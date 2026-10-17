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17. okt 2026 o 11:02  (upravené 17. okt 2026 o 11:14)
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Je politika dobra a politika zla. Výber je na nás

Prečo nás politici, ktorí kričia, urážajú a zosmiešňujú, tak spoľahlivo priťahujú? A prečo by to tak nemuselo byť.

Daniel Rabina
Daniel Rabina Bloger
Je politika dobra a politika zla. Výber je na nás
(Zdroj: Zdroj: Startitup / YouTube SMER-SD, TikTok M. Mazurek, Televízia TA3)
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Často rozmýšľam, prečo niektorí politici získavajú priazeň práve tým, čím by ju podľa zdravého rozumu mali strácať. Krikom, nadávkami, posmechom. Jeden v kampani zosmiešňuje voličov inej strany, iný si pravidelne vybíja zlosť na novinároch, ďalší hecuje ľudí proti menšinám, ktoré im nikdy neublížili. A nemalá časť verejnosti im za to tlieska.

Odpoveď je nepríjemná, lebo sa týka aj nás. Alexander Solženicyn napísal, že hranica medzi dobrom a zlom nevedie medzi štátmi, triedami ani stranami, ale cez srdce každého človeka.

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Dovolím si k tomu pripojiť skromnú metaforu. Predstavujem si, že každý z nás má v sebe niečo ako hudobný nástroj. Ten nemá šesť strún ako gitara, ale iba dve: dobrú a zlú. A niektorí politici sa naučili hrať práve na tú druhú.

Nerobia to náhodou. Psychológovia Steve Rathje, Jay Van Bavel a Sander van der Linden preskúmali takmer 2,7 milióna príspevkov politikov a médií na Facebooku a Twitteri. Tie, ktoré útočili na politického protivníka, sa zdieľali približne dvakrát častejšie ako tie, ktoré hovorili o vlastných ľuďoch, a najčastejšou reakciou na ne bol hnev. Algoritmy za hnev platia a niektorí politici to pochopili skôr než my. Zlosť, ktorú v nás rozozvučia, potom premenia na percentá v prieskumoch.

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Horšie je, že to nezostáva na obrazovke mobilu. Keď niekto dosť dlho brnká na našu zlú strunu, začneme sa správať ako on. Arogantne, agresívne, s nenávisťou k ľuďom, ktorých ani nepoznáme a ktorí nám nikdy nič neurobili.

Napriek tomu si nemyslím, že sme odsúdení na ziapanie a urážky. Keď Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu, najväčší ohlas na ukrajinských sociálnych sieťach nezískavali útoky na Rusov, ale príspevky o súdržnosti a vzájomnej pomoci. Na Facebooku mali takmer dvakrát viac reakcií ako ostatné, kým nenávisť voči agresorovi si osobitnú pozornosť nezískala. Hnev teda vyhráva často, ale nie vždy. Keď ide o niečo skutočne dôležité, ľudí spája dobro.

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A politici, ktorí vedia hrať na dobrú strunu, existujú. Je ich ako šafranu a ich hudbu dnes nepočuť tak často, ale sú. Keď v roku 2017 v americkom Charlottesville vyvrcholilo rasistické zhromaždenie násilím, Barack Obama nikoho neurážal. Zverejnil slová Nelsona Mandelu o tom, že nikto sa nenarodí s nenávisťou k inému človeku pre farbu jeho pleti, a že ak sa ľudia dokážu naučiť nenávidieť, môžu sa naučiť aj milovať. Príspevok sa stal najlajkovanejším v dovtedajšej histórii Twitteru.

Politici, ktorí si vyberajú síce náročnejšiu, ale pre spoločnosť určite zdravšiu cestu, sú aj u nás. Ako ich rozoznať?

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Skúsme takto - politika zla potrebuje nepriateľa. Hovorí hlavne o tom, koho porazí, koho zavrie a komu "naloží". Politika dobra hovorí o tom, čo postaví a koho tým podrží. Neznamená to, že je mäkká alebo naivná. Aj politik, ktorý hrá na dobrú strunu, vie tvrdo kritizovať.

Rozdiel je v tom, čo vo vás zostane: apatická zlosť a "blbá" nálada, alebo chuť prispieť k niečomu zmysluplnému.

Dovolím si ponúknuť ešte jednoduchú zásadu: komu venujete pozornosť, tomu ju darujete. Každé zdieľanie urážky, každý nahnevaný komentár je žiadaná potrava pre algoritmy sociálnych sietí a malý darček pre politika, ktorý ju vypustil. Tváre niektorých ste spoznali na fotke tohto textu. Mená im sem písať nebudem.

Netvrdím, že som voči tomu imúnny. Zlú strunu mám aj ja a viem, aké ľahké je nechať sa strhnúť. O to viac si dávam pozor na to, aby sa na nej hralo čo najmenej.

Daniel Rabina, spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita

Daniel Rabina

Daniel Rabina
Bloger 
  • Počet článkov:  14
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  • Páči sa:  56x

Som spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita. Mám viac než 20 rokov skúseností v oblasti médií a kultúry. Pracoval som ako dramaturg v televízii, riaditeľ marketingu v Slovenskom národnom divadle, v roku 2017 som založil komunikačnú agentúru GreenTalk. Študoval som scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU, neskôr som absolvoval štúdium politológie. Som taktiež absolventom Politickej akadémie a Akadémie sociálnej demokracie. V roku 2011 som inicioval Koncert pre Nórsko ako reakciu na tragédiu na ostrove Utøya. O rok neskôr som sa podieľal na podujatí na podporu odvolaného arcibiskupa Bezáka, v roku 2014 na Koncerte pre Ukrajinu v reakcii na anexiu Krymu. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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