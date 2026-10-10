Na obranu politických strán. Áno, čítate správne

Nedávno som bol na konferencii o stave našej demokracie. Hovorilo sa na nej veľa a pekne o Najvyššom kontrolnom úrade, o ombudsmanovi, o Úrade na ochranu oznamovateľov, o mimovládkach a aktívnych občanoch. Všetko zaslúžene. Jedno slovo však za celý deň nezaznelo v dobrom ani raz: strany.
Čiastočne rozumiem. Stranám u nás podľa Eurobarometra dôveruje každý piaty človek a tá nedôvera nespadla z neba. Lenže predsedu NKÚ, verejného ochrancu práv aj šéfa úradu pre oznamovateľov volí parlament, čiže strany. Inštitúcie, ktorým sme na konferencii tlieskali, by bez strán nevznikli a nemal by ich kto viesť.
A potom je tu vec, ktorú za strany nikto neurobí. Mimovládka môže na problém upozorniť, a je dobre, že to robí. Rozhodnúť však musí niekto, kto sa za to bude zodpovedať vo voľbách a koho môžeme o štyri roky poslať domov. Americký politológ Schattschneider napísal už v roku 1942, že moderná demokracia je bez strán nemysliteľná, a podľa mňa to platí dodnes.
Hovorím to ako človek, ktorý k tým sklamaným sám roky patril. Záujem o politiku vo mne znovu prebudila až nahrávka, na ktorej Radovan Lukavský podmanivo číta Masarykove úvahy o demokracii. Masaryk v tom texte hovorí veci, akoby ich písal dnes ráno: „Žaluje se na politické strany. Právem, pokud ty strany hovějí stranickému sobectví. Ale strany přece nejsou a nemohou býti jiné než průměr jejich voličů.“
Na inom mieste prosí, aby sme sa nedali zviesť ku generalizáciám. Bolo to volanie, dnes sa mi zdá, že osudové. Po tridsiatke som sa prihlásil na politológiu ako na druhú vysokú školu. Chcel som rozumieť tomu, o čom všetci tak sebaisto hovoria, a trochu sa aj zaočkovať proti presvedčeniu, že každá strana je mocibažná, skorumpovaná a niekomu patrí. Podarilo sa. Pochopil som, že politika je remeslo. A je len na vás či k nemu pristupujete čestne alebo ako gauner.
Blíži sa november, tak ešte jedna spomienka. V roku 1990 sa v Čechách volilo s heslom „Strany sú pre straníkov, Občianske fórum je pre všetkých“. Po štyridsiatich rokoch vlády jednej strany sa tomu nedalo čudovať. Havlov odkaz si vážim, jeho nedôveru k stranám nezdieľam. Hnutia pre všetkých sa aj tak do dvoch rokov rozpadli na strany, lebo rozdielne záujmy sa inak usporiadať nedajú.
Spoločnosť aj vďaka tomu, síce s pôrodnými bolesťami, náhle rozkvitla, aby vzápätí miestami vädla, za Mečiara poriadne. Napokon však ukázala, že je životaschopná, a na našom vstupe do Európskej únie mali strany leví podiel. Paradoxne aj tá Mečiarova: najprv nás z prvej vlny vyradila, v roku 2003 vstup podporila a jediné platné referendum v našich dejinách prešlo s účasťou 52 percent.
Politológovia Levitsky a Ziblatt pripomínajú ešte jednu úlohu strán, o ktorej sa hovorí málo. Strany rozhodujú, koho do veľkej politiky pustia. Demokracie dnes väčšinou nepadajú prevratom, ale tým, že strany túto bránu prestanú strážiť a prejdú ňou demagógovia a extrémisti.
Čo je teda choré? Nie strany, ale to, čo sa za ne vydáva. Projekty jedného muža, ktoré si roky vystačili so štyrmi členmi, kandidátku skladajú pár týždňov pred voľbami a program im nahrádzajú videá na sociálnej sieti. Takým sa ťažko dá dôverovať. Liekom však nie je menej strán, ale lepšie strany. Masaryk od nich žiadal jediné: aby za svojich predstaviteľov vyberali „slušné, politicky schopné a vzdělané muže a ženy“.
Aj preto zakladáme Ľudskosť a Prosperitu. Chceme modernú, proeurópsku stranu, pre ktorú ľudskosť a prosperita nie sú protiklady. Po príklad nemusíme chodiť do vybájenej Škandinávie, stačí hodina cesty z Bratislavy. Rakúsko zbohatlo a zostalo súdržné za sociálnodemokratických kancelárov Kreiského a Vranitzkého, pričom ten druhý roky vládol v koalícii s ľudovcami. Štandardné strany vedia mať jasnú ideológiu a pritom spolupracovať, čo by sa nám zišlo vidieť aj doma. Viedeň vedú sociálni demokrati nepretržite od roku 1945 a mesto patrí dlhodobo k tým s najvyššou kvalitou života na svete. Jej mestské byty majú storočnú tradíciu a v mestských alebo podporovaných bytoch dnes býva okolo 60 percent Viedenčanov, takže dôstojne tam býva aj človek s bežným príjmom.
Chceme byť alternatívou k Smeru, Hlasu aj Republike a byť otvorení aj ľuďom, ktorí sa k žiadnej ideológii nehlásia. A chceme to robiť poctivo, politicky aj osobne. Masaryk hovoril, že demokraciu robia demokrati a lepšiu demokraciu lepší demokrati. So stranami to nebude inak.
Daniel Rabina, spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita