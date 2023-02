Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary a Neil Armstrong na výlete na severný pól

Prvým človekom, ktorý sa dostal na všetky tri uvedené miesta pešo, bol Erling Kagge. Výzvu Tri póly dokončil v máji 1994. Tina Sjögren sa stala prvou ženou, ktorá dokončila túto výzvu v roku 2002.

Erling Kagge sa narodil v roku 1963 a žije v hlavnom meste Nórska - Oslo. Je vydavateľom, právnikom, zberateľom umenia, horolezcom a autorom kníh. (zdroj: https://weloveaarau.ch/gehen-weiter-gehen/)

Prvým človekom, ktorý navštívil všetky Tri póly, avšak nie všetky tri po súši, bol Edmund Hillary. V máji 1953 vystúpil na vrchol Mount Everestu, v januári 1958 zdolal na traktoroch južný pól a v apríli 1985 dosiahol, spoločne s Neilom Armstrongom a štyrmi ďalšími účastníkmi expedície, severný pól letecky.

Colin O'Brady dokončil súťaž Troch pólov v najrýchlejšom čase v máji 2016, pričom súčasne platný rekord medzi zdolaním jednotlivých pólov stanovil na 131 dní - a to v rámci svojho úspešného pokusu prekonať rýchlostný rekord Siedmich vrcholov. Avšak na rozdiel od Erlinga Kaggeho a Tiny Sjögrenovej, Colin O'Brady prešiel peši len iba poslednú časť cesty na severný pól.

V dnešnom blogu sa budeme venovať Edmundovi Hillarymu a príbehu jeho cesty na severný pól, ako aj jeho životnej ceste. Jeho expedícia na severný pól sa začala jedného rána v polovici osemdesiatych rokov, keď sa profesionálny organizátor expedícií Mike Dunn rozhodol, že vytvorí skupinu najvýznamnejších cestovateľov tej doby, ktorí získali niektorej oblasti prvenstvo a vystrojí ich na spoločnú expedíciu na severný pól. Hľadal členov klubu First Man Club a v to ráno zatelefonoval Hillarymu, aby mu ponúkol účasť na expedícii. Edmund Hillary, ktorý bol najznámenjším horolezcom od roku 1953, keď ako prvý dosiahol Mount Everst, ponuku prijal.

Druhým účastníkom sa stal Neil Armstrong, prvý človek, ktorý vstúpil na povrch mesiaca. Tretím členom expedície na severný pól bol Steve Fossett – muž, ktorý získal niekoľko prvenstiev, medzi inými, bol prvým, kto preletel balónom okolo sveta bez medzipristátia. Štvrtým členom bol Patrick Morrow, prvý človek, ktorý vyliezol na najvyššie vrcholy všetkých siedmich kontinentov a ako prvý zdolal rekord Siedmich vrcholov. Štvoricu doplnil syn Edmunda Hillaryho – horolezec Peter Hillary. Títo piati muži boli ľuďmi, ktorí už dokázali, že sa vedia popasovať s extrémnymi podmienkami a svojimi výkonmi sa kvalifikovali na jednu z najnáročnejších expedícií na svete. Šiestym účastníkom bol samotný organizátor expedície Mike Dunn.

Portrét Neila Armstronga pri príležitosti návratu z úspešnej misie Appolo 11, počas ktorej vystúpil ako prvý človek na povrch Mesiaca. (zdroj: https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofScotland/Neil-Armstrong-Visits-Langholm/)

Severný pól, na rozdiel od južného, sa nenachádza na pevnine a jeho poloha je ukrytá pod vodami Severného ľadového oceána, na ktorého povrchu sa nachádza neustále sa pohybujúci súvislý ľad. Ku geografickému severnému pólu bolo extrémne náročné sa dostať aj pri ideálnom počasí, nehovoriac o silnom vetre, ktorý zväčša vládne nad oboma polárnymi oblasťami. Keďže počasie v severnom polárnom kruhu môže byť nepredvídateľné a veľmi nebezpečné, cesta k pólu a naspäť bola za každých okolností vysoko riziková.

Steve Fossett je držiteľom viacerých svetových rekordov: prekonal Tichý oceán v teplovzdušnom balóne, absolvoval prvú cestu okolo sveta teplovzdušným balónom bez sprievodu a medzipristátia, uskutočnil najrýchlejšiu plavbu okolo sveta na plachetnici a iné. (zdroj: https://muddlex.blogspot.com/2017/12/10-famous-people-who-died-mysteriously.html)

Koncom marca 1985 vyrazila šesťčlenná expedícia malým lietadlom z kanadského mesta Edmonton smerom na sever. Na ceste k pólu skupina mužov vystriedala niekoľko lietadiel, ktoré viedli špičkoví kanadskí piloti so skúsenosťami v polárnych oblastiach. Po niekoľkých zastávkach zaviezli členov expedície k najsevernejšiemu jazeru Kanady - jazeru Hazen, ktoré sa nachádza na ostrove Ellesmere. Počasie na ceste k pólu bolo dobré, takže muži dlho neváhali a po krátkej prestávke pri jazere Hazen nastúpili naspäť do svojho dvojmotorového lietadla Otter a vydali sa na posledný 90-minútový let k pólu.

Patrick Morrow bol druhým Kanaďanom, ktorý vystúpil na Mont Everest dňa 7. októbra 1982. (zdroj: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/patrick-alan-morrow)

Dňa 6. apríla 1985 pristáli na severnom póle. Na vrchole sveta otvorili fľašu šampanského, ktoré zmrzlo vo fľaši, len čo naliali prvé dva poháre. Vďaka tejto expedícii sa Edmund Hillary stal prvým človekom, ktorý sa postavil na oba zemské póly (južný pól dosiahol v januári 1958) a zároveň vystúpil aj na vrchol Mount Everestu. Je potrebné pripomenúť, že Roald Amundsen v roku 1926 síce tiež dosiahol oba póly, ale nad severným pólom len preletel na vzducholodi Norge.

Po ich návrate na ostrov Ellesmere, sa počasie náhle zhoršilo, nastal silný víchor a skupina sa musela uchýliť do malého dreveného domu, aby prečkala trojdňovú snehovú búrku. Teploty zostúpili pod -40 °C a členovia expedície boli nútení zotrvať v provizórnom drevenom príbytku tri dni. Bol to ideálny čas na zdieľanie svojich životných príbehov a zážitkov. Nedobrovoľné uväznenie v divočine nad polárnou kružnicou,zrejme pripomínalo Armstrongovi jeho pobyt vo vesmírnej lodi, pretože poctil svojich druhov tým, že sa s nimi podelil o svoje skúsenosti a zážitky vo vesmíre. Neil Armstrong bol mužom, ktorý manuálne pilotoval lunárny modul na lete do skalnatého krátera na Mesiaci. Na poslednú chvíľu zmenil naprogramovanú pristávaciu polohu, pretože lunárny modul mieril k strmému okraju skalnatého krátera. Počas letu robil výpočty na poslednú chvíľu len pomocou papiera a ceruzky a nakoniec sa dostal do bezpečia s minimálnym množstvom rezervného paliva, ktoré by vystačilo len na ďalších 17 sekúnd letu.

Neil Armstrong bol známy tým, že bol plachý, veľmi si strážil súkromie a odmietal všetky mediálne rozhovory. Dva týždne strávené v divočine s Hillarym postačili na to, aby sa medzi oboma vytvorilo hlboké priateľstvo. Armstrong sa otvoril a na radosť svojich spoločníkov začal rozprávať príbehy z jeho vesmírnej misie a podelil sa o svoj filozofický pohľad na vesmírny prieskum.

Fotografia z dosiahnutia severného pólu, zľava: Peter Hillary, Sir Edmund Hillary, Mike Dunn a Neil Armstrong (zdroj: https://www.smh.com.au/)

Sir Edmund Hillary neskôr v liste fanúšikovi napísal: „Spoznal som Neila Armstronga ako veľmi noblesného, tichého, príjemného a pohodového človeka a veľmi som si užil čas, strávený s ním.”

*

Steve Fossett zahynul pri leteckom nešťastí v pohorí Sierra Nevada v Kalifornii v roku 2007. Sir Edmund Hillary zomrel na zlyhanie srdca v nemocnici v roku 2008. Neil Armstrong neprežil v roku 1912 komplikácie po operácii srdca. Patrick Morrow sa po ukončení horolezeckej kariéry stal profesionálnym fotografom, žije v Kanade, má 71 rokov. Peter Hillary v roku 2008 dovŕšil výzvu Siedmich vrcholov výstupom na Denali na Aljaške. Žije na Novom Zélande a vo veku 68 rokov sa venuje písaniu kníh.

*

Edmund Percival Hillary sa narodil dňa 20. júla 1919 Aucklande na Novom Zélande. Jeho otec Percival slúžil počas prvej svetovej vojny s 15. novozélandským plukom v Taliansku, kde ho v bitke o Gallipoli zranili a v roku 1916 bol z armády prepustený ako zdravotne nespôsobilý. Po svojom návrate na Nový Zéland sa oženil s Gertrudou Clark a mladomanželia sa presťahovali do Tuakau, južne od Aucklandu, kde vláda pridelila Percivalovi za vojenské zásluhy osem akrov (3,2 ha) pôdy. Percival bol pred vojnou novinárom a po návrate sa stal zakladajúcim redaktorom týždenníka Tuakau - District News. Popri novinárskej práci sa naplno venoval včelárstvu. Narodili sa im tri deti - June (1917), Edmund (1919) a Rex (1920).

Edmund chodil na základnú školu v Tuakau a následne navštevoval gymnázium v Aucklande. Bol spočiatku menší ako jeho rovesníci, hanblivý a učenie ho nebavilo. V puberte však začal športovať v boxérskom oddieli, vyrástol na výšku 188 cm a vďaka športu nabral sebadôveru.

O lezenie sa začal zaujímať, keď mal 16 rokov. Počas školského výletu na Mount Ruapehu v roku 1935, získal vášeň k pobytu na horách, ktorá zatienila jeho záujem o štúdium a na Aucklandskej univerzite. Vstúpil do horolezeckého klubu a všetok voľný čas trávil pobytom na horách. Prospech sa mu zhoršil a v roku 1938 sa vzdal formálneho vzdelávania.

Po odchode z univerzity sa stal včelárom. Spoločne so svojím otcom a bratom Rexom sa starali o 1.600 úľov, v ktorých sa nachádzalo niekoľko tisíc až 50 kg ťažkých medových plástov. Denne dostával každý z nich až 100 žihadiel. Táto ťažká práca mala však výhodu, že Edmund sa v lete venoval chovu včiel a v zime sa sústredil na lezenie po horách.

V roku 1939 Hillary uskutočnil svoj prvý väčší výstup a dosiahol vrchol Mount Ollivier v južných Alpách, neďaleko najvyššej hory Nového Zélandu Aoraki / Mount Cook. Lezenie mu prinieslo nových priateľov. Harry Ayres a George Lowe sa stali jeho blízkymi priateľmi na celý život.

Consolidated PBY Catalina bol viacúčelový hydroplán americkej konštrukcie, vyrábaný v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Bol používaný viacerými spojeneckými krajinami počas druhej svetovej vojny. Hillary bol navigátorom týchto lietidiel. (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Consolidated_PBY_Catalina)

Po vypuknutí 2. svetovej vojny Hillary požiadal o vstup do Royal New Zealand Air Force a v roku 1943 sa stal navigátorom na lietajúcich člnoch Catalina. V roku 1945 ho vyslali na Fidži a na Šalamúnove ostrovy, kde sa pri leteckej nehode ťažko popálil.

