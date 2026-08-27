Občanom môžeš byť, len keď sa správne oženíš?

Ako sme sa k tomu dostali? V roku 2010 zaviedlo Slovensko pravidlo, podľa ktorého občan spravidla strácal slovenské občianstvo po dobrovoľnom získaní cudzieho. Bol to najmä politický protiťah voči Viktorovi Orbánovi, ktorý umožnil jednoduchšie získavanie maďarského občianstva etnickým Maďarom žijúcim v susedných krajinách. Robert Fico vtedajšiu slovenskú úpravu otvorene spájal práve s týmto krokom.
Dovtedy dvojité občianstvo nebolo takým problémom. A vzhľadom na spoločné dejiny Slovákov a Čechov je úplne prirodzené, že existujú ľudia s oboma občianstvami. Veď hranica medzi „našimi“ a „cudzími“ rodinami sa za spoločné storočie dávno rozmazala.
Zákon dnes pritom obsahuje výnimku: slovenské občianstvo sa nestráca, ak človek počas manželstva nadobudne občianstvo svojho manžela. Lenže slovenské úrady v tomto prípade povedali, že manželstvo dvoch mužov túto výnimku nespĺňa.
A tu začína byť vec zaujímavá. Ak si Slovák vezme Britku a získa jej občianstvo, výnimka platí. Ak si Slovák vezme Brita, podľa výkladu ministerstva neplatí.
Čiže otázka znie: Boli takto pripravení o občianstvo aj heterosexuálni manželia? Koľko ich bolo? A koľko homosexuálnych párov?
Prípad sa dostal na Ústavný súd a ten ho posunul na Súdny dvor EÚ. A práve tu môže byť pre Slovensko problém väčší, než sa na prvý pohľad zdá.
Európska únia doteraz slovenské ústavné novely týkajúce sa LGBT otázok do veľkej miery tolerovala. Lenže strata občianstva členského štátu už nie je iba slovenská kultúrna vojna. Je to zásah do občianstva Európskej únie. Ak by Súdny dvor dospel k záveru, že Slovensko pri uplatňovaní svojho zákona diskriminuje občana na základe jeho manželstva, môže to byť pre EÚ ten povestný Rubikon – hranica, za ktorou už Brusel nebude môcť iba prizerať.
A prečo sa o prípade hovorí až teraz, takmer štyri roky po svadbe? Samotné rozhodnutie o strate občianstva bolo vydané už v januári 2024, takže štát si naňho po štyroch rokoch „nespomenul“. Verejnosť sa k prípadu dostáva až teraz.
Lenže časovanie je pozoruhodné. Po dvoch novelách ústavy proti LGBT a po Ficových vyhláseniach o ďalšom pritvrdzovaní pri uznávaní zahraničných rovnakopohlavných manželstiev sa z tejto starej kauzy stáva dokonalá zástupná téma.
A tak sa môžeme pokojne opýtať: Môžeš byť slovenským občanom, keď sa oženíš? Áno. Ale zrejme záleží na tom, s kým sa omužíš.