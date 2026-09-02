Český Krumlov vás dostane hneď na prvý pohľad! Počuli ste už o meste ako z rozprávky?

Na mape pôsobí ako malé historické mestečko v južných Čechách. V skutočnosti je to však jeden z najpôsobivejších mestských celkov v strednej Európe. Kľukaté uličky, rieka Vltava obtáčajúca historické jadro, domy natlačené jeden na druhom a nad tým všetkým obrovský zámok, ktorý sa týči nad mestom.
Český Krumlov patrí medzi najnavštevovanejšie mestá v Českej republike a od roku 1992 je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. No na papieri znie veľa miest výnimočne. Rozdiel je v tom, že Krumlov vás presvedčí v okamihu, keď doň vstúpite. Atmosféra je hlavný dôvod, prečo sa sem ľudia vracajú.
Vo videu nižšie vás vezmeme priamo do centra mesta aj k zámku, ktorý je po Pražskom hrade druhým najrozsiahlejším zámockým areálom v Česku. Ukážeme vám miestne uličky, výhľady, mosty, zámocké nádvoria aj miesta, kde má história stále svoju tvár. A práve v tom je Český Krumlov taký silný, pretože to nie je iba pekná pamiatka, ale celé mesto pôsobí ako živý príbeh.
Ak máte radi miesta, ktoré majú dušu, charakter a vizuál, ktorý sa vám vryje do pamäti, toto video je presne pre vás!
Ak vás Český Krumlov aspoň trochu očarí, budem rád, keď si priložené video pozriete až do konca. VĎAKA!