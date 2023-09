Kuffa, nekuffa, z hrušky dole!!!

Poznáte ma, teda, aspoň niektorí ma poznáte celkom určite. Som verný syn Cirkvi, nikdy by som nepozdvihol hlas proti pápežovi, mám v úcte služobníkov oltára preto, čím sú teda služobníkmi oltára. V rukách držia každý deň to najvzácnejšie, čo máme.

Teraz však sledujem šialenca v reverende (reverenda je od slova reverentia - dôstojnosť) a srdce mi krváca. Nie, nehnevám sa, nedokážem, je mi do plaču nad človekom, čo uveril sám v seba. Z jurodivého proroka milosrdnestva, ako som ho vnímal kedysi, sa stal falošný apoštol desolé scény.

Ono, povedzme si to rovno, aj predtým ho bolo na ono biblické, nech tvoja pravá ruka nevie, čo robí ľavá, v médiách akosi priveľa. Až sa zdalo, že o bývalých väzňov, alkoholikov, narkomanov a prostitútky sa tu stará iba Kuffa, pritom len ja viem o dobrej desiatke podobných charitatívnych počinoch. Len oni nepotrebujú byť toľko v médiách a nepotrebujú o sebe v akejsi podivnej sabaštylizácii hovoriť v tretej osobe. Ale povedal som si: dobre, nevadí, dobrú robotu vykonáva. Aj ten východniarsky prízvuk, prejav na úrovni dojiča i hodinové kázne preplnené podivnými citoslovcami mu človek odpustil. Hoci posvätná téma by mala byť komunikovaná dôstojnou rečou, veď nato majú v seminári niekoľko semestrov homiletiky.

Keď však tento bojovník proti všetkému začal hovoriť do politiky a slovenská verejná scéna sa zaľudnila jeho bláznivými príbuznými, z ktorých sálalo všetko, len nie kresťanská láska a on sám sa pasoval za nového ľudového Savonarolu, spozornel som. Mám aj ja svoj názor na progresívne šialenstvo, ktoré vidíme naokolo, ale Kuffa to akosi divne uchopil a premiešal so všetkým možným.

Už dávno som prestal sledovať, čo hovorí Kuffa. Bol som unavený z jeho rečí o sebe, o Vinetouovi, karate, horolezectve a jazde na koni, v ktorého centre bol tento sebamytologizujúci hrdina zo Žakoviec, vyhlasujúci akúkoľvek svoju táraninu za hlas volajúceho na púšti. Tento týždeň to dosiahlo vrchol, keď si bol prevziať “ocenenie” od človeka reprezentujúceho prototyp toho, proti čomu Kuffa bojuje, od jednej z najväčších obludností slovenskej novodobej politiky. Na chodbách NR SR potom poskytol rozhovor, napĺňajúci skutkovú podstatu najväčšieho hriechu, ktorý by sme mohli opísať biblickým: “Budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“ Jedným slovom - pýchy, ktorá dýcha peklom a v hlbokej podstate je smiešna, ako je smiešny celý Kuffa, najnovšie sa stotožňujúci s Jeremiášom, opakovane však s Jánom Krstiteľom, ktorého údajne, podľa Kuffu, odhovárali od kritiky Heroda, o čom v Písme nie je ani zmienka. Podobne ako tam nie je ani zmienka o ďalších nezmysloch, ktoré tento človek trúbi do sveta. Zákernosť Kuffovho pôsobenia spočíva v tom, že do falošnej skromnosti symbolizovanej ošúchanou sutanou balí v náhodných množstvách dávkovanú pravdu, polopravdu a lož.

“Posielal by Kristus zbrane na Ukrajinu?” Čo je toto za otázku, ako to uchopil biblickú interpretáciu? Veď Kristus nechcel byť ani kráľom, hoci ho súčasníci chceli svojim kráľom urobiť. Znamená to, že Kristus odmietol úlohu predstaviteľa národa ako takú? Pochopiteľne, že nie. Načo máme cirkevnú náuku, v tomto prípade konkrétne morálnu teológiu, ktorá na základe hlbokej, nekuffovskej analýzy Písma legitimizuje obrannú vojnu, keď potom príde takýto kvázikazateľ a simplistickou otázkou zmietne akékoľvek ďalšie uvažovanie? A ešte skromne poznamená, že sa ním asi inšpiruje aj samotný pápež. Žeby nezriadená pých vo vydranej reverende?

Nie, Kuffa nie je hovorcom mieru, on hľadá v Písme argumenty na šialené názory tých, ktorí mu drukujú. Potom už nie je ďaleko k tvrdeniam, že sa zákerní Ukrajinci skrývajú s delami v nemocniciach a tak mierumilovným Rusom vraždiacich u susedov neostáva nič iného, ako ostreľovať civilné ciele. Des. Des a hrôza. Nehovoriac o kuffovskom výklade utečeneckých vĺn z Ukrajiny: najprv tí na mercedesoch, potom bežní ľudia, až potom najchudobnejší z Bachmutu. A tí sú, ako inak, uňho v Žakovciach. Kuffa mal znova pravdu, ako to tvrdí o sebe sám Kuffa. V nie zrovna kresťansky znejúcej tretej osobe. Pritom ide o zjavný nezmysel, čo potvrdia /potvrdíme všetci, ktorí sme pomáhali od prvých dní po vypuknutí vojny. Bol som pri tom, nevidel som jediného na mercedese, iba mamičky a deti s veľkými, vystrašenými a nesmierne smutnými očami. Tých si žakovský samozvaný videc nevšimol.

Ani to si nevšimol, že v onom rozhovore pre nejaký dezolátny humus prekročil už mnoho desaťročí platiaci úzus, že sa Cirkev a jej predstavitelia nezapájajú do politických kampaní. On otvorene podporil stranu, na kandidátke ktorej sa okrem ex-ĽSNS a zástupu lunetikov zo všetkých kútov krajiny ocitli aj komunisti. Komunisti, pán Kuffa.

A ešte povedal, že keby sa ľudia nevzopreli voči fašizmu, tak dodnes by hitlerovská filozofia išla. Keby sa nevzopreli voči komunizmu… Nuž, nevzopreli sme sa dostatočne, lebo hitlerovská ideológia ide, ako to “elegantne” sformuloval Kuffa, aj komunistická ide. Okrem iného aj vďaka ľuďom, ktorým tento človek robí hovorcu a propagátora.

Uráža ma, že za nás, čo sme proti potratom, čo manželstvo je zväzok muža a ženy a na normálnom WC by mali byť iba dvoje dverí hovorí tento človek a takýmto spôsobom. Človek, čo si zjavne neuvedomuje, že ľudský život treba chrániť nielen pred narodením, ale aj po ňom. Pretože ak by si to uvedomoval, nemohol by banalizovať ruské vraždenie narodených mužov, žien a nevinných detí na Ukrajine a podorovať bláznov, čo…. Ale veď vy viete.

No jednu vec povedal Kuffa predsa len správne: “Kde je Boh, tam je pravda.” On pochopiteľne vo svojej pýche predpokladal pokračovanie výroku v zmysle, kde je Boh, tam je aj pravda, a kde je pravda, tam je aj Kuffa. Nieže tak, Marián Kuffa! Pravda je tam, kde je Boh. Kde je Boh, pán Kuffa, nie vy, pretože vás je už všade priveľa a to je zlé, veľmi zlé! Teraz sa opýtajte, či by rovnako robil aj Kristus. Len tak pre inšpiráciu, skúste toto: „Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil.” (Mk‬ ‭1‬:‭35‬)