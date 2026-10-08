Unavená demokracia

Predstavme si zdanlivo jednoduchú analógiu. Príde k nám na návštevu niekto, o kom nič nevieme. Nepoznáme jeho pocity, skúsenosti, ktoré prežil, ani myšlienkové procesy, v ktorých sa formoval ako osobnosť. A rovnako ani on nič nevie o svete, do ktorého prichádza. Je pre neho záhadou a tajomstvom. S istotou však vieme, že jeho želaním bude, aby sa v tom novom svete mal dobre. To „dobre“ má však subjektívny význam. Predstava, že mu bude dobre, vychádza z toho, ako mu bolo doteraz.
Vynechajme zvyklosti, ktoré si so sebou prinesie, každodenné naučené stereotypy a opakované rituály. Jediné, na čom mu teraz záleží, je, aby sa cítil bezpečne, komfortne a príjemne. Do akej miery to bude pociťovať, závisí od konfrontácie s jeho doterajšími skúsenosťami. Stret dvoch odlišných skúseností tak môže vytvoriť podmienky pre jeho ďalšie rozhodnutia.
Ale čo ak sa nemáme s čím konfrontovať? Ak dnešná skúsenosť slobody nie je ničím iným než pokračovaním tej včerajšej? Čo sa stane s hodnotou slobody, ak absentuje skúsenosť s jej neprítomnosťou? Problém demokracie preto nemusí spočívať iba v sile jej nepriateľov. Jej slabosťou sa môže stať aj strata kolektívnej pamäti. Pripomíname si historické udalosti, ale často len formálne a neraz predovšetkým tie úspešné a hrdinské. Oveľa menej pozornosti venujeme menej chvályhodným úsekom našich dejín. Občas sa v médiách objaví článok o zločinoch komunizmu alebo kolaborácii s nacizmom počas druhej svetovej vojny. Ale to je všetko. Stále máme málo múzeí, ktoré sa týmto obdobiam venujú, v učebniciach dejepisu im nepatrí veľký priestor a ani inštitúcia, ktorá sa tejto problematike venuje – Ústav pamäti národa – nemá podľa môjho názoru takú pôsobnosť, akú by mala mať.
Možno aj preto zdanlivo nespochybniteľné ideály demokracie zažívajú krízu. Historické skúsenosti od starovekých Grékov až po súčasnosť neraz ukázali, že nie je ľahké vzdorovať oveľa silnejším autoritárskym tlakom, ktoré v zásade ignorujú pravidlá, normy a zákony vzídené z demokratických procesov a ľahšie si vytvárajú také pravidlá, ktoré sa identifikujú s vôľou jednotlivca.
Samotný proces odovzdávania moci niekomu, kto nás presvedčí už len tým, že plynulo a čisto komunikuje, obsahom akoby čítal naše myšlienky, dobre vyzerá a ešte lepšie reaguje na oponentov, v zásade zjednodušuje naše rozhodovanie o tom, koho voliť. Deľba moci, hľadanie konsenzu, ústupky a kompromisy ̶ to všetko len komplikujú a naťahujú. To je vecné bremeno demokracie, ktoré nejednému voličovi uberá na trpezlivosti a oslabuje jeho očakávanie rýchleho riešenia problémov. Dochádza k tomu aj preto, lebo málo vieme o tom, že skúsenosť s autoritárskou mocou sme už mali. A zabúdame, že dopadla katastrofálne.
Inklináciu k suverénnym autoritám umocňuje aj únava a rozčarovanie z výsledkov po každom štvorročnom volebnom cykle. Zatiaľ čo autokracia má na všetky problémy riešenia, demokracia ich len hľadá. Demokracia však musí zvládať aj iné úlohy. Je to obrana holého života, angažovanosť v role homo politicus, ochrana inštitúcií a nezávislých médií – teda toho, s čím si autokratické režimy až takú ťažkú hlavu nerobia. Aj tu chýba posolstvo smerom k občanovi, aby to skrátka bral do úvahy.
Voliča silnejšie osloví bezprostrednosť, rýchlosť a razantnosť rozhodnutí než ochrana práv, deľba moci alebo to najpodstatnejšie – slobodné voľby. Niežeby ich odmietal, ale intenzita, s akou vníma dôležitosť týchto princípov, klesá. V tomto hľadáčiku našich očakávaní sa individuálna a historická skúsenosť strácajú a prepadajú nádeji na nové a radikálnejšie riešenia.
