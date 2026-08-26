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26. aug 2026 o 09:30
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Myslíte si, že je med drahý? Keď zistíte, čo sa skrýva v jednom pohári, možno zmeníte názor

Za jedným pohárom medu sú milióny kvetov, stovky hodín práce a príbeh, ktorý v obchode neuvidíte

Matúš Radusovsky
Matúš Radusovsky Bloger
Myslíte si, že je med drahý? Keď zistíte, čo sa skrýva v jednom pohári, možno zmeníte názor
Pohár poctivého včelieho medu na drevenom stole so zlatistým odleskom
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Priznám sa, túto vetu počujem pomerne často.

„Veď v obchode majú med oveľa lacnejší.“

Nikomu to nezazlievam. Ak človek nikdy nestál pri úli, nemá ako vedieť, čo všetko sa skrýva za jedným pohárom medu. Na prvý pohľad je to len zlatistá sladká tekutina. V skutočnosti je to výsledok práce desaťtisícov včiel a mnohých hodín, ktoré pri nich strávi včelár.

A práve o tom by som vám dnes chcel porozprávať.

Predstavte si jedinú včelu. Počas jedného výletu navštívi desiatky až stovky kvetov. Takých letov urobí počas svojho života nespočetne veľa. Aby vznikol jediný kilogram medu, musia včely navštíviť približne štyri milióny kvetov.

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Štyri milióny.

Je to číslo, ktoré si človek len ťažko dokáže predstaviť.

Počas zberu nektáru nalietajú včely spolu vzdialenosť, ktorá zodpovedá niekoľkonásobnému obletu celej Zeme. Každá kvapka nektáru je výsledkom tisícov drobných ciest medzi lúkou a úľom. Keď sa pozriete na lyžičku medu, pozeráte sa na tisíce letov, ktoré voľným okom nikdy neuvidíte.

Lenže tým sa celý príbeh nekončí.

Kým včely pracujú na lúkach a v lesoch, svoju prácu má aj včelár.

Rok sa nezačína stáčaním medu. Začína sa už počas zimy, keď kontrolujem, či včelstvá úspešne prezimovali. Na jar prichádzajú prvé prehliadky, rozširovanie priestoru, sledovanie rojovej nálady, kontrola zdravotného stavu, ochrana pred chorobami a škodcami. Potom nasleduje vytáčanie medu, čistenie rámikov, umývanie techniky, plnenie pohárov, lepenie etikiet a príprava každej jednej objednávky.

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To všetko sa opakuje každý rok.

A medzi tým sú dni, keď prší, keď je sucho, alebo keď mráz zničí kvitnúce ovocné stromy. Vtedy sa med jednoducho neurodí, hoci práca zostáva rovnaká.

Mnohí si možno myslia, že včelár už len príde a med vytočí.

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Keby to bolo také jednoduché.

Každý pohár predstavuje množstvo nákladov, ktoré zákazník často nevidí. Poháre, viečka, etikety, voskové medzistienky, rámiky, nové úle, ochranné pomôcky, liečenie včelstiev, pohonné hmoty pri presunoch, elektrina na spracovanie medu či cukor alebo invert, ktorým sa po poslednom vytáčaní dokrmujú včely, aby mali dostatok zásob na zimu.

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Aj samotný cukor dnes stojí podstatne viac ako pred niekoľkými rokmi. K tomu treba pripočítať všetko ostatné, čo je potrebné na to, aby sa včely dožili ďalšej sezóny.

A napriek tomu existuje jedna vec, ktorú do ceny medu nikdy nedokážem započítať.

Pri úľoch
Pri úľoch 

Čas.

Čas strávený pri úľoch skoro ráno. Čas počas horúcich letných dní. Čas, keď ostatní oddychujú a včelár sleduje predpoveď počasia, aby vedel, či môže vytáčať med alebo musí počkať.

Včelár totiž nepracuje podľa kalendára. Pracuje podľa prírody.

Keď si kúpite pohár medu od miestneho včelára, nekupujete len potravinu. Kupujete si dôveru, že viete, odkiaľ med pochádza. Podporujete človeka, ktorý sa stará o krajinu vo svojom okolí. Pomáhate udržať opeľovače, bez ktorých by naše lúky, záhrady ani ovocné sady nevyzerali tak, ako ich poznáme dnes.

Nechcem tým povedať, že každý lacný med je zlý. Chcem len pripomenúť, že med nie je obyčajný výrobok z výrobnej linky. Je to dar prírody, ktorý vzniká len vtedy, keď spolupracuje počasie, kvety, zdravé včely a človek, ktorý sa o ne s láskou stará.

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Možno sa vám bude zdať pohár kvalitného medu o pár eur drahší.

Ale keď si uvedomíte, že v rukách držíte výsledok miliónov navštívených kvetov, práce desaťtisícov včiel a celého roka starostlivosti, možno už naň nikdy nebudete pozerať rovnakými očami.

Bee Inspired 🐝

Najväčšiu hodnotu často nemajú veci, ktoré vzniknú rýchlo. Skutočné poklady potrebuje čas, trpezlivosť a poctivú prácu. Presne ako dobrý med. Nabudúce, keď si natriete lyžičku na chlieb alebo osladíte čaj, skúste sa na chvíľu zastaviť a spomenúť si na milióny kvetov a tisíce včiel, ktoré sa postarali o to, aby ste si mohli vychutnať tú jedinú sladkú kvapku.

Viac mojich článkov a pôvodné znenie tohto textu nájdete na radusovsky.com

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„Z úľa na tanier: Blog o mede a včelárstve“ Objavte svet medu, včiel a včelárstva. Od rôznych druhov medu až po tajomstvá včelích produktov, všetko, čo potrebujete vedieť o sladkom zlate. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradenéVčely

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