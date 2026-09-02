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1. sep 2026 o 23:57
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Český Krumlov vás dostane hneď na prvý pohľad! Počuli ste už o meste ako z rozprávky?

Niektoré mestá si pozriete. Iné si zapamätáte. A potom je tu Český Krumlov, ktorý vás chytí ešte skôr, než vôbec stihnete prejsť prvú uličku! (VIDEO)

Radoslav Záhumenský
Radoslav Záhumenský Bloger
Český Krumlov vás dostane hneď na prvý pohľad! Počuli ste už o meste ako z rozprávky?
Majestátny zámok na skale v meste. (Zdroj: Vladimír Záhumenský ml.)
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Na mape pôsobí ako malé historické mestečko v južných Čechách. V skutočnosti je to však jeden z najpôsobivejších mestských celkov v strednej Európe. Kľukaté uličky, rieka Vltava obtáčajúca historické jadro, domy natlačené jeden na druhom a nad tým všetkým obrovský zámok, ktorý sa týči nad mestom.

Zo zámku máte mesto ako na dlani!
Zo zámku máte mesto ako na dlani! (zdroj: Vladimír Záhumenský ml.)

Český Krumlov patrí medzi najnavštevovanejšie mestá v Českej republike a od roku 1992 je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO. No na papieri znie veľa miest výnimočne. Rozdiel je v tom, že Krumlov vás presvedčí v okamihu, keď doň vstúpite. Atmosféra je hlavný dôvod, prečo sa sem ľudia vracajú.

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Interiér zámku je tiež očarujúci... Viac však už vo videu :)
Interiér zámku je tiež očarujúci... Viac však už vo videu :) (zdroj: Vladimír Záhumenský ml.)

Vo videu nižšie vás vezmeme priamo do centra mesta aj k zámku, ktorý je po Pražskom hrade druhým najrozsiahlejším zámockým areálom v Česku. Ukážeme vám miestne uličky, výhľady, mosty, zámocké nádvoria aj miesta, kde má história stále svoju tvár. A práve v tom je Český Krumlov taký silný, pretože to nie je iba pekná pamiatka, ale celé mesto pôsobí ako živý príbeh.

Ak máte radi miesta, ktoré majú dušu, charakter a vizuál, ktorý sa vám vryje do pamäti, toto video je presne pre vás!

Ak vás Český Krumlov aspoň trochu očarí, budem rád, keď si priložené video pozriete až do konca. VĎAKA!

Radoslav Záhumenský

Radoslav Záhumenský
Bloger 
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  • Počet článkov:  51
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  • Páči sa:  4 562x

Tvorba videí z rôznych miest Slovenska a propagácia turistických atrakcií na Kysuciach patria medzi moje obľúbené koníčky. Videám sa aktívnejšie venujem už štvrtý rok, v súčasnosti ako študent učiteľstva matematiky a informatiky na KU. Články uverejňujem o miestach, ktoré môžu byť veľmi známe ale i menej známe v našej krajine. Zoznam autorových rubrík:  Poznáte Horné Kysuce?Potulky SlovenskomSpoznajte Žilinský krajSusedské potulky

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