10 najväčších chýb pri skladovaní medu. Robíte niektorú z nich aj vy?

Keď si človek prinesie domov pohár kvalitného medu, väčšinou rieši len jednu otázku.
Ako dlho vydrží?
A odpoveď je jednoduchá. Med patrí medzi potraviny, ktoré majú mimoriadne dlhú životnosť. Dokonca aj archeológovia našli v starých nádobách med, ktorý bol po tisícoch rokov stále zachovaný.
To však neznamená, že mu doma môžeme robiť čokoľvek.
Med je síce veľmi odolný, ale aj on má svoje pravidlá. Nesprávne skladovanie môže ovplyvniť jeho vôňu, chuť, farbu aj prirodzené vlastnosti.
Mnohí ľudia pritom robia chyby úplne nevedomky.
Poďme sa pozrieť na tie najčastejšie.
1. Skladovanie medu v chladničke
Toto je asi jedna z najčastejších chýb.
Mnohí si povedia, že keď chlad udržuje čerstvé mäso, mlieko alebo zeleninu, musí pomôcť aj medu.
Lenže med je úplne iný.
Chlad mu neprospieva. Pri nízkych teplotách začne oveľa rýchlejšie kryštalizovať a z tekutého medu sa môže stať tvrdá hmota, ktorú budete len ťažko naberať.
Kryštalizácia sama o sebe nie je problém. Práve naopak, je prirodzenou vlastnosťou kvalitného medu. Ale chladnička tento proces zbytočne urýchli.
Medu najviac vyhovuje bežná izbová teplota.
2. Pohár položený na slnečnom mieste
Priznám sa, pohár medu na kuchynskom okne vyzerá pekne.
Keď cez neho prechádza slnko a zvýrazní jeho zlatú farbu, pôsobí ako malý kúsok prírody priamo v kuchyni.
Lenže med slnko nepotrebuje.
Dlhodobé pôsobenie svetla a tepla môže postupne znižovať jeho kvalitu. Preto je lepšie skladovať ho na tmavšom mieste, napríklad v kuchynskej skrinke alebo v špajzi.
Med má rád pokojné miesto, podobne ako včely v úli.
3. Uloženie medu pri radiátore alebo sporáku
Teplo je jeden z najväčších nepriateľov medu.
Ak máte pohár postavený vedľa sporáka, rúry alebo nad radiátorom, možno mu nevedomky skracujete životnosť.
Vyššie teploty môžu ovplyvniť prirodzené vlastnosti medu a pri prílišnom zahrievaní dochádza k znehodnocovaniu niektorých cenných látok.
Najlepším miestom je stabilná izbová teplota bez veľkých výkyvov.
4. Naberanie medu mokrou lyžičkou
Zdá sa to ako maličkosť.
Veď pár kvapiek vody predsa nič nezmení.
Ale práve voda je vec, ktorú med nemá rád.
Med prirodzene obsahuje veľmi málo vody, a práve preto je taký stabilný. Ak do pohára pravidelne vnášame vlhkosť mokrou lyžičkou, môžeme zvýšiť obsah vody a pri nevhodných podmienkach vytvoriť priestor na kvasenie.
Preto vždy používajme čistú a suchú lyžičku.
5. Nechať pohár otvorený
Med veľmi ľahko prijíma pachy zo svojho okolia.
Ak necháte otvorený pohár vedľa kávy, korenín alebo iných výrazných potravín, časom môže zmeniť svoju vôňu.
Okrem toho môže absorbovať aj vlhkosť zo vzduchu.
Po každom použití preto stačí jednoduchá vec.
Poriadne zatvoriť viečko.
6. Skladovanie v nevhodných plastových nádobách
Najlepším obalom na dlhodobé skladovanie medu zostáva sklenený pohár.
Sklo nereaguje s medom, neprepúšťa pachy a zároveň umožňuje vidieť jeho prirodzenú farbu a konzistenciu.
Nie každý plast je automaticky problém, najmä pri krátkodobom skladovaní. Ak však chcete med uchovať dlhšie, sklenený pohár je stále najlepšia voľba.
7. Vkladanie špinavej lyžičky do pohára
Niekedy sa ponáhľame.
Ochutnáme med pri raňajkách, lyžičku použijeme znova a vrátime ju späť do pohára.
Práve takto sa však do medu môžu dostať zvyšky jedla, masla alebo iných látok.
Med je síce prirodzene odolný, ale čistota pri skladovaní je základ.
Jedna čistá lyžička navyše môže znamenať roky kvalitného medu.
8. Zahrievanie medu príliš vysokou teplotou
Skryštalizoval vám med?
To nie je dôvod na obavy.
Veľa ľudí si myslí, že kryštalizovaný med je pokazený. Nie je to pravda. Je to prirodzený proces, ktorý závisí od druhu medu.
Ak ho chcete opäť tekutý, stačí ho pomaly zohriať vo vodnom kúpeli.
Dôležité je nepreháňať teplotu.
Med nepotrebuje varenie. Potrebuje len jemné zahriatie.
9. Nakúpiť viac medu, ako dokážete spotrebovať
Med vydrží veľmi dlho, ale aj pri ňom platí, že najlepšie chutí čerstvý.
Niektorí ľudia si nakúpia niekoľko desiatok pohárov do zásoby a potom ich otvárajú po rokoch.
Lepšie je kupovať med postupne a vychutnávať si ho v čase, keď je v najlepšej kondícii.
10. Vyhodiť med, pretože skryštalizoval
Toto je asi najväčší mýtus zo všetkých.
Skryštalizovaný med nie je pokazený med.
Je to prirodzený med.
Niektoré druhy kryštalizujú rýchlo, napríklad repkový med. Iné zostávajú tekuté dlhšie, napríklad agátový.
Kryštáliky nie sú chyba. Sú dôkazom, že med zostal prirodzený.
Ak by som mal všetky rady zhrnúť do jednej jednoduchej myšlienky, povedal by som toto:
Med nepotrebuje špeciálne podmienky.
Nepotrebuje chladničku. Nepotrebuje slnko. Nepotrebuje teplo.
Potrebuje len suché, tmavé miesto, čistý pohár a trochu rešpektu k tomu, čo vytvorili včely.
Pretože v každom pohári medu nie je len sladká chuť.
Je v ňom kus prírody, práca tisícok včiel a čas, ktorý sa nedá urýchliť.
Bee Inspired 🐝
Včely dokážu uchovať med v úli celé mesiace bez moderných technológií. Nepotrebujú chladničky ani špeciálne nádoby. Stačí im príroda, správne podmienky a dokonalý systém, ktorý si vytvorili počas miliónov rokov.
Možno je to malá pripomienka aj pre nás.
Nie všetko, čo chceme uchovať, potrebuje zložité riešenia. Niekedy stačí jednoducho pochopiť prírodu a nechať ju robiť to, čo vie najlepšie.
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