Zdá sa, že filozofický a etický základ, na ktorom vyrástla demokracia, sa stal aj jej najväčšou slabinou. Dobre poznáme tlak autoritárskych a totalitných režimov, propagandou šírené dezinformácie a strach z liberalizmu. Skresľujú sa fakty, až nakoniec úplne miznú v závoji emócií.
Všetky tieto vonkajšie vplyvy sú pre demokraciu naozaj nebezpečné, ale nemali by sme k nim zaradiť aj zdanlivo nenápadnú a nevinnú únavu demokratického občana?
Je to vlastne jednoduché. Byť usadený v časopriestore tam, kde nás netrápi hlad ani lietajúce drony nad hlavou. Po desaťročia si užívame samozrejmosť bytia, možnosť vlastného rozhodovania, plánovania a konania bez príkazov autokrata alebo vyššej moci. Bez zásluh a námahy, len z unavenej moci vedúcej strany, sme sa stali súčasťou slobodného sveta. Nekrvácali sme a nekričali od bolesti, nenadávali, nežiadali a nevystrelili ani jeden náboj, aby sa nám otvorili dvere do vyhriatej obývačky s kuchyňou presiaknutou vôňou obeda.
Občas si vypočujeme kuvičie hlasy politikov, škriepky znepriatelených politických strán a do nekonečna opakované sľuby, že nám môže byť ešte lepšie. A ak sa zdá, že nás rozbité cesty, neupratané verejné priestory alebo meškajúce vlaky predsa len rozladia, hneď nájdeme pokoj v preplnených regáloch supermarketov a naplnených bazénoch aj v čase dlhotrvajúceho sucha.
Pracujeme, podnikáme alebo poberáme dôchodky či sociálne dávky, študujeme, cestujeme alebo riskujeme v honbe za väčším majetkom tak, ako si pripustíme alebo chceme. Samozrejme, nedá sa to zovšeobecňovať. Život v slobodnej a demokratickej spoločnosti nie je bez otrasov a existenčných kríz, ale úprimne, takmer každý si v tom galimatiáši zhôd a nesúrodých vecí nájde to svoje.
Neustále uspokojovanie vlastných potrieb však prináša svoju cenu. Tou cenou je habituácia. Upadáme do bezcitnosti, strácame citlivosť na rutinu a stávame sa ľahostajnými k tomu, čo je pre nás vzácne. Utlmí sa aj vedomie nášho privilégia byť súčasťou jedného z najslobodnejších a najblahobytnejších období, do akých sme sa mohli narodiť.
Pocity užitočnosti sa pomaly strácajú, do nášho podvedomia sa u mnohých vkráda frustrácia z pohodlia, akási zvláštna, bezbolestná ujma na duševnom pohodlí. Miestami až odcudzenie prinášajúce letargiu každodenných stereotypov bez nových výziev. A tak začíname postupne, v malých dávkach, odmietať všetko, čo nám bolo kedysi vzácne. Unavení istotami strácame záujem nielen o otázky, ale aj o odpovede na ne.
Dôležitým ukazovateľom tohto trendu je rastúci nezáujem o politiku a verejné dianie. NDI v spolupráci s agentúrou FOCUS uskutočnilo v roku 2024 prieskum v stredoeurópskych krajinách, v ktorom sa potvrdil trend klesajúceho záujmu mladých ľudí o politické dianie vo svojej krajine. Na Slovensku bol záujem o politiku približne 50 %, zatiaľ čo v roku 2020 to bolo 68 %. Medzi mladými je veľa takých, ktorí demokraciu stále považujú za hodnotu, ale zároveň klesá ich ochota venovať jej pozornosť.
Zaujímavým, ale nie prekvapujúcim zistením je aj to, odkiaľ mladí ľudia získavajú informácie. Ide predovšetkým o YouTube, Facebook, TikTok a Instagram; tradičné médiá sú menej populárne. O tom, ako tieto platformy formujú myšlienkový svet mladých ľudí, sa hovorí často. Nie je to len presun pozornosti od dôležitých tém k tým, ktoré ľudí viac zabávajú. Je to aj rýchlosť a jednoduchosť, s akou sa k informáciám dostávame.
