Ukázala mu zadok. On ukázal, že sa nezmenil

Matovič o nej neskôr v relácii Dírerov filter povedal, že mu tam „prišiel poklad“, „žena z druhého sveta“, a že máme byť radi, že nám „prišla ukázať, ako rozmýšľa dezolát“. Keď sa ho v rozhovore pre Aktuality pýtali, či to nie je ponižovanie ľudí, odpovedal: „Pomenovať to podľa mňa nie je hriech.“
S tým nemôžem súhlasiť a preto som pre Igora Matoviča nakrútil toto video.
Tá pani je možno niekoho mama. Možno babka. Možno má za sebou ťažký život, o ktorom nič nevieme, a možno verí veciam, ktoré videla na internete. Urobila hlúposť. Ale stále je to človek, ktorý si zaslúži základný rešpekt.
Slovo „dezolát“ totiž nie je pomenovanie, ale nálepka. Kto ju človeku prilepí, už sa s ním nemusí rozprávať. Stačí sa mu vysmiať. A o to presne ide. Politici typu Igora Matoviča potrebujú nepriateľa. Hovoriť o tom, koho porazia, koho zavrú a komu „naložia“.
Nie je to nič nové. Počas pandémie sa „dezolát“ stal bežnou nadávkou aj v slovníku politikov. Robert Fico roky nazýva novinárov prostitútkami. Jaroslav Naď sa “preslávil” výrokom, o opiciach. Mení sa len to, kto koho ponižuje. Princíp je rovnaký a vadí mi u Fica rovnako ako u Matoviča či u kohokoľvek iného, koho platíme z našich daní.
Je to navyše aj politická chyba. Hillary Clintonová v roku 2016 nazvala polovicu voličov svojho súpera „košom poľutovaniahodných“. Trumpovi priaznivci si to slovo hrdo osvojili a sama Clintonová neskôr priznala, že tým Trumpovi dala politický darček, ktorý jej pomohol prehrať voľby. Kto chce poraziť Smer, musí jeho sklamaných voličov presvedčiť, nie ponížiť.
Každé označenie „dezolát“ ich vráti späť k Ficovi.
Rozumiem aj ľuďom, ktorí dnes Igorovi Matovičovi dávajú svoj hlas. Sú znechutení, nahnevaní a majú na to dôvod. Krajina, v ktorej sa kradne a klame, si hnev zaslúži. Stačí sa však pozrieť, ako Matovič hovorí o ľuďoch, s ktorými kedysi sedel vo vláde a ktorí mu kedysi verili. Nič nenasvedčuje tomu, že by raz nehovoril rovnako aj o tých, ktorí ho dnes podporujú, ak by si dovolili prestať.
Po roku 2020 Matovič sklamal veľkú časť ľudí, ktorí mu uverili. Zdá sa, že sa odvtedy nezmenil ani o chlp a jeho hlavným nástrojom sú stále hádky a konflikty. Vláda postavená na takom politikovi by s veľkou pravdepodobnosťou rýchlo padla a vrátila k moci posilneného Fica, možno aj s Republikou.
Keď sa tá pani z Nových Zámkov vrátila domov, možno si niekde prečítala, že je dezolát. Chcem, aby sa dozvedela aj niečo iné: že existujú politici, pre ktorých je ľudskosť viac než slovo v názve. A že o nej takto hovoriť nebudú.
Daniel Rabina, politológ a spoluzakladateľ strany Ľudskosť a Prosperita