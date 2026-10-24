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24. okt 2026 o 16:14
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Ukázala mu zadok. On ukázal, že sa nezmenil

Na jednom z mítingov Igora Matoviča v Nových Zámkoch sa k nemu otočila chrbtom 69-ročná žena, stiahla si legíny a ukázala mu zadok. Pred plným námestím, aj pred deťmi. Bolo to nevkusné a nikto to nemusí obhajovať. Ani ja nebudem.

Daniel Rabina
Daniel Rabina Bloger
Ukázala mu zadok. On ukázal, že sa nezmenil
(Zdroj: FOTO: TASR/Jakub Kotian)
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Matovič o nej neskôr v relácii Dírerov filter povedal, že mu tam „prišiel poklad“, „žena z druhého sveta“, a že máme byť radi, že nám „prišla ukázať, ako rozmýšľa dezolát“. Keď sa ho v rozhovore pre Aktuality pýtali, či to nie je ponižovanie ľudí, odpovedal: „Pomenovať to podľa mňa nie je hriech.“

S tým nemôžem súhlasiť a preto som pre Igora Matoviča nakrútil toto video

Tá pani je možno niekoho mama. Možno babka. Možno má za sebou ťažký život, o ktorom nič nevieme, a možno verí veciam, ktoré videla na internete. Urobila hlúposť. Ale stále je to človek, ktorý si zaslúži základný rešpekt. 

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Slovo „dezolát“ totiž nie je pomenovanie, ale nálepka. Kto ju človeku prilepí, už sa s ním nemusí rozprávať. Stačí sa mu vysmiať. A o to presne ide. Politici typu Igora Matoviča potrebujú nepriateľa. Hovoriť o tom, koho porazia, koho zavrú a komu „naložia“. 

Nie je to nič nové. Počas pandémie sa „dezolát“ stal bežnou nadávkou aj v slovníku politikov. Robert Fico roky nazýva novinárov prostitútkami. Jaroslav Naď sa “preslávil” výrokom, o opiciach. Mení sa len to, kto koho ponižuje. Princíp je rovnaký a vadí mi u Fica rovnako ako u Matoviča či u kohokoľvek iného, koho platíme z našich daní.

Je to navyše aj politická chyba. Hillary Clintonová v roku 2016 nazvala polovicu voličov svojho súpera „košom poľutovaniahodných“. Trumpovi priaznivci si to slovo hrdo osvojili a sama Clintonová neskôr priznala, že tým Trumpovi dala politický darček, ktorý jej pomohol prehrať voľby. Kto chce poraziť Smer, musí jeho sklamaných voličov presvedčiť, nie ponížiť.

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Každé označenie „dezolát“ ich vráti späť k Ficovi.

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Rozumiem aj ľuďom, ktorí dnes Igorovi Matovičovi dávajú svoj hlas. Sú znechutení, nahnevaní a majú na to dôvod. Krajina, v ktorej sa kradne a klame, si hnev zaslúži. Stačí sa však pozrieť, ako Matovič hovorí o ľuďoch, s ktorými kedysi sedel vo vláde a ktorí mu kedysi verili. Nič nenasvedčuje tomu, že by raz nehovoril rovnako aj o tých, ktorí ho dnes podporujú, ak by si dovolili prestať. 

Po roku 2020 Matovič sklamal veľkú časť ľudí, ktorí mu uverili. Zdá sa, že sa odvtedy nezmenil ani o chlp a jeho hlavným nástrojom sú stále hádky a konflikty. Vláda postavená na takom politikovi by s veľkou pravdepodobnosťou rýchlo padla a vrátila k moci posilneného Fica, možno aj s Republikou.

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Keď sa tá pani z Nových Zámkov vrátila domov, možno si niekde prečítala, že je dezolát. Chcem, aby sa dozvedela aj niečo iné: že existujú politici, pre ktorých je ľudskosť viac než slovo v názve. A že o nej takto hovoriť nebudú.

Daniel Rabina, politológ a spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita


Daniel Rabina

Daniel Rabina
Bloger 
  • Počet článkov:  15
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Som spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita. Mám viac než 20 rokov skúseností v oblasti médií a kultúry. Pracoval som ako dramaturg v televízii, riaditeľ marketingu v Slovenskom národnom divadle, v roku 2017 som založil komunikačnú agentúru GreenTalk. Študoval som scenáristiku a dramaturgiu na VŠMU, neskôr som absolvoval štúdium politológie. Som taktiež absolventom Politickej akadémie a Akadémie sociálnej demokracie. V roku 2011 som inicioval Koncert pre Nórsko ako reakciu na tragédiu na ostrove Utøya. O rok neskôr som sa podieľal na podujatí na podporu odvolaného arcibiskupa Bezáka, v roku 2014 na Koncerte pre Ukrajinu v reakcii na anexiu Krymu. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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