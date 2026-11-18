Pri kúpe medu sa veľa ľudí rozhoduje podľa farby, konzistencie, alebo ceny. Niektorí vyhľadávajú svetlý a jemný med, iní dávajú prednosť tmavším a výraznejším druhom.
Veľmi dôležitým zdrojom informácií je však etiketa. Práve z nej sa môžeme dozvedieť, odkiaľ med pochádza, aký je jeho druh a či ide o med z jedného konkrétneho zdroja, alebo o zmes viacerých medov.
Čítať etiketu na mede pritom nie je zložité. Stačí vedieť, čo jednotlivé označenia znamenajú.
Pôvod medu – odkiaľ med pochádza?
Pri mede je krajina pôvodu veľmi dôležitá. Med je prírodný produkt a jeho vlastnosti ovplyvňuje prostredie, v ktorom včely pracujú.
Iný charakter bude mať med zo slovenských lúk, ovocných sadov, alebo agátových porastov a iný med z iných častí sveta. Rozdiely môžeme vnímať v chuti, vôni, farbe aj prirodzenom zložení.
Na etikete sa môžeme stretnúť s označením konkrétnej krajiny pôvodu, napríklad Slovenský med, ale aj so všeobecnejšími označeniami.
Med môže byť označený ako:
med z krajín Európskej únie
med z krajín mimo Európskej únie
alebo
zmes medov z krajín EÚ a mimo krajín EÚ
Práve posledné označenie bolo v minulosti často kritizované, pretože spotrebiteľ sa z neho nedozvedel, aký podiel medu pochádza z jednotlivých krajín.
Nové pravidlá EÚ a väčšia transparentnosť pri označovaní medu
Označovanie pôvodu medu je v poslednom období veľmi diskutovaná téma.
Európska únia prijala nové pravidlá, ktorých cieľom je, aby spotrebiteľ získal presnejšie informácie o tom, čo sa nachádza v pohári medu.
Doteraz bolo pri zmesiach medov možné uviesť napríklad iba informáciu:
„Zmes medov z krajín EÚ a mimo krajín EÚ.“
Pre zákazníka to však neznamenalo veľa. Nevedel, či väčšinu tvorí európsky med, alebo med dovezený z krajín mimo Európskej únie.
Nové pravidlá majú priniesť podrobnejšie označenie pôvodu. Pri zmesiach bude potrebné uvádzať jednotlivé krajiny pôvodu a zároveň aj percentuálny podiel medu, ktorý pochádza z jednotlivých krajín.
Spotrebiteľ tak bude mať oveľa lepšiu predstavu o tom, aký med si kupuje.
Napríklad označenie môže uvádzať, že zmes obsahuje med z viacerých krajín s konkrétnymi percentuálnymi podielmi.
Táto zmena je dôležitá najmä preto, že med z rôznych krajín môže mať rozdielne vlastnosti a rozdielny spôsob produkcie.
Prečo je pôvod medu taký dôležitý?
Pri mnohých potravinách je krajina pôvodu zaujímavou informáciou. Pri mede má však ešte väčší význam.
Med nevzniká podľa receptu vo výrobnej hale.
Vzniká vďaka včelám, rastlinám a podmienkam konkrétneho regiónu.
Včelár môže ovplyvniť starostlivosť o včelstvá, spôsob spracovania a skladovanie, ale nemôže naprogramovať prírodu.
Každý rok môže byť trochu iný.
Raz môže byť silná agátová znáška, inokedy vynikne lesný med alebo pestrý kvetový med.
Práve preto má lokálny med svoju hodnotu. Poznáme miesto jeho vzniku a často aj človeka, ktorý sa o včely stará.
Čo znamená kvetový med?
Kvetový med vzniká z nektáru kvetov.
Včely ho zbierajú počas kvitnutia rôznych rastlín a výsledná chuť závisí od toho, ktoré rastliny boli v danom období v okolí úľov.
Môže ísť o med z ovocných stromov, lúčnych kvetov, agátu alebo ďalších rastlín.
Kvetové medy bývajú často svetlejšie a chuťovo jemnejšie, ale ich vlastnosti sa môžu výrazne líšiť podľa konkrétnej sezóny.
Aj preto nemusí byť každý kvetový med rovnaký.
Čo znamená medovicový med?
Medovicový med, ktorý ľudia často poznajú aj ako lesný med, nevzniká z kvetového nektáru.
Včely pri jeho tvorbe zbierajú medovicu, ktorú na rastlinách vytvára drobný hmyz.
Typickým výsledkom je tmavší med s výraznejšou chuťou a charakteristickou lesnou arómou.
Medovicové medy sú veľmi závislé od prírodných podmienok. Nie každý rok je priaznivý na vznik medovicovej znášky, a preto bývajú tieto medy veľmi cenené.
Čo znamená pastovaný med?
Pastovaný med býva niekedy nesprávne považovaný za upravený alebo spracovaný výrobok.
V skutočnosti ide stále o čistý med.
Rozdiel je iba v tom, že včelár riadeným spôsobom ovplyvní kryštalizáciu medu. Výsledkom je jemná krémová konzistencia, ktorá sa dobre natiera a nesteká z pečiva.
Do pastovaného medu sa nič nepridáva.
Je to iba iný spôsob, ako môže prírodný med vyzerať a ako ho môžeme pohodlnejšie používať.
Na čo si ešte pozrieť etiketu?
Okrem pôvodu a druhu medu je dobré venovať pozornosť aj výrobcovi alebo predajcovi.
Pri mede od miestneho včelára je výhodou, že poznáme jeho pôvod. Vieme, kto ho vyprodukoval a často aj z akého prostredia pochádza.
Dôležité je aj zloženie.
Pri čistom mede by mala byť uvedená iba jedna zložka:
Med.
Ak sa v zložení nachádzajú ďalšie prísady, nejde už o čistý včelí med.
Ako by som vyberal med ja ako včelár?
Pri výbere medu by som sa nepozeral iba na cenu.
Zaujímalo by ma, odkiaľ pochádza, kto ho vyprodukoval a aký príbeh sa za ním ukrýva.
Pretože pohár medu nie je iba sladká potravina.
Je v ňom práca tisícov včiel, energia rastlín, počasie konkrétneho roka a starostlivosť človeka, ktorý sa o včelstvá stará.
A práve etiketa nám pomáha tento príbeh lepšie pochopiť.
Bee Inspired 🐝
Včely nám každý rok pripomínajú, že kvalita vzniká postupne.
Nie naraz a nie skratkou.
Možno aj pri výbere potravín stojí za to venovať chvíľu pozornosti tomu, čo sa ukrýva za ich názvom.
Pretože keď poznáme pôvod, lepšie rozumieme hodnote toho, čo máme na stole.
Viac mojich článkov a pôvodné znenie tohto textu nájdete na radusovsky.com