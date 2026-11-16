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16. nov 2026 o 12:16
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Blesk z jasného neba: Ruskí hokejisti nastúpia namiesto Slovenska

Došlo aj na nás

Rastislav Puchala
Rastislav Puchala Bloger
Blesk z jasného neba: Ruskí hokejisti nastúpia namiesto Slovenska
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Konečne aj na nás došlo. Teraz sa ukáže, či sme obyčajní uvrieskaní sráči, alebo naozajstní, úprimní spojenci fašistického Russka. Pevne verím, že nesklameme, odložíme slovenské dreys, vlajky, návleky na späťáky a ďalšie cingrlátka a zahalíme sa do červeného.

Mirko Šatan určite pôjde vzorom a osobne navštívi Moskvu, aby sa osobne poklonil pred tamojším ministrom športu a poďakoval mu, že môžme miesto uvoľniť veľkému, krásnemu, dokonalému, múdremu a najviac na celom svete rozvinutému Rusku. Zaroveň by mal vyjadriť žiaľ nad tým, že v tejto chvíli uvoľňujeme Rusákom mieto asi len na Svetovom pohári, zaiste však ponúkne aj slovenské miestenky na turnajoch IIHF všetkých kategórii. No, veď uvidíme…

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A tým, čo to dočítali až potiaľto, sa ospravedlňujem za klikbajt :-)

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