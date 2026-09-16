Najvyššia rozhľadňa na Kysuciach? Ukrýva výhľad, kvôli ktorému sa oplatí vyraziť do lesa!

My sme sa k rozhľadni v Novej Bystrici vybrali práve pred západom slnka. Aký to bol výlet?
Väčšina miest si vás nezíska hneď a musíte si ich najskôr „odpracovať“. Presne taký je aj výstup k rozhľadni v Novej Bystrici, v časti Vychylovka. Nečaká vás síce žiadna extrémna túra, ale určite ani nenáročná prechádzka po rovine.
Začínali sme pri autobusovej zastávke neďaleko kaplnky a odbočky na trasu k rozhľadni. Rozhľadňa na Smrekovke patrí medzi novšie turistické atrakcie v regióne a zároveň je dnes považovaná za najvyššiu rozhľadňu na Kysuciach.
K samotnému cieľu vedie lesná trasa, ktorá má približne 2,5 kilometra a výstup trvá okolo hodiny. Trasa nie je technicky náročná, no miestami vie preveriť nohy aj dych. Je kamenistá, miestami strmšia a chvíľkami vás vedie úsekom, kde máte pocit, že sa les okolo vás na chvíľu úplne zatvorí.
Počas stúpania sa pred vami otvárajú menšie výhľady cez stromy, občas sa objaví smerovník, inokedy len lesná cesta a ticho. Ak máte radi turistiku, ktorá je aj o samotnom výlete a pobyte v prírode, toto miesto vás bude baviť!
Po asi hodinke sa spomedzi stromov objaví rozhľadňa. Tá má 25 metrov, pričom vyhliadková plošina je vo výške približne 20 metrov nad terénom. Na vrchol vedie 96 schodov, ktoré človeka postupne dostanú vyššie a vyššie. Výstup hore nie je dlhý, ale už pri prvých krokoch je jasné, že odmena bude stáť za to.
Z rozhľadne vidno Malú Fatru, Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Oravskú Maguru, Javorníky aj Rycierovu horu. Pri dobrej viditeľnosti sa dajú zahliadnuť aj Západné Tatry.
My sme si tento výlet vybrali na západ slnka, a práve vtedy dostala celá trasa najkrajšiu podobu. Ak vás zaujíma aj praktická stránka tohto výletu, pozrite si o nej video priložené vyššie.
Kysuce ešte majú čo ukázať. Verím, že sa na toto miesto niekedy vydáte aj vy. Nám sa tu veľmi páčilo a určite sa sem ešte niekedy pozrieme.