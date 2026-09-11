Ako mi jedenásty september zmenil život

Dvadsiate piate výročie útokov jedenásteho septembra vo mne vyvolalo spomienky na New York, prácu v dvojičkách, a zmenu kariéry po tom čo sme sa spamätali z tejto tragédie. Tak som si povedal že to zdokumentujem ako ďalšiu zo série spomienok z môjho života.
Prvý raz som bol v New York City ako turista v roku 1995. V škole, nejakých 1300 kilometrov južnejšie, sme mali prázdniny, a tak som si zobral autobus a pozrel si východné pobrežie USA. V New Yorku som si porobil turistické veci, vrátane výstupu výťahom na vrch dvojičiek. O niekoľko rokov neskôr som sa presťahoval do New Jersey aby som študoval ekonómiu a financie.
Na jar 2000 som dostal brigádu vo firme práve vo World Trade Center. Dvakrát do týždňa, v utorok a štvrtok, som nastúpil na vlak do Hobokenu, tam som prestúpil na metro (Path) pod dvojičky, a okolo trištvrte na deväť som si v lobby južnej veže kupoval rannú kávu. O päť minút neskôr som bol vo výťahu na štyridsiate štvrté poschodie do otvoreného pracovného priestoru s výhľadom na rieku Hudson.
Mal som však jeden problém: New York City som naozaj nemal rád. Odkedy som sa prisťahoval do New Jersey som tam chodil možno raz do roka keď ma niekto prišiel navštíviť a ja som im išiel ukázať atrakcie, hoci som býval iba pol hodinu vlakom. Neviem čím to bolo, ale New York a ja sme si nikdy nesadli. Dúfal som že sa to zmení keď sa skamarátim s kolegami ktorí poznajú New York lepšie a ukážu mi jeho skryté čaro, ale nestalo sa tak. Skamarátil som sa, išli sme spolu na obedy a po robote občas na pivá, ale nikdy sa mi nestalo že by som sa do mesta tešil. A tak som si v lete 2000 našiel prácu v inej investičnej firme ktorá sídlila v New Jersey, v malom mestečku medzi kopcami ani nie 10 minút autom od môjho bydliska.
Utorok 11. septembra 2001 začal ako každý iný. Mal som pustené dva televízory s finančným kanálom CNBC: jeden v obývačke a jeden v kúpeľni, aby mi neušli ranné správy pred tým ako sa dostanem do roboty a začnem analyzovať firmy a ich akcie. A práve som sa holil keď CNBC prišlo s bleskovou správou že do jednej z dvojičiek nabúralo lietadlo. Vtedy sa ešte nevedeli detaily, a aj ja som to bral na ľahšiu váhu. Možno to bol iba vrtuľník, tých je v New Yorku veľa, pomyslel som si. Alebo malé súkromné lietadlo. Povedal som si že to bola tragédia, a odišiel som do práce, kde som to chcel spomenúť kolegom. Keď som však prišiel do kancelárie, lietadlá už boli dve, a veľké. Kolegovia počúvali rádio na svojich počítačoch, a tak sme sa dozvedeli o útoku na Pentagon. To už sme všetci vedeli že išlo o teroristické útoky. Do toho sa miešali nepotvrdené panické správy o výbuchoch pred Congresom, Bielym Domom, a ktovie kde ešte.
Situácia sa ukľudňovala, a keďže boli akciové trhy zatvorené, robil som si plány odísť z roboty skôr, ísť do New Yorku a odfotiť diery v budovách World Trade Center. Potom však budovy padli, firma zatvorila skôr, a všetkých nás poslali domov. Ďalšie tri dni sme pracovali. Akciové trhy boli ešte stále zatvorené, ale my sme zháňali informácie o všetkých firmách ktoré mali niečo spoločné s bezpečnosťou: od zbrojárskych spoločností až po antivírusové firmy. Robili sme detailné plány predať akcie finančných firiem, najmä poisťovní, a kúpiť bezpečnostné firmy. Museli sme počítať cenové limity za ktoré kupovať a predávať. A keď sa v pondelok akciové trhy otvorili, naši obchodníci zadali objednávky. Ja som mal konečne čas na seba, a začal som premýšľať o tom, že sme vlastne zarábali na obrovskej ľudskej tragédii. Mojim poslaním nebolo vytvárať hodnoty, ale prelievať peniaze z jednej firmy do druhej, aby našim klientom rástlo bohatstvo. Rozhodol som sa že zmením kariéru, a o niekoľko rokov som bol späť v škole a študoval komercializáciu nových technológií, a v tej branži sa pohybujem doteraz.
Po páde World Trade Centra som niekoľko rokov nešiel do New Yorku. Keď som konečne išiel, ostal som severnejšie. Dieru v zemi po útokoch som nikdy nevidel. Naposledy som navštívil New York pred desiatimi rokmi, pätnásť rokov po útokoch, opäť ako turista. Bol som sa pozrieť na nové World Trade Center, zdržal som sa asi pol hodinu, ale potom som išiel ďalej. Iba s odstupom štvrťstoročia od útokov som o nich prvý raz poriadne uvažoval. Čo keby sa mi v New Yorku páčilo a ostal tam robiť? Čo by som robil keď prvé lietadlo narazilo do vedľajšej budovy keď som si kupoval rannú kávu alebo stál vo výťahu? Pokračoval by som do kancelárie, a ak áno, kedy by som utekal preč? Aké by to pre mňa malo následky? Bol som dosť nízko, takže by so sa zachránil, ale čo moja psychika? Hoci ma útoky jedenásteho septembra priamo fyzicky neohrozili, zmenili mi život. Prinútili ma zmeniť kariéru, a tým aj bydlisko a nové okruhy priateľov. Vďaka tomu som sa eventuálne zoznámil s manželkou a začal rodinu. Pre mňa znamenal 11. 9. 2001 obrovský obrat v živote. Pevne verím že k lepšiemu.