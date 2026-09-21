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21. sep 2026 o 07:45
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EEI navždy? Keď dvaja robia to isté, je to to isté.

Toto nikdy neskončí. Je jedno, či na čele Košíc stojí niekto, kto v roku 2012 podpísal zmluvu s EEI, alebo bývalý aktivista, ktorý svoju nespokojnosť s touto zmluvou prejavil protestom pred domom vtedajšieho primátora Rašiho.

Iveta Rajtáková
Iveta Rajtáková Bloger
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Začalo to nedorozumením. Moje auto stálo na parkovisku bez zaplatenia parkovného, pretože text na dodatkovej tabuli vyvolal opodstatnené presvedčenie, že v konkrétnom čase nie je státie na parkovisku spoplatnené. Tá konkrétna kombinácia značiek a rôznych obrázkov na nich vyzerá takto:

Obrázok blogu

Samotné toto nedorozumenie by nebolo hodné stať sa témou tohto blogu. Na konanie o priestupkoch platia konkrétne právne predpisy, a ja predpokladám, že skôr alebo neskôr, by príslušný orgán alebo správny súd dospel k názoru, že pokyny vyplývajúce z dopravných značiek majú byť jednoznačné, zrozumiteľné a nemätúce.

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Celá záležitosť sa však začala vyvíjať nečakaným smerom, keď som v určitom štádiu konania zistila, že takúto podobu dopravných značiek súčasná právna úprava nepozná.

Na vysvetlenie: Od 1. apríla 2020 platí vyhláška 30/2020 Z. z., ktorá nahradila v dovtedy platnej vyhláške 9/2009 Z. z. časť, ktorá sa týka, okrem iného, dopravných značiek.

Keďže vyhláška č. 30/2020 Z. z. výslovne ustanovuje, že dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tejto vyhlášky, začal môj spor s príslušnými orgánmi o to, či obrázky na dotknutých značkách, sú vôbec dopravnými značkami podľa platnej vyhlášky.

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Ďalšou otázkou tohto sporu je, či tieto tabuľky boli osadené pred 31. marcom 2020 alebo nie.

A vtedy to prišlo. Mesto Košice na základe infožiadosti oznámilo, ktoré konkrétne dopravné značky a kedy na dotknutej ulici osadilo (netýkajú sa tejto veci) a vo vzťahu k ostatným, teda tým, porušenie ktorých považuje za priestupok, uviedlo:

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"Ostatné zvisle dopravné značky typu B boli osadné ešte v skoršom období spoločnosťou EEI."

Zrozumiteľne povedané. EEI osadila v čase, keď sa táto spoločnosť a vtedajšie vedenie mesta Košice bili do pŕs, že zmluva z 30 júla 2012, ktorou mesto odovzdalo správu parkovania v Košiciach je platná a aktivisti protestujúci aj pred domom vtedajšieho primátora aj prostí občania nezastrešujúci sa žiadnymi heslami, ale bojujúci proti pokutám, ktoré im boli ukladané na základe tejto zmluvy na súde, tvrdili, že zmluva platná nie je, a teda EEI nemá právo značky umiestňovať, vyberať parkovné a mesto ukladať pokuty za nerešpektovanie týchto značiek.

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Občania vyhrali. Krajský súd V Košiciach im dal vo všetkých žalobách proti rozhodnutiam o uložení pokút za dopravné priestupky, ktoré mali spočívať v nerešpektovaní značiek osadených EEI za pravdu.

Vyhralo aj mesto Košice. Okresný súd Košice I a aj Krajský súd v Košiciach svojím rozsudkom z 22. júla 2022 deklarovali že nájomný vzťah ktorým mal vzniknúť z nájomnej zmluvy z 30. júla 2012 a jej dodatku, neexistuje.

Rekapitulácia: Pred štyrmi rokmi súdy právoplatne konštatovali že z absolútne neplatnej zmluvy medzi mestom Košice a EEI nevznikol žiadny nájomný vzťah. Z absolútne neplatnej zmluvy od jej začiatku nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Bývalý aktivista vo funkcii primátora sa chváli úspechmi v boji s EEI (Významný úspech pre Košice: súd nám dal za pravdu v spore s EEI - Jaroslav Polaček - (blog.sme.sk) ) a mesto Košice v roku 2026 ukladá svojim občanom pokuty za neplnenie pokynov, ktoré im ukladajú značky osadené EEI.....

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Iveta Rajtáková

Iveta Rajtáková
Bloger 
  • Počet článkov:  155
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  • Páči sa:  89x

Som Iveta Rajtáková. To podstatné, čo sa dá o mne povedať. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáSlužbyPoézia alebo pocta SufenoviSvet nie je children friendlyVideli smeVeci verejnéSvet, v ktorom žijemBoli sme v...SúkromnéZ iného sveta

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