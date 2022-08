Ako zlodej v krajine detstva

Neviem, prečo sa na miesto činu vracajú zločinci, asi ich tam ženie zlé svedomie. Mňa do dedinky zase volá akási nutkavá túžba zistiť, či tam nezostalo niečo z môjho detstva, akoby čosi také bolo možné.

Aj niekoho chcem stretnúť, ale z tamtých čias. Ľudia sa vtedy nezdravili ”dobrý deň”, alebo “pochválen’", ako to robievali inde. Tu preniesli do pozdravu súčasnosť vo všetkej jej pravdivosti. Takú aká bola: “Do kostola, do kostola?” Nadvakrát, pre istotu. Alebo: “Do roboty, do roboty?”, či “Tak už domov, domov?”

“Prišli ste, prišli?” vítaval nás dedo, iba babka nezdravila, len sa smiala a vo veľkom vajdlingu prehadzovala omastené pirohy. Vysoko do vzduchu, až som tŕpol, že jej vypadnú na zem. To bolo jej privítanie. Pirohy vysoko vo vzduchu, ako desiatky rúk dvihnutých na pozdrav.

Neviem, ako by sa mi tam pozdravili dnes, asi by zabolelo, keby tak sterilne, ako všade inde, preto vždy len prídem, vydýcham všetku náladu starých čias a miznem nazad po úzkej ceste smerom k veľkému hradu na kopci.

“Idete? Tak nech vás Pán Boh sprevádza a diabol pchá!” napadne mi dedov pozdrav na rozlúčku. Zaiste, ľahšie by bolo povedať “dovidenia”, či “zbohom”, ale to by nijako nevyjadrovalo dedovu radosť z toho, že si jeho poľahaná tráva v záhrade, kde sme napriek zákazu celé dva dni behali, zase na chvíľu oddýchne, spamätá sa a on bude môcť naklepať kosu a pokosiť ju.

“Čo si sa minule nezastavil, keď si tu bol?”

Nemá zmysel klamať, že som už dlho nebol. Vidia vás tu všetky okná tichých a naoko prázdnych domčekov. A ja som rád, že sa ešte dívajú, že načisto neoslepli, že ich ešte zaujíma tulák, čo tu pôsobí cudzo na veľkom čiernom motore. (Pre tých čo nevedia: motor, to nie je iba obyčajný motor, tu je to celé auto.) Aj to ma teší, že v dedinke ešte žije niekto, čo stojí o moju návštevu.

A budem tu chodievať aj naďalej, kým budem vládať a kým tam bude stále kdesi vo vzduchu a v domoch i medzi nimi visieť spomienka na detstvo. A to bude asi vždy, ak nezbúrajú aj posledný starý dom a na jeho miesto nepostavia nejaký z katalógu, alebo ak ich všetky nezateplia polystyrénom, pretože keď sa zatepľujú staré domy, pod polystyrénom ostávajú spomienky a hniezda lastovičiek, a tie sa potom, podobne ako spomienky, nemajú kam vrátiť, keď priletia z ďalekých ciest. Len chvíľu smutne krúžia okolo, a potom odletia preč.