Nedostatok relevantných informácií umocňuje aj strata osobných skúseností a s ňou aj strata historickej pamäti. Veľmi presvedčivo to dokumentujú Hertwig a Lewandowsky v článku „Ako skúsenosti občanov s demokraciou v skutočnosti dláždia cestu k nedemokratickému návratu“. Na príklade z minulosti ukazujú osídľovanie povodia Vltavy počas deviatich storočí. Po katastrofických povodniach sa ľudia usídľovali ďalej od nebezpečných oblastí, ale už v druhej generácii sa tento rešpekt k nebezpečnej zóne oslaboval, až nakoniec viedol k opätovnému osídleniu rizikových miest v povodí.
Táto kombinácia straty záujmu o poznanie a oslabovania osobnej a historickej pamäti vytvára menší priestor pre ostražitosť a strach. A možno práve to sa deje aj s našou demokraciou. Posúvame ju bližšie k brehu nebezpečnej rieky.
Nemalú úlohu v tomto približovaní sa k nebezpečnej budúcnosti majú aj antisystémové politické strany s extrémistickým akcentom. Skúšajú čokoľvek, aby priniesli nové témy rozdeľujúce spoločnosť. Od nekontrolovanej migrácie, kritiky EÚ, odmietania NATO, revízie politiky voči menšinám až po pochopenie pre Rusko… Je to ako empirické laboratórium. Ak nezaberie všetko, potom kritika súčasného stavu zaberie aspoň u časti populácie.
Zatiaľ čo v západnej časti Európy vnímame demokraciu ako každodenný východ slnka, paradoxne, len neďaleko od našich hraníc je svet celkom iný. Na Ukrajine je to boj za všetko, čo nám pripadá ako banalita. Neustály strach o svoju existenciu, o svojich blízkych, strach z agresie prichádzajúcej z východu, ktorá šliape po ľudskosti, mieri a slobode. Je to príklad toho, aké dôsledky môže mať agresia autokratického režimu voči krajine, ktorá sa odmietne podriadiť jeho vôli.
Začali sme analógiou, ktorá konfrontuje skúsenosti, ale stále nám ostalo nezodpovedané, čo nastane, ak niet čo konfrontovať. Môžu opakovanie a stereotyp udalostí navodiť únavu?
Nakoniec to tak celkom nemusí byť, ak pripustíme, že ani v tej najharmonickejšie sa vyvíjajúcej demokracii nie je kontinuita udalostí nevyhnutne pravidelná. Existujú nuansy a odlišnosti každodenných reálií a spoločnosť má vždy čo riešiť. Ak sa nás však tieto problémy bezprostredne netýkajú a navyše je naša ostražitosť voči extrémnym vplyvom utlmená, môže sa prejaviť už spomínaný efekt habituácie.
Únava zo slobody, slabnúca historická skúsenosť a strata kolektívnej pamäti sa môžu ľahko stať nepriateľmi demokracie. Obyčajný človek, ktorý má dosť vlastných starostí, prestáva túžiť po ďalšej participácii. Možno je naozaj unavený z neustálych požiadaviek, ktoré sa na neho kladú: z účasti na voľbách, počúvania predvolebnej kampane, rozhodovania, koho voliť, tolerovania kompromisov či rešpektovania pravidiel.
Na druhej strane má v rukách stále moc – hodiť svoj hlas strane, ktorá ho od tohto bremena oslobodí. Načo sa tým všetkým zaoberať, ak za neho rozhodne niekto iný? To, čo bolo pre nás kedysi výhodou, sa zrazu stáva záťažou.
Preto si myslím, že nebezpečenstvom pre demokraciu nemusí byť iba nátlak zvonku, dezinformácie, extrémistické alternatívy, antizápadné autokracie alebo pomalosť a nízka efektívnosť štrukturálnych mechanizmov demokracie. Môže ním byť aj samotný občan, ktorý ju považuje za samozrejmosť.
Nájsť recept na to, ako vrátiť občanovi záujem rozhodovať o sebe, ako ho konfrontovať so stratou toho, čo považuje za samozrejmé, a ako mu efektívnejšie pripomenúť, kam sa môžeme vrátiť, ak zabudneme, nebude ľahké.
Ale demokracia je hlavne o ľuďoch. A to nikdy nie je ľahké.