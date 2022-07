Viktorova zakáľačka

Zaiste poznáte to o hanbe a vojne, čo chrstol do natešeného Chamberlainovho ksichtu sir Winston Churchill v tridsiatomôsmom. Veď teraz to papagájuje každý. Rovnako priam otravne často opakujeme, že historia magistra vitae est. Aj to, že kto sa nepoučí na dejinách, hlavne na dejinných chybách, bude nútený si ich zopakovať.

I tak sa zdá, že si to nepripomíname dosť často, alebo aspoň nie s dostatočným porozumením. A nehovorím teraz len o postoji “lídrov” únijných veľkých národov k tomu nabotoxovanému psychopatovi z Moskvy. To je čistá tragédia. Zdá sa však, že poriadok si nevieme urobiť ani doma. Ako ináč si vysvetliť, že Európska únia si priamo na svojich prsiach odchovala takého vreckového karpatského diktátoríka, ktorý si nielenže myslí, že si môže robiť, čo chce, ale on si aj robí, čo sa mu chce. Zlikvidoval nezávislé médiá, zmenil volebný zákon, takže momentálne ho jednoducho nejde poraziť, kompletne skorumpoval politiku a biznis vo svojej krajine, no to nie je najhoršie, pretože sa to deje v rámci hraníc štátu, kde ho stále volia. On bezočivo vykúka ponad tie hranice a vyhlasuje sa za vodcu všetkých Maďarov Áno, reč je, ako ste zaiste už pochopili, o Viktorovi O. A aby tých Maďarov nebolo málo, nejakých navyše si vyrobil aj vďaka zákonu o zahraničných Maďaroch, takže sa odrazu zistilo, že tí nešťastníci na hlavnom nádraží v Prahe nie sú nijakí ukrajinskí Rómovia - utečenci, ale čistokrvní Maďari. A tým pomáhať netreba, veď v Maďarsku predsa vojna nie je. Ten malý vypasený diktátorík okrem toho veselo trolluje Moskve, z bezpečia garantovaného spojencami posiela absolútne nechutné odkazy prezidentovi krvácajúcej Ukrajiny a robí užitočného idiota (nepoužijem termín trójsky kôň, to vyznieva príliš klasicky a dôstojne) momentálne najväčšiemu vagabundovi svetovej politiky. Celá Únia má kvôli Viktorovi, predstaviteľovi v podstate bezvýznamnej krajiny, hlavu v smútku, pretože práve teraz napríklad nesúhlasí s embargom na russkú ropu, čo si on zjavne užíva, a mohli by sme pokračovať (spomeňme na Sputnik, čínske vakcíny, atď.). Ešte šťastie, že sa kvôli svojim postojom k nacistickému Rusku dostal do sporu s tradičným spojencom Poľskom, čo, pevne verím, zasadilo smrteľný úder zapáchajúcemu kadáveru menom V4. (Orientujme sa mi radšej na perspektívnejšie spojenectvá, ale o tom niekedy inokedy.)

Viktor sa zatiaľ necháva fotiť iba pri porcírovaní prasiatka (Viktor je na obrázku ten hore), myslím si však, že jeho apetít na župy stratené po Trianone je minimálne rovnaký, ako chuť na csipos klobásky zaúdené na dyme z pilín z čerešňového dreva, a celkom zreteľne si viem predstaviť jeho kroky v momente, keby bol vo východnej Európe nastolený russký poriadok. Jeho pozícia je navyše výdatne priživovaná európskymi peniazmi (tie mu nesmrdia, veď pecunia non olet), tratiacimi sa vo vreckách jeho pucifajtášov. A európski “lídri” sa pozerajú a pozerajú, ako nám tu vzniká Orbanistan v hraniciach Schengenu - iliberálna demokracia karpatského typu, čo je iba sprostý eufemizmus pre ľahkú diktatúru, na ktorú si už vlastne začíname tak trochu zvykať (Pamätáme si tie Junckerove vtípky: “Dictator is coming,” a jeho otcovské zauchá.) Veď je jednoduchšie zavrieť oči, ako urobiť rázny a bolestivý krok. Napokon, západné firmy za uplynulé desaťročia v Maďarsku masívne investovali a ich peniaze nemožno ohroziť. Peniaze sú posvätné.

Takto pomaly spejeme k bodu, kedy si budeme musieť niečo z nedobrej minulosti zopakovať.

A ešte niečo: nech tieto moje slová niekto nepochopí ako výpad proti maďarským susedom a priateľom, ktorých mám úprimne rád. Toto je len a len o jednom komediantovi a jeho prisluhovačoch, ktorých predstavenie už vôbec nie je vtipné. A vlastne ani nikdy nebolo…