s USA, Európskou úniou, Francúzskom, Veľkou Britániou, aj do Činy šiel hľadať podporu na svoju gangsterskú politiku, ale nie Ukrajinou. Počul Putin niekedy o Mníchove, „o nás bez nás“? Putin nasleduje Hitlerovskú politiku a ani o tom nevie. Nikdy nepočul pravdepodobne najviac opakovaný diktát o histórii: Tí ktorí si nepamätajú minulosť sú odsúdený ju opakovať ( George Santayana ). A preto jeho neo-Mníchovská súčasná politika.

Aký je Putinov motív? Keby sme sa na to mali pozerať racionálne tak by sme museli povedať že treba len počúvať čo sám Putin vraví aby sme vedeli čo chce. Ale väčšina expertov čo sa zaoberajú politikou si myslí že u Putina toto nepracuje lebo on je tak múdry a ľstivý že určite hovorí jednu vec a plánuje určite niečo iné aby nás somárov na západe a inde oblbol. Toto je populárny názor medzi mnohými na východe a západe. Podľa tohto názoru Ukrajina je len zámienka a Putin v skutočnosti chce len vytĺcť čo najviac ústupkov od západu vrátane ekonomických (zdvihnúť sankcie), osobných (neuvaliť nové sankcie na Putina a jeho oligarchových zlodejov a poprípade aj zdvihnúť existujúce sankcie), politických (prestať podporu Ukrajiny a iných bývalých Sovietskych satelitov) atď.

Jeden z hlavných proponentov tohto názoru je Navaľný. Navaľný z Putinovej basy povedal nedávno v písomnom interview s Time magazínom že Putin veľmi dobre rozumie že jeho požiadavky voči Ukrajine a západu sú priamo komické ale bojí sa (Navaľný) že Amerika a západ sú tak hlúpy že znovu spadnú do tej istej pasce ako často predtým a odmenia Putina za to že neurobil čo sa vyhrážal že urobí i keď to nedávalo žiaden zmysel od samého začiatku aby to urobil (že Putin napadne Ukrajinu).

Z reportáží z Ruska aj Ukrajiny je jasné že veľká väčšina obyvateľstva v oboch krajinách neverí že Putin začne vojnu. Britský vplyvný magazín Economist má o tom článok (platený) kde ich dopisovateľ nebol schopný nájsť nikoho v Moskve kto by veril že Putin naozaj pripravuje vojnu. Ten dopisovateľ dokonca hovoril s bývalým veliteľom ruských povstalcov v Donbase Igorom Girkinom a aj ten tvrdí že už je neskoro na porazenie Ukrajiny. Rusi to mali urobiť v roku 2014 keď Ukrajina nebola pripravená.

Ale na druhej strane máme malú ale rastúcu skupinu expertov ktorý poukazujú na to že ak aj Putin bol politicky génius v minulosti dnes to vyzerá že mu začína šibať ľudovo povedané. Tento bod je dobre reprezentovaný nedávnym článkom vo Financial Times . Vieme že Putin dnes väčšinou sedí zavretý vo svojom bunkri a len málo kedy vychádza von lebo má panický strach z Covid-19. Prístup k Putinovi je veľmi obmedzený a skoro s nikým sa nestretáva, len niekoľko najbližších poradcov má dovolené sa s ním stretnúť po tom čo prejdú cez niekoľko dezinfekčných procedúr. Takto je Putin izolovaný od sveta a reality a nečudo že sa stáva paranoidný a nerozmýšľa jasne.

Putin je paranoidný lebo si myslí že západ nejako dnes ohrozuje Rusko a ak nie dnes tak určite bude zajtra keď Ukrajina vstúpi do NATA. Každý kto len trochu sleduje politiku na západe (a Putin by mal mať tucty ľudí čo toto robia) vie že Ukrajina za normálnych okolností nebude pripustená do NATA ďalšie desiatky rokov, možno nikdy. Ale najrýchlejšia cesta pre Ukrajinu do NATO je ak Rusko napadne Ukrajinu. Takže súčasná Putinova politika voči Ukrajine priamo núti Ukrajinu aby žiadala o vstup do NATA. Toto je definícia bláznovstva na strane Putina.

Jeden z najlepších komentátorov o Rusku a Putinovi je Carl Bildt bývalý ministerský predseda Švédska. V článku publikovanom vo Washington Post hovorí že pre Putina vôbec rozmýšľať o útoku na Ukrajinu je šialenstvo. Inými slovami Bildt tiež naznačuje že možno dnes niečo nie je v poriadku v Putinovej hlave.

Posledná skupina ktorej sa budem venovať je síce malá a dosť bezvýznamná na západe ale existuje a má hlas aj v kruhoch Americkej diplomacie . Táto skupina politikov, komentátorov and diplomatov bere Putinove reči o hrozbe západu voči Rusku seriózne. Tvrdia že Putin má nejakú pravdu keď hovorí ako západ ohrozuje Ruskú bezpečnosť. Máloktorý z týchto ľudí si myslí že hrozba je dnes aktuálna alebo skutočná ale „rozumejú ako Rusko sa môže cítiť ohrozené z historických príčin“. Týmto ľudom by som odporučil aby študovali Wikipedia stránku ktorá popisuje všetky vojny Ruska tisíc rokov dozadu. Vo veľkej väčšine vojen bolo Rusko alebo priamy agresor alebo časťou agresorskej koalície. Ak sa niekto môže cítiť ohrozený tak to sú susedia Ruska, od Japonska po Fínsko. Preto mnohé štáty susediace s Ruskom chcú vstúpiť do NATO. Takže celý ruský argument je na hlavu postavený, Rusko je ten vlk (alebo medveď) čo číha na susedné ovce a nie naopak.

Ako som písal tento článok a čítal rôzne zdroje tak som pomaly začal rozumieť tomu čo Putin robí. Má 2 hlavné motivácie. Prvá je historická. Keď sa Putin skrýval pred vírusom v bunkri začal čítať ruskú históriu (najlepší dôkaz je hore-citovaný článok Putina) a uvedomil si že on vojde do histórie Ruska ako vládca čo stratil Ukrajinu. Po viac než 200 rokoch Ukrajina nielenže nebude formálne časťou Ruska, nebude ani len Ruským priateľom ak dnešná Ukrajinská politika orientácie na Európu a západ eventuálne uspeje. Pre Putina a ruských nacionalistov to je nemysliteľné a preto musia zastaviť Ukrajinu za každú cenu aj za cenu vojny ak treba.