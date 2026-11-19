Do volieb zostáva necelý rok a jedno slovné spojenie počúvam takmer každý deň. Michal Šimečka v podcaste hovorí o tom, aby „neprepadli hlasy demokratických voličov“. Juraj Krúpa zo SaS pre 360tku vysvetlil, že „demokratický volič na Slovensku má svoje špecifiká“. Jakub Filo v komentári v tlačenom SME zvažuje, aké škody by ďalšie vládnutie s Matovičom zanechalo „na demokratických voličoch“ a Štefan Hríb píše o „stave a ponuke demokratického tábora“.
Pri každom takom výroku si kladiem otázku: kto to vlastne je, ten demokratický volič?
Je to ten, kto volí opozíciu? Ten, kto chodí na protesty? Ten, kto nevolí Smer ani Republiku? Fajn, tak čo človek, ktorý pred desiatimi rokmi volil Smer, potom OĽaNO a dnes by volil Demokratov? Bol nedemokratický, potom zrazu áno a teraz je ešte viac?
Ak existuje skupina demokratických voličov, musí existovať aj tá druhá. Ako jej máme hovoriť? Nedemokratickí voliči? Ak existuje skupina demokratických voličov, musí existovať aj tá druhá. Ako jej máme hovoriť? Ivan Mikloš to v komentári pre SME napísal priamo: „antisystémových (teda antiliberálno-demokratických) voličov je u nás nebezpečne veľa“. Ak hovorí o voličoch, tak tým pádom asi myslí tých, ktorí slobodne a tajne hodili lístok do urny, presne tak, ako to demokracia umožňuje.
Pátral som, či takú kategóriu pozná odborná literatúra. Ako skupinu voličov určenú podľa toho, koho volia, ju nepozná. Politológia skúma, ako pevne jednotliví ľudia stoja za demokratickými pravidlami, a výsledky sú skôr na zamyslenie. Matthew Graham a Milan Svolik v roku 2020 zistili, že len asi tri a pol percenta Američanov by hlasovalo proti svojmu kandidátovi, keby porušil demokratické princípy. Demokrati a republikáni sa v tom príliš nelíšili. Ochota prižmúriť oko nad prešľapmi „vlastných“ teda nie je vlastnosťou jedného tábora. Myslím si, že u nás to nebude inak.
„Demokratický volič“ preto nie je odborný pojem, ale konštrukt. A podľa mňa aj elitárska nálepka, ktorá delí ľudí na prvú a druhú kategóriu. Na tých, ktorí volia správne, a na tých ostatných.
Že to slovo nie je nevinné, cítia aj tí, ktorým nie je určené. Konzervatívny Štandard nedávno písal o „údajnom demokratickom tábore“. A volič Smeru, Hlasu či Republiky, ktorý ho počuje v televízii, si z neho zapamätá najmä nepríjemný pocit, že ho niekto vyradil z demokracie bez toho, aby sa ho na čokoľvek spýtal, a že je pre niekoho len problémom.
Aby nevznikol omyl, neobhajujem tu strany. Niektoré prichádzajú s nedemokratickým, niekedy až protidemokratickým programom. Chcú umlčať médiá, zviazať mimovládky alebo ovládnuť súdy. To treba pomenovať nahlas a trpezlivo vysvetľovať, v čom je to nebezpečné. Verím, že také strany voliči nakoniec odmietnu sami. Presvedčí ich argument a vlastná skúsenosť so stranou, ktorú volili. Kádrovanie a nálepky nikdy.
Je tu aj celkom praktický dôvod. Kto chce o rok zmeniť vládu, potrebuje hlasy aj ľudí, ktorí naposledy volili inak. Ťažko ich získa, keď ich najprv vyškrtne z demokracie.
Barack Obama raz povedal, že neexistuje liberálna Amerika a konzervatívna Amerika, existujú Spojené štáty americké. Ani my nemáme demokratické a nedemokratické Slovensko. Máme jedno, v ktorom ľudia volia rôzne strany.
Tento týždeň sme si pripomenuli 17. november. Ľudia v roku 1989 nevyšli do ulíc, aby si vybojovali slobodu pre jeden tábor. Vybojovali ju pre všetkých, aj pre tých, ktorí dnes volia inak ako by sme možno chceli.
Mnohí si pamätáme, ako na námestiach znelo „V jednote je sila“. Vedľa seba stáli ľudia, ktorí mali o budúcnosti úplne odlišné predstavy. Spájala ich túžba po slobode. A práve táto jednota bola silnejšia než režim, ktorý mal na svojej strane armádu, políciu aj tajnú službu. Padol za niekoľko týždňov.
Jednota neznamená, že sa budeme vo všetkom zhodovať a písať iba „modrým perom“. To sme tu už mali. Znamená rešpektovať druhých aj napriek nesúhlasu a vedieť sa dohodnúť na tom, čo je pre krajinu kľúčové. Krajina, ktorá to dokáže, je silná. Krajina rozdelená na dva tábory sa vyčerpá ich vzájomným bojom a na skutočné problémy jej už neostanú sily.
Do volieb zostáva necelý rok a slová budú čoraz ostrejšie. O to viac si dávam pozor na tie svoje. Volič je jednoducho volič. Bez prívlastkov.
Daniel Rabina, spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita