Pod článkom Plus JEDEN DEŇ o chlapcovi z Petržalky, ktorý pre šikanu zostal doma a jeho rodina dokonca zvažovala sťahovanie, sa okamžite rozbehla tradičná slovenská disciplína – hľadanie vinníka. Samozrejme, minister školstva Tomáš Drucker a učitelia. Lebo kto iný? Veď na Slovensku musí za všetko niekto politicky zodpovedať, najlepšie ešte pred prečítaním článku.
Lenže ja som šikanu zažil na vlastnej koži. Nie týždeň, nie mesiac, ale celé roky. Navyše pochádzam z učiteľskej rodiny, takže poznám aj druhú stranu katedry. A preto si dovolím povedať niečo, čo sa mnohým rodičom páčiť nebude.
Najväčším problémom šikany nie je vždy učiteľ, ale organizovaná lož, do ktorej sa postupne zapoja takmer všetci okrem obete.
Predstavme si klasickú situáciu. Skupinka spolužiakov si vyhliadne obeť. Posmešky, ponižovanie, vyhrážky, prípadne fyzické útoky. Keď sa obeť konečne odváži prehovoriť, agresori majú pripravenú univerzálnu odpoveď: „Ale veď Putra provokuje!“
Nasledujú rodičia agresorov: „Môj Miško? Môj Kubko? Ten by nikdy nič také neurobil!“ A niekedy príde posledná rana od vlastnej rodiny: „No ja neviem, on je taký výmyselník...“
A máte vymaľované. Z obete je problémový žiak, z agresorov nevinné detičky a z učiteľa človek, ktorý má vyriešiť situáciu, v ktorej sa mu polovica zúčastnených snaží dokázať, že sa vlastne nič nestalo.
Učiteľ pritom nie je policajt, vyšetrovateľ ani sudca. Má obmedzené disciplinárne právomoci, musí dodržiavať zákonné postupy a často čelí rodičom, ktorí sú ochotní brániť svoje dieťa aj vtedy, keď by mu najviac prospelo poriadne vysvetlenie, že ubližovať slabšiemu nie je prejav osobnosti, ale obyčajné svinstvo.
A teraz k Druckerovi. Poznám ho osobne a som presvedčený, že problém šikany berie vážne a snaží sa v rámci svojich možností konať. To neznamená, že ministerstvo nemožno kritizovať. Znamená to iba, že ani najlepší minister nedokáže zákonom zabezpečiť, aby rodičia prestali klamať sami sebe a aby spolužiaci prestali kryť agresorov.
Samozrejme, škola musí konať. Nestačí znížená známka zo správania a obligátne „podajte si ruky“. Obeť potrebuje okamžitú ochranu, agresor dôsledky a škola nástroje, ktoré môže skutočne použiť. Nie iba ďalšiu smernicu do šanónu.
Najabsurdnejšie na celej veci je, že riešením šikany býva odchod obete. Zmena triedy, školy, niekedy dokonca bydliska. Agresori zostávajú, obeť odchádza. To je asi taká spravodlivosť, ako keby sme po vlámaní vysťahovali vykradnutého a zlodejovi popriali príjemné bývanie.
A napokon jedna poznámka z vlastnej skúsenosti. Šikana nie je detská hra ani prirodzená súčasť dospievania. Dokáže človeka poznačiť na desaťročia. Kto ju nezažil, často netuší, aké je ráno vstávať s vedomím, že ďalších šesť hodín bude musieť prežiť medzi ľuďmi, ktorí si z jeho utrpenia urobili zábavu.
Takže skôr než začneme opäť požadovať hlavu ministra či triedneho učiteľa, položme si jednoduchú otázku: Kto vychoval toho Miška, ktorý by údajne nikdy nič také neurobil?
Pretože šikana sa síce odohráva v škole, ale jej korene veľmi často vyrastajú doma.