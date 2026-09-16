Medvede sú premnožené. Hovorí sa to už tridsať rokov. Len kde sú?

Keď som mal päť či šesť rokov, teda niekedy v rokoch 1993–1994, otec mi hovoril, že na Slovensku máme asi 1600 medveďov a „mali by sme ich mať 800“. Takže vraj sú premnožené. Pamätám si to dodnes. Podľa Huliakovej kalkulačky, že každé dva roky zdvojnásobujú populáciu by ich dnes mali byť desaťtisíce. Podľa ďalšieho nemenovaného by mali mať dnes 5-6 mláďat, takže o cifru viac, čo se samozrejme nereálne.
Lenže vtedy neexistovala evidencia, ktorú by sme dnes považovali za seriózne populačné sčítanie. Tobôž nie genetické. DNA sa v kriminalistike iba postupne zavádzala a kriminalisti sa ešte učili, že genetika nefunguje systémom „prineste nám vzorku a my vám povieme páchateľa“. Aj pri odtlačkoch prstov musíte mať niečo, s čím ich porovnáte. A robiť takúto genetiku na zvieratách? To bolo vtedy prakticky sci-fi a navyše sakra drahé na ľudí, čas aj techniku.
Dnes už tú technológiu máme. A vedci z Univerzity Karlovej spolu s Českou zemědělskou univerzitou analyzovali viac než dvetisíc vzoriek získaných v rokoch 2019–2021. Výsledok? Odhad populácie západokarpatského medveďa bol 1056 jedincov, pričom štatistický interval vychádza na 1012 až 1275. Nie „presne 1056“. Je to štatistický odhad s intervalom neistoty. A práve preto je ten rozptyl taký "veľký".
A teraz príde zaujímavá časť. Keď niekto tvrdí, že „medvede sú premnožené“, treba sa spýtať: podľa čoho? Podľa počtu, ktorý nám niekto povedal v roku 1994? Podľa poľovníckeho odhadu? Alebo podľa modernej genetickej metódy? Pretože posledná veľká DNA štúdia nielenže odhadla počet medveďov na približne tisíc, ale výsledok bol v súlade aj s predchádzajúcim genetickým odhadom z rokov 2013–2014, ktorý uvádzal 1214 jedincov.
Samozrejme, možno polemizovať s metodikou. A aj sa polemizovalo. Lesníci a poľovníci výsledky kritizovali a tvrdili, že medveďov môže byť podstatne viac. Vedci zase vysvetľovali, ako funguje genetická identifikácia jednotlivcov a následné štatistické modelovanie. Čiže seriózna debata nie je „ochranári klamú“ verzus „poľovníci klamú“. Seriózna debata je o dátach a metodike.
A potom je tu moja osobná skúsenosť. Medveďa som stretol štyrikrát. Ani raz mi nič neurobil. To samozrejme nie je vedecký dôkaz ničoho. Rovnako ako príbeh jedného medveďa nie je dôkazom o celej populácii. Ale pekne ukazuje jednu vec: medveď nie je automaticky útočiaci chlpatý tank.
Napríklad medveď Mišo bol označený satelitným obojkom a jeho pohyb vedci a lesníci sledovali telemetriou. Počas monitorovania sa pohyboval na obrovskom území a podľa dostupných údajov sa stretával s lesníkmi, poľovníkmi, turistami, fotografmi aj výskumníkmi – pričom sa im vyhýbal a nikomu neublížil.
A práve tu je možno problém celého nášho sporu. Medveď totiž nevie, že existuje Slovenská republika. Nečíta mapu, nepozná hranice a pri prechode z Poľska na Slovensko si nekontroluje občiansky. Geneticky aj ekologicky ide o jednu populáciu, ktorá sa pohybuje cez hranice podľa toho, kde nájde potravu, priestor a partnera. Preto je otázka „koľko medveďov máme na Slovensku“ trochu podobná otázke, koľko Slovákov žije v Bratislave, ak do toho započítame tých, ktorí tam chodia za prácou, študujú tam alebo sa večer vracajú domov.
A potom máme ešte jednu malú záhadu menom Poľana.
Tam sa totiž čísla občas správajú podobne ako medvede – tiež sa vedia poriadne rozbehnúť. V roku 2001 prebehlo koordinované dvojdňové sčítanie veľkých šeliem za účasti približne 200 ľudí. Po odstránení duplicitných záznamov vyšlo na približne 73-tisíc hektároch okolo 90 medveďov.
Potom však začali prichádzať oveľa zaujímavejšie čísla. Lesníci na Poľane v minulosti uvádzali, že pri sčítavaní zveri tam opakovane narátali až 100 medveďov. Neskôr sa objavil aj údaj o približne 300 medveďoch na celom pohorí Poľana. A v roku 2024 sa dokonca v médiách objavilo tvrdenie, že ich poľovníci za jedinú noc narátali až 500.
Päťsto medveďov za jednu noc. Len pre predstavu: ak by sme rovnakú „metodiku“ aplikovali na ľudí, stačilo by na námestí počas jedného večera vidieť 500 Slovákov a mohli by sme vyhlásiť, že sme práve spočítali celé Slovensko.
Ten kontrast 90 → 100 → 300 → „500 za jednu noc“ je veľmi úderný, ale zároveň máme pri každom čísle zdroj a môžeme jasne oddeliť pozorovania/tvrdenia poľovníkov od genetického populačného odhadu.
Nemusím mať doktorát aby som vedel, že 500 medveďov sa na tú Poľanu jednoducho nezmestí. A ak to rátali Slováci v noci, tak výsledok skôr vypovedá o promile, než o počte medveďov :-D