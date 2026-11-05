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5. nov 2026 o 12:42  (upravené 5. nov 2026 o 13:39)
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Slovenská ekonomika sa zotavuje navzdory všetkým kuvikom

Máme to čierne na bielom

Rastislav Puchala
Rastislav Puchala Bloger
Slovenská ekonomika sa zotavuje navzdory všetkým kuvikom
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Nuž sa nám insitný maliar a ešte insitnejší ekonóm Lacko Kamenický, medzi priateľmi i nepriateľmi dôverne zvaný Fantóci, rozcitlivel a celému národu na známosť zvestoval konečne povzbudivé správy: Máme hodnotenie A- so stabilným výhľadom. Hurá, sme zachránení. Robíme to dobre. Dôchodcovia, hor’ sa do obchodov, nakupujte, už je všetko takmer zadarmo, veď už aj v tom  Fitch, aký tu budujeme raj na zemi. A to pre nich doteraz nemali dobrého slova, Lacino s Ficinom.

Pampreceda od radosti nasadol do súkromného tryskáča a so svojou frajerkou odletel do Splitu a Lacko si zatiaľ doma na teraske s nohami v lavóre (aký minister, taký Jadran) a s oranžádou z Lidla užíval chuť úspechu.

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Tak mu nechcem kaziť náladičku, ale on toto asi nečíta, tak aspoň vám poviem, čo nám S&P vlastne odkázal.

Nuž áno, dali nám A / A- so stabilným výhľadom. Zabudli tam však Lackovi pripísať, že je to naše najhoršie hodnotenie za posledných približne 20 rokov, zhruba od nášho vstupu do Európskej únie v roku 2004. A k tomu dali stabilný výhľad, teda preložené do reči, ktorej snáď rozumie aj Lacika a možno aj Ficina, keď vytriezvie z jadranského žúru, neočakáva sa nijaké zlepšenie. Pre jednoduchšiu predstavu, je to ako keď lekár pacientovi povie - umierate, ale zase, máte to je to zicher, na to berte jed.

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Čo tieto dobré Lackove dobré správy teda znamenajú?

Nuž, keďže máme horšiu známku, investori od nás žiadajú takzvanú rizikovú prirážku. Slovensko musí platiť za svoje dlhopisy oveľa vyššie úroky ako napríklad také Nemecko, ktoré si v ostatnej dobe berie Ficina tak rada do svojej prašivej huby. V praxi to znamená, že ročne odtekajú stovky miliónov eur z rozpočtu len na zaplatenie úrokov, namiesto toho, aby išli do škôl, nemocníc či ciest.

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Naša ekonomika má „menší vankúš“. Ak by prišla ďalšia veľká kríza, Slovensko by malo obrovský problém nájsť lacné peniaze a muselo by pristúpiť k drastickému šetreniu (napríklad nielen k rušeniu trinásteho dôchodku, ale znižovaniu aj tých dvanástich), alebo k prudkému zvyšovaniu daní, aby situáciu ustálo. Kvôli ratingu nás dlhodobo obchádzajú prémioví investori, ba dokonca odchádzajú tí, čo tu predtým prišli a keď tu už niekto omylom zavíta, tak len málo sofistikovaná montážna dielňa bez pridanej hodnoty. Mladí odchádzajú za zaujímavejšou prácou do zahraničia, tu si do fabrík Ficina vozí Indov a Uzbekov a krajina klesá hlbšie ku dnu.

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Čo by bolo treba robiť, ak by nás viedli príčetní politici, nie táto šialená lúza?

Stanoviť pevné stropy na to, koľko peňazí smie štát v danom roku minúť, bez ohľadu na výšku príjmov z daní. Postupne znižovať ročný deficit pod hranicu 3 % HDP prostredníctvom legislatívne schválených balíčkov. Reformovať dôchodkový systém. Zefektívniť a hlavne zoštíhliť štátnu správu. Znižovať priame dane na podporu investícií a práce, kompenzované zvyšovaním nepriamych daní (spotrebné dane, DPH, environmentálne dane), ktoré menej poškodzujú hospodársky rast. Zaviesť cielené stimuly a daňové úľavy pre firmy, ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu, aby sa ekonomika vymanila z pozície lacnej montážnej dielne. Debyrokratizovať. Zvyšovať predvídateľnosť legislatívneho prostredia a dbať na vymožiteľnosť práva. Viesť príčetnú zahraničnú politiku a spolupracovať s prirodzenými zahraničnými partnermi.

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A čo máme miesto toho?

Štát míňa ako ožratý milionár, každý rok zvyšuje deficit a títo blázni sa už za to ani nehanbia. Uplácajú si voličov trinástymi dôchodkami, pričom nie je už ani na dvanáste. Štátna správa bujnie ako rakovina, veď pre každého šialenca a jeho partiu, čo sa utrhne, treba vymyslieť nejaký úrad alebo ministerstvo. Firmy a živnostníkov žmýkajú do poslednej kvapky krvi, nečudo, že sem nik nechce prísť a čo má nohy uteká. Celý štátny aparát beží len preto, aby sa vyvinila gašparovsko-bodorovská banda a za týmto účelom sa dokrivil celý právny systém. Miesto budovania pevných ekonomických a politických spojenectiev lietajú do Ruska, Číny a Vietnamu a otvárajú ambasády v krajinách, čo ani nevedia nájsť na mape.

Ja neviem, ako dlho táto sužovaná zemička ešte dokáže odolávať, ale vyzerá to ako tesne pred zrútením. Stále predstierame, že to nejako ide, ešte sa tvárime, ako funkčný štát. A dúfame, že nezafúka silnejší vietor. Keď som však videl na včerajšej tlačovke Ficinu, rozbitú ako cigánske hračky, ktorého práve zo Splitu priviezol súkromný tryskáč, pochopil som, že je zle. Takže Lacko Fantóci nech si rečičky o ratingoch niekam strčí a radšej packá na plátno tie svoje omaľovánky.

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