Blesk z jasného neba: Ruskí hokejisti nastúpia namiesto Slovenska

Konečne aj na nás došlo. Teraz sa ukáže, či sme obyčajní uvrieskaní sráči, alebo naozajstní, úprimní spojenci fašistického Russka. Pevne verím, že nesklameme, odložíme slovenské dreys, vlajky, návleky na späťáky a ďalšie cingrlátka a zahalíme sa do červeného.
Mirko Šatan určite pôjde vzorom a osobne navštívi Moskvu, aby sa osobne poklonil pred tamojším ministrom športu a poďakoval mu, že môžme miesto uvoľniť veľkému, krásnemu, dokonalému, múdremu a najviac na celom svete rozvinutému Rusku. Zaroveň by mal vyjadriť žiaľ nad tým, že v tejto chvíli uvoľňujeme Rusákom mieto asi len na Svetovom pohári, zaiste však ponúkne aj slovenské miestenky na turnajoch IIHF všetkých kategórii. No, veď uvidíme…
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