Stalo sa pred päťdesiatimi rokmi

Kedysi tam stála nemocnica, veľká, stará a svojím spôsobom i pekná, veď sa v nej nielen trpelo a umieralo, ale sa tam aj rodili deti. Potom ju zbúrali a postavili novú, inde, no tá už nie je taká pekná. A hlavne, nie je obohnaná múrikom, na ktorý sa možno posadiť, keď treba.

Stará mama tam vtedy sedela od skorého rána. Prišla autobusom z iného sveta, kde ešte ženy nosia naberané kidle a na hlave šatku, čo im hneď po svadbe pridá dobrých dvadsať rokov veku aj múdrosti.

“Mama, už môžte ísť domov, už sa narodil, ale teraz vás k nemu ešte nepustia.”

To je syn, doktor. Uznajte, doktor z našej dedinky! Úplne inakšie sa sedí na múriku takej nemocnice, kde robí doktora vlastný syn. Nikto si netrúfne vás z neho vyhnať.

“No veď dobre, idem. A ešte, hoci na tom nezojde, ako sa volá? Aha. Takého mena u nás ešte niet. Ale nevadí, mladí dnes dávajú tieto nové mená.” Aj svätá Alžbeta jej prišla na um: “Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Uspokojila sa. Však sa tak volal aj generál. A napokon, pekné je to meno, len si treba zvyknúť.

Poďho nazad do dedinky, musí povedať dedovi, aj ostatným. Nemá im kto oznámiť, leda žeby syn, doktor, zavolal bratovi na horný koniec, on už má ten telefón. Ale to ona skôr príde domov, ako sa synovi skončí služba.

Tak nejako to bolo.