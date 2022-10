Narodila sa kniha

Volám sa, hmm, povedzme Adam, vážim 3,5 kg, meriam 52 cm a…. Takto nás o druhej nad ránom zvyknú obšťastňovať esemeskami a statusmi na FB oteckovia, naši kamaráti, ktorým ešte v žilách koluje viac endorfínu ako krvi. Veď hrdinsky vydržali pôrod, niektorí aj prestrihli pupočnú šnúru a manželke hystericky kričiac do ucha celkom zbytočne opakovali pokyny sestier a lekárov, len aby sami neskolabovali. Ale teraz sa tešia, a pridajú fotku pokrčeného človiečika a rovnako v tvári zhúžvanej manželky, ktorá netúži po ničom menej, ako práve po tom, aby išiel do sveta jej ubiedený portrét. Instantná radosť otca. Dvakrát som ju zažil, viem o čom hovorím.

A s knihou je to tak trochu podobné, aj keď, pochopiteľne, neradno porovnávať. Akurát tu sa nechcete ponáhľať. Čakáte, vyčkávate, rozmýšľate, ako to oznámiť. Rozmery a váha (300 g a 230 strán) asi nemajú nijakú výpovednú hodnotu. Ani názov, aj keď som sa doňho snažil schovať čo-to z obsahu. PRIESTUPNÝ ROK. Nuž tak to prezradím napriamo. Moje knižočky dostanú súrodenca, čoskoro. Už sa to rodí, kdesi v hlavnom meste a mňa ani neprizvali na sálu, aby som kričal: “Tlač. Tlááááč.” Oni to tlačia bezo mňa, a je to tak asi najlepšie, iba by som tam zavadzal. A malo by to byť na svete do pár dní. Ako píše múdra anotácia,: “PRIESTUPNÝ ROK, nateraz ostatný literárny počin autora, žánrovo vybočuje z jeho doterajšej tvorby, keďže nejde o ucelený román, ale o súbor vzájomne nesúvisiacich poviedok a noviel, ktorých jediným spojivom je plynutie času v priebehu výnimočného roka”. A sú tam aj krásne ilustrácie, od mojej dcérky. Aj návrh obálky je od nej a som rád, pretože si najprv prečítala, až potom kreslila, a to je z jemnučkých kresbičiek cítiť.

Takže, aby som to zhrnul: Volám sa PRIESTUPNÝ ROK, vážim cca 300 g a mám 230 strán.

Pripájam obrázok z 3D ultrazvuku.