Edmund Hillary vo vojenskej uniforme počas pôsobenia v Royal New Zealand Air Force (zdroj: https://mpora.com/mountaineering-expeditions/edmund-hillary/)

Po skončení vojny sa Hillary vrátil na Nový Zéland. V januári 1948 so skupinou horolezcov vystúpili na južný hrebeň Aoraki / Mount Cook, najvyššieho vrchu Nového Zélandu.

V roku 1951 bol Hillary súčasťou britskej prieskumnej expedície na Mount Everest, ktorú viedol Eric Shipton. V roku 1952 boli Hillary a George Lowe súčasťou britského expedičného tímu, vedeného Shiptonom a pokúsili sa o vrcholový výstup na Cho Oyu, ktorý nevyšiel pre chýbajúcu podporu z nepálskej strany.

V roku 1949 bola dlhoročná horolezecká cesta na vrchol Everestu uzavretá v dôsledku čínskeho obmedzenia právomoci Tibetu. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov povolil Nepál iba jednu, až dve expedície ročne, čo výrazne sťažovalo možnosti horolezcov, dosiahnuť vrchol Himalájí. Švajčiarska expedícia, ktorej sa zúčastnil aj Tenzing, sa pokúsila dostať na vrchol v roku 1952, ale zlé počasie a problémy s kyslíkom ju prinútili vrátiť sa do tábora z výšky 240 m pod vrcholom.

V roku 1952 Hillary a Lowe obdržali pozvanie z Veľkej Británie na výstup na Mount Everest, ktorý bol plánovaný na rok 1953 a ponuku okamžite prijali. Shipton, ktorý bol vymenovaný za vodcu expedície, bol nahradený Huntom. Hillary ho nepoznal a sprvoti mal voči nemu námietky, ale Huntova energia a odhodlanie na neho silne zapôsobili. Hunt požiadal Charlesa Evansa a Hillaryho, aby s ním vytvorili malú trojčlennú plánovaciu skupinu na prípravu expedície.

V roku 1953 Hillary dúfal, že vrcholový výstup uskutoční s Lowem, ale Hunt vymenoval na výstup dva tímy: Tom Bourdillon s Charlesom Evansom a Hillary s Tenzingom. Akonáhle Hillary bližšie spoznal Tenzinga, napísal o ňom: „Tenzing mal podstatne väčšie osobné ambície ako ktorýkoľvek iný šerpa, ktorého som stretol.“

Huntovej expedície sa zúčastnilo vyše 400 ľudí, vrátane 362 šerpov a jej náklad presiahol 4.500 kg. Lowe dohliadal na prípravu vysokej a strmej ľadovej steny Lhotse Face, aby bolo možné po nej vyliezť. Hillary si vybral cestu cez zradný ľadopád Khumbu.

Expedícia si zriadila základný tábor v marci 1953 a pomaly postupovala nahor. Jej posledný tábor bol vybudovaný v South Col vo výške 7.890 m. Dňa 26. mája sa Bourdillon s Evansom pokúsili o výstup na vrchol, ale vrátili sa späť, keď Evansov kyslíkový systém zlyhal. Dvojica dosiahla Južný vrchol, pričom sa priblížila do vzdialenosti 91 m od vrcholu. Po ich návrate z neúspešného pokusu Hunt rozhodol, že o vrchol sa najbližšie pokúsi Hillary s Tenzingom.

Sneh a vietor ich dva dni zdržali na Južnom sedle. Keď sa počasie umúdrilo, 28. mája 1953 ráno, s podporou Loweho, Alfreda Gregoryho a Ang Nyima, Hillary s Tenzingom vyrazili k vrcholu. Vo výške 8.500 m si postavili stan a podporná skupina sa vrátila naspäť do tábora. V nasledujúce ráno Hillary zistil, že jeho horolezecké čižmy zabudol pred stanom, kde zamrzli. Strávil dve hodiny ich zahrievaním nad sporákom a až potom sa s Tenzingom pokúsili o výstup na vrchol. Poslednou prekážkou bola 12 m vysoká skalná stena, neskôr nazvaná „Hillary Step“. Hillary neskôr napísal:

“Všimol som si trhlinu medzi skalou a snehom, ktorý sa lepil na Východnú stenu. Vplazil som sa dovnútra, otočil som sa a zasekol som stup smerom na vrchol... Tenzing sa ku mne pomaly pripojil a išli sme ďalej. Sekal som stupy, jeden za druhým a trochu zúfalo som premýšľal, ako vysoko je ešte vrchol. Potom som uvidel pred sebou hrebeň, klesajúci na sever a nado mnou napravo bola zaoblená snehová špička vrcholu. Ešte pár úderov cepínom a Tenzing a ja sme stáli na vrchole Everestu.”

Edmund Hillary so šerpom NorgayomTenzingom po návrate z úspešného pokusu o zdolanie najvyššej hory sveta Mount Everest. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Hillary#/media/File:Edmund_Hillary_and_Tenzing_Norgay.jpg)

Tenzing vo svojej autobiografii z roku 1955 napísal, že Hillary urobil prvý krok na vrchol a on ho nasledoval. Vrchol Everestu vo výške 8.848 m dosiahli o 11:30. Na vrchole strávili asi 15 minút. Hillary odfotografoval Tenzinga, ako pózuje so svojím cepínom, no žiadna vrcholová fotografia Hillaryho neexistuje, Tenzing sa vo svojej autobiografii vyjadril, že Hillary sa jednoducho odmietol nechať odfotiť. Urobili aj fotografie okolia najvyššej hory sveta.

Na vrchole Everestu Tenzing zanechal tabuľku čokolády a Hillary kríž, ktorý mu dal John Hunt. Zostup im komplikoval naviaty sneh, ktorý zakryl ich stupy, ktoré s veľkou námahou vytesali. Prvá osoba, ktorú po príchode do tábora stretli, bol Lowe. Hillary ho oslovi: "Nuž, George, tak my sme toho bastarda zvládli!"

O niekoľko dní sa vrátili do Káthmandu a dozvedeli sa, že britská kráľovná Hillaryho vymenovala za člena Rádu Britského impéria. Správy sa do Británie dostali v deň korunovácie kráľovnej Alžbety II. a tlač nazvala Hillaryho úspech darom kráľovnej ku korunovácii. 37 členov expedície neskôr dostalo korunovačnú medailu kráľovnej Alžbety II. s rytinou Mount Everestu. Okrem šľachtického titulu pre Hillaryho a Hunta, Tenzing, ktorý sa nekvalifikoval na rytiersky titul, ako nepálsky občan, dostal od britskej kráľovnej Georgovu medailu a od kráľa Tribhuvana Hviezdu Nepálu.

Hillary s Tenzingom, v pozadí Mount Everest, 1953 (zdroj: https://www.reddit.com/)

Hillary vystúpil na desať ďalších vrcholov v Himalájach počas rokov 1956, 1960 – 1961 a 1963 – 1965. Počas Transantarktickej expedície Commonwealthu expedičnú sekciu Nového Zélandu a dňa 4. januára 1958 dosiahol južný pól. Výprava, ktorú viedol, bola prvou, ktorá dosiahla južný pól po súši od Amundsena v roku 1911 a Scotta v roku 1912 a vôbec prvá, ktorá južný pól dosiahla pomocou motorových vozidiel.

V roku 1960 Hillary s Griffithom Pughom zorganizovali v rokoch 1960 – 1961 Himalájsku vedeckú a horolezeckú expedíciu Silver Hut, počas ktorej chceli preveriť názor, že Mount Everest sa dá vyliezť aj bez kyslíka, s dlhým obdobím aklimatizácie vo výške nad 6 100 m počas šiestich mesiacov. Nakoľko počas expedície nemali k dispozícii dostatok času, výstup bez kyslíka sa neuskutočnil. Útok na Makalu, piatu najvyššiu horu sveta, bol neúspešný.

V roku 1977 Hillary viedol expedíciu na motorovom člne s názvom Ocean to Sky, ktorá sa uskutočnila od ústia rieky Gangy, až po jej prameň. V rokoch 1977 až 1979 bol Hillary sprievodcom na palube vyhliadkových letov do Antarktídy, ktoré prevádzkovala spoločnosť Air New Zealand. Mal letieť ako sprievodca aj pre osudný let 901, avšak svoju účasť musel zrušiť kvôli iným záväzkom. V roku 1985 sprevádzal Neila Armstronga v malom dvojmotorovom lyžiarskom lietadle nad Severným ľadovým oceánom a pristál na severnom póle. Hillary sa tak stal prvým človekom, ktorý stál na oboch póloch a tiež na vrchole Everestu. Tento úspech inšpiroval generácie prieskumníkov, aby súťažili o to, čo bolo neskôr definované ako výzva Troch pólov. V januári 2007 Hillary odcestoval do Antarktídy ako súčasť medzinárodnej delegácie, ktorá si pripomenula 50. výročie založenia základne Scott Base.

Pri príležitosti 50. výročia prvého úspešného výstupu na Everest udelila nepálska vláda Hillarymu čestné občianstvo. Bol prvým cudzím štátnym príslušníkom, ktorému sa dostalo tejto pocty.

Od roku 1992 je na novozélandskej 5-dolárovej bankovke vyobrazený Hillaryho portrét, vďaka čomu je jedinou žijúcou osobou, ktorá nie je hlavou štátu, ktorá sa kedy objavila na novozélandskej bankovke. Pri udelení súhlasu Hillary trval na tom, aby sa ako pozadie použilo Aoraki / Mount Cook a nie Mount Everest.

Päťdolárová bankovka Nového Zélandu s portrétom Edmunda Hillaryho. (zdroj: https://mpora.com/mountaineering-expeditions/edmund-hillary-facts/)

Hillary sa oženil s Louise Mary Rose (1930–1975) 3. septembra 1953, krátko po návrate z Everestu. Narodili sa im tri deti: Peter (1954), Sarah a Belinda. Dňa 31. marca 1975, v Keni na ceste do dediny Phaphlu, kde Hillary pomáhal stavať nemocnicu, manželka Louise s dcérou Belindou zahynuli pri havárii lietadla v Káthmandu, krátko po jeho štarte. Hillary sa v roku 1989 oženil s June Mulgrewovou, vdovou po jeho blízkom priateľovi Petrovi Mulgrewovi.

Lietadlo, ktoré viezlo 31. marca 1975 Hillaryho manželku Louise s dcérou Belindou z letiska Tribhuvan International Airport do Phaplu havarovalo krátko po štarte a všetci na jeho palube zahynuli. (zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/1975_Royal_Nepal_Airlines_Pilatus_PC-6_Porter_crash)

Jeho syn Peter Hillary sa tiež stal horolezcom a dvakrát zdolal Everest.

Edmund Hillary žil s rodinou v Auckland City na Novom Zélande, kde si na dôchodku rád čítal dobrodružné a sci-fi romány. Čas trávil aj v dome na Whites Beach, jednej z pláží na západnom pobreží Aucklandu. Bolo to miesto Hillaryho úniku pred pozornosťou médií.

Cez rodinný pozemok na Whites Beach, dodnes prechádza turistický chodník pomenovaný Hillary Trail.

Pohľad z turistického chodníka Hillary Trail (zdroj: https://www.nzherald.co.nz/travel/west-auckland-walk-the-hillary-way/FKHY4RR3UDAHFDA65LPHA3W6RU/)

Po výstupe na Everest sa Hillary venoval pomoci nepálskym šerpom prostredníctvom nadácie Himalayan Trust, ktorý založil v roku 1960 a viedol ho až do svojej smrti v roku 2008. Jeho zásluhou boli postavené viaceré školy a nemocnice v odľahlých častiach Nepálu. Bol čestným prezidentom American Himalayan Foundation, neziskovej organizácie Spojených štátov, ktorá pomáha zlepšovať ekológiu a životné podmienky v Himalájach. Bol tiež čestným prezidentom Mountain Wilderness, medzinárodnej mimovládnej organizácie, ktorá sa venuje celosvetovej ochrane hôr.

V roku 1985 bol Hillary vymenovaný za vysokého komisára Nového Zélandu v Indii, súčasne za vysokého komisára v Bangladéši a veľvyslanca v Nepáli. V súvislosti s týmito funkciami strávil štyri a pol roka vo svojom úrade v Dillí.

22. apríla 2007, počas cesty do Káthmandu, Hillary utrpel pád a po návrate na Nový Zéland musel byť hospitalizovaný.

O niekoľko mesiacov neskôr, dňa 11. januára 2008 Edmund Hillary zomrel na zlyhanie srdca v Auckland City Hospital. 21. januára bola Hillaryho rakva vystavená v katedrále Svätej Trojice v Aucklande a v nasledujúci deň sa konal štátny pohreb, po ktorom bolo jeho telo spopolnené. 29. februára 2008 bola väčšina jeho popola podľa jeho posledného želania rozptýlená v zálive Hauraki v Aucklande. Zvyšok odviezla jeho rodina do nepálskeho kláštora neďaleko Everestu, ale na rozptýlenie popola Hillaryho potomkovia nedostali povolenie.

V januári 2008 bolo letisko Lukla v Nepále premenované na letisko Tenzing-Hillary ako uznanie za Hillaryho podporu pro jeho výstavbe.

Južný hrebeň Aoraki / Mount Cook, najvyššej hory Nového Zélandu, bol dňa 18. augusta 2011 premenovaný na Hillary Ridge. Edmund Hillary a ďalší traja horolezci tvorili prvú výpravu, ktorá úspešne vyliezla na hrebeň v roku 1948. V septembri 2013 vláda Nepálu navrhla na jeho počesť pomenovať 7.681 metrov vysokú horu v Nepále - Hillary Peak. Po tom, čo misia New Horizons 14. júla 2015 objavila na Plute pohorie, NASA ho pomenovala Hillary Montains. Nepálska mimovládna organizácia Mountain Legacy udeľuje od roku 2003 medailu Sira Edmunda Hillaryho - Mountain Legacy Medal „za pozoruhodnú službu pri ochrane kultúry a prírody v horských oblastiach“. Bronzová busta Edmunda Hillaryho z roku 1953 od výtvarníka Ophelie Gordon Bell, sa nachádza v múzeu Te Papa vo Wellingtone na Novom Zélande. Archív Sira Edmunda Hillaryho bol zaradený do archívu UNESCO Memory of the world v roku 2013, v súčasnosti ho vlastní Auckland War Memorial Museum.

Portrét Edmunda Hillaryho z roku 2008 (zdroj: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/File:Edmundhillarycropped.jpg)

Od roku 2016 do roku 2020 pilotný imigračný program na Novom Zélande udeľujel štipendiá Edmunda Hillaryho, vrátane 3-ročného víza Global Impact Visa. Tieto programy podporujú rozvoj výnimočných ľudí, ktorí sa rozhodli rozjvíjať svoj talent a schopnosti na Novom Zélande. Po 3 rokoch sa migranti môžu kvalifikovať na trvalý pobyt.

