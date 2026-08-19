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18. aug 2026 o 23:58
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Skrytá zelená oáza v Nitre, ktorú mnohí míňajú! Toto miesto vás prekvapí.

Ticho, voda, vysoké stromy, zvieratá, fontána, jazerá aj výhľady, ktoré by ste v strede mesta možno vôbec nečakali... (VIDEO)

Radoslav Záhumenský
Radoslav Záhumenský Bloger
Skrytá zelená oáza v Nitre, ktorú mnohí míňajú! Toto miesto vás prekvapí.
Mestský park na Sihoti (Zdroj: Vladimír Záhumenský ml.)
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Jedná sa o viac než 20 hektárov priestoru, ktorý sa skladá z troch odlišných častí, a to Starého parku Sihoť, Spojovacieho parku a Nového parku. Spolu vytvárajú zelenú oázu, ktorá má v sebe kus histórie, kus prírody aj kus oddychu pre dnešného návštevníka.

Najstaršia časť parku vznikla už v polovici 19. storočia. Dnes tu namiesto divokej krajiny vedú upravené chodníky, ktoré sa rozbiehajú od ikonickej Žabej fontány ako hviezda. Žabia fontána je jedným z najznámejších symbolov Nitry. Pochádza z roku 1935 a vytvoril ju nitriansky sochár Július Bártfay. Keď sa od fontány vydáte ďalej, park vás začne pohlcovať. Staré lipy, brezy, topole, jaseň štíhly aj vzácne dreviny robia z tohto miesta botanicky pestrú záhradu pod holým nebom.

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Originálne umelecké lavičky v parku
Originálne umelecké lavičky v parku (zdroj: Vladimír Záhumenský ml.)

Po rozsiahlej revitalizácii, ktorá prebehla v rokoch 2022 až 2024, dostal park novú tvár. Obnovené chodníky, nové osvetlenie, lavičky, stojany na bicykle, koše, nové výsadby, ošetrené dreviny, ihriská, pikniková lúka aj priestor na podujatia. To všetko dnes robí z parku miesto, ktoré je pripravené na rodiny, športovcov, seniorov, školské výlety aj ľudí, ktorí si chcú len na chvíľu sadnúť pod strom a vypnúť hlavu.

Pri hospodárskom dvore nájdete Gazdovský dvor s domácimi zvieratkami a pri obore aj vyhliadkové mólo, z ktorého sa dajú pozorovať zvieratá z bezprostrednej blízkosti. Zvieratá tu majú viac priestoru, viac pokoja a návštevníci ich nesmú kŕmiť vlastným jedlom, aby sa predišlo problémom so zdravím aj bezpečnosťou.

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Potešia sa aj tí najmenší...
Potešia sa aj tí najmenší... (zdroj: Vladimír Záhumenský ml.)

V južnej časti parku, v Novom parku, sa nachádzajú aj dve jazerá, Veľká Hangócka a Malá Hangócka. Sú prepojené malým potokom a dreveným oblúkovým mostom, čo celému priestoru dodáva takmer rozprávkový charakter. Jazerá sú obľúbené najmä u rybárov, ale aj obyčajná prechádzka okolo nich má svoje čaro. Celú prechádzku Nitrianskym mestským parkom na Sihoti si môžete pozrieť vo videu nižšie.

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Ak máte radi miesta, ktoré majú dušu, tento park vás nesklame. Miesto, kde sa stretáva história s prírodou, oddych s pohybom a mestský život s pokojom. A práve preto si zaslúži vašu pozornosť...

Radoslav Záhumenský

Radoslav Záhumenský
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  • Počet článkov:  54
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  • Páči sa:  4 689x

Tvorba videí z rôznych miest Slovenska a propagácia turistických atrakcií na Kysuciach patria medzi moje obľúbené koníčky. Videám sa aktívnejšie venujem už štvrtý rok, v súčasnosti ako študent učiteľstva matematiky a informatiky na KU. Články uverejňujem o miestach, ktoré môžu byť veľmi známe ale i menej známe v našej krajine. Zoznam autorových rubrík:  Poznáte Horné Kysuce?Potulky SlovenskomSpoznajte Žilinský krajSusedské potulky

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