Znásilnil susedu a zabil mu syna

Vtrhol som k susedovi do bytu. Tak trochu som ho vykradol, ale veď, o čo ide? Takú super práčku, akú mal on v kúpeľni, nemá u nás hocikto. Navyše, sused má stále to hnusné, staré, umakartové bytové jadro a, povráva sa, že si rád vypije a potom rozfláka celú výplatu a bije manželku. Povráva sa. Neviem. Ale čo už s takým susedom? Zaslúži si niečo inšie? Ono, aj o mne ľudia hovoria kadečo, ale kašľať teraz na reči. Sused váži ledva šesťdesiat kíl, čo je šuvix oproti môjmu centu, takže mu celkom ľahko vykopnem dvere, dám poriadne na držku, znásilním manželku a dcéru - krásavice - , zabijem syna a aj tú manželku, veď načo je už teraz na svete, vezmem práčku, umývačku a porcelánový hajzel, nech nemusím kadiť do tej mojej hnusnej, drevenej latríny na záhrade. Do porcelánu to bude paráda, aj keď voda netečie, aspoň ma nebudú do zadku štípať komáre. Však som najsilnejší v baráku!

A ešte by som rád na olympiádu. Pod vlastnou vlajkou. Budem súťažiť povedzme v krasookupácii… Počkajte, bude to letná olympiáda? Tak potom v počte roztrieskaných bytových dvier a znásilnených žien. Že takúto disciplínu nemáte? Tak ju zaveďte! A hneď! Doktor Bach, čo je? Doteraz ste spolupracovasli s násilníkmi, a už nechcete?

Takže, aby som to zhrnul: susedove ženy, hajzle, synovia, sused sám, a všetko ostatné patrí nám silnejším. Proste chcem na olympiádu. Veď je to sviatok športu. Kašľať na politiku. Znásilňovať, kradnúť, zabíjať a súťažiť na olympiáde sa dá aj bez politiky. Ázijci, Afričania, niektorí Američania, ba i pár Európanov, napríklad Slováci - na tých sa dá vždy spoľahnúť, keď príde na debilné nápady - sú za. Tak teda poďme do toho. Pustite ma tam! Zaiste zvýšim úroveň hier. Viem strieľať, kradnúť a zabíjať lepšie, ako ktokoľvek iný…