sobota, 10. október, 2026 |  Meniny má Slavomíra
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
10. okt 2026 o 15:26
Prečítané: 0x

Na obranu politických strán. Áno, čítate správne

Na konferenciách o demokracii dnes zaznieva veľa uznania pre nezávislé inštitúcie a občiansku spoločnosť. O stranách sa mlčí, alebo sa o nich hovorí len v zlom. Je to chyba.

Daniel Rabina
Daniel Rabina Bloger
Na obranu politických strán. Áno, čítate správne
(Zdroj: FOTO: zm33.sk)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Nedávno som bol na konferencii o stave našej demokracie. Hovorilo sa na nej veľa a pekne o Najvyššom kontrolnom úrade, o ombudsmanovi, o Úrade na ochranu oznamovateľov, o mimovládkach a aktívnych občanoch. Všetko zaslúžene. Jedno slovo však za celý deň nezaznelo v dobrom ani raz: strany.

Čiastočne rozumiem. Stranám u nás podľa Eurobarometra dôveruje každý piaty človek a tá nedôvera nespadla z neba. Lenže predsedu NKÚ, verejného ochrancu práv aj šéfa úradu pre oznamovateľov volí parlament, čiže strany. Inštitúcie, ktorým sme na konferencii tlieskali, by bez strán nevznikli a nemal by ich kto viesť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

A potom je tu vec, ktorú za strany nikto neurobí. Mimovládka môže na problém upozorniť, a je dobre, že to robí. Rozhodnúť však musí niekto, kto sa za to bude zodpovedať vo voľbách a koho môžeme o štyri roky poslať domov. Americký politológ Schattschneider napísal už v roku 1942, že moderná demokracia je bez strán nemysliteľná, a podľa mňa to platí dodnes.

Hovorím to ako človek, ktorý k tým sklamaným sám roky patril. Záujem o politiku vo mne znovu prebudila až nahrávka, na ktorej Radovan Lukavský podmanivo číta Masarykove úvahy o demokracii. Masaryk v tom texte hovorí veci, akoby ich písal dnes ráno: „Žaluje se na politické strany. Právem, pokud ty strany hovějí stranickému sobectví. Ale strany přece nejsou a nemohou býti jiné než průměr jejich voličů.“ 

SkryťVypnúť reklamu

Na inom mieste prosí, aby sme sa nedali zviesť ku generalizáciám. Bolo to volanie, dnes sa mi zdá, že osudové. Po tridsiatke som sa prihlásil na politológiu ako na druhú vysokú školu. Chcel som rozumieť tomu, o čom všetci tak sebaisto hovoria, a trochu sa aj zaočkovať proti presvedčeniu, že každá strana je mocibažná, skorumpovaná a niekomu patrí. Podarilo sa. Pochopil som, že politika je remeslo. A je len na vás či k nemu pristupujete čestne alebo ako gauner.

SkryťVypnúť reklamu

Blíži sa november, tak ešte jedna spomienka. V roku 1990 sa v Čechách volilo s heslom „Strany sú pre straníkov, Občianske fórum je pre všetkých“. Po štyridsiatich rokoch vlády jednej strany sa tomu nedalo čudovať. Havlov odkaz si vážim, jeho nedôveru k stranám nezdieľam. Hnutia pre všetkých sa aj tak do dvoch rokov rozpadli na strany, lebo rozdielne záujmy sa inak usporiadať nedajú.

SkryťVypnúť reklamu

Spoločnosť aj vďaka tomu, síce s pôrodnými bolesťami, náhle rozkvitla, aby vzápätí miestami vädla, za Mečiara poriadne. Napokon však ukázala, že je životaschopná, a na našom vstupe do Európskej únie mali strany leví podiel. Paradoxne aj tá Mečiarova: najprv nás z prvej vlny vyradila, v roku 2003 vstup podporila a jediné platné referendum v našich dejinách prešlo s účasťou 52 percent.

Politológovia Levitsky a Ziblatt pripomínajú ešte jednu úlohu strán, o ktorej sa hovorí málo. Strany rozhodujú, koho do veľkej politiky pustia. Demokracie dnes väčšinou nepadajú prevratom, ale tým, že strany túto bránu prestanú strážiť a prejdú ňou demagógovia a extrémisti.

SkryťVypnúť reklamu

Čo je teda choré? Nie strany, ale to, čo sa za ne vydáva. Projekty jedného muža, ktoré si roky vystačili so štyrmi členmi, kandidátku skladajú pár týždňov pred voľbami a program im nahrádzajú videá na sociálnej sieti. Takým sa ťažko dá dôverovať. Liekom však nie je menej strán, ale lepšie strany. Masaryk od nich žiadal jediné: aby za svojich predstaviteľov vyberali „slušné, politicky schopné a vzdělané muže a ženy“.

Aj preto zakladáme Ľudskosť a Prosperitu. Chceme modernú, proeurópsku stranu, pre ktorú ľudskosť a prosperita nie sú protiklady. Po príklad nemusíme chodiť do vybájenej Škandinávie, stačí hodina cesty z Bratislavy. Rakúsko zbohatlo a zostalo súdržné za sociálnodemokratických kancelárov Kreiského a Vranitzkého, pričom ten druhý roky vládol v koalícii s ľudovcami. Štandardné strany vedia mať jasnú ideológiu a pritom spolupracovať, čo by sa nám zišlo vidieť aj doma. Viedeň vedú sociálni demokrati nepretržite od roku 1945 a mesto patrí dlhodobo k tým s najvyššou kvalitou života na svete. Jej mestské byty majú storočnú tradíciu a v mestských alebo podporovaných bytoch dnes býva okolo 60 percent Viedenčanov, takže dôstojne tam býva aj človek s bežným príjmom.

Chceme byť alternatívou k Smeru, Hlasu aj Republike a byť otvorení aj ľuďom, ktorí sa k žiadnej ideológii nehlásia. A chceme to robiť poctivo, politicky aj osobne. Masaryk hovoril, že demokraciu robia demokrati a lepšiu demokraciu lepší demokrati. So stranami to nebude inak.

Daniel Rabina, spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita


Daniel Rabina

Daniel Rabina
Bloger 
  • Počet článkov:  13
    •  | 
  • Páči sa:  50x

Som spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita. Mám viac než 20 rokov skúseností v oblasti médií a kultúry. Pracoval som ako dramaturg v televízii, riaditeľ marketingu v Slovenskom národnom divadle, v roku 2017 som založil komunikačnú agentúru GreenTalk. Študoval som scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU, neskôr som absolvoval štúdium politológie. Som taktiež absolventom Politickej akadémie a Akadémie sociálnej demokracie. V roku 2011 som inicioval Koncert pre Nórsko ako reakciu na tragédiu na ostrove Utøya. O rok neskôr som sa podieľal na podujatí na podporu odvolaného arcibiskupa Bezáka, v roku 2014 na Koncerte pre Ukrajinu v reakcii na anexiu Krymu. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

26 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu