Slovenská pýcha nás tak trochu pichá

Keď sa povie Slovnaft, tak aké pocity alebo myšlienky to vo vás vyvoláva? Hrdosť na veľkú slovenskú továreň, na "peknú dominantu" Bratislavy, ktorú vidieť takmer odvšadiaľ?

Dominanta Bratislavy zaberá obrovské územie

Slovnaft, "slovenská pýcha". Pôvodne rafinéria Apollo. Takmer všetci s ňou máme skúsenosti. Niektorí príjemne, poniektorí až veľmi príjemne, ale drvivá väčšina asi 99,9% ľudí neskutočne nepríjemné. Poďme si v krátkej úvahe rozmeniť tieto pocity na drobné fakty a porovnať teda pomer, komu prináša tento výrobca pozitívne asociácie verzus komu nepríjemné. Jedno sa dá však v tejto hádanke rozlúštiť a spočítať relatívne rýchlo a presne a to, komu prináša pozitívne emócie. Prečo? Začnem tým preto, lebo je to jednoduchšie, dajú sa spočítať na jednej ruke. Prečo ma napadlo napísať blog o Slovnafte? Vysvetlenie prichádza tu:

Slovenská pýcha

Včera ako takmer každý deň som sa presúval cez prístavný most. Už po x-krát ma zaujalo dramatické divadlo vypúšťaných mrakov nad Slovnaftom. Vždy z toho ide strach, ale najmä čo? Pach!. Aaach to je paaaach, ide z toho straaach. Tak by to asi zveršoval rebelujúci raper. Pravdepodobne ste sa aj vy, hrdý občan Bratislavy pristihli, že občas tu cítiť chemický, nepríjemný, nedýchateľný odor. Ale čo človek zmôže? Pomyslí si svoje a musí si naďalej bezbranne, pokorne žiť a dýchať svoj pridelený vzdúšik.

Bežná scenéria, nechápem, že na Schwechate takéto oblaky dymu som ešte nevidel. Ako je to možné?!

Oblaky hustejšieho a redšieho dymu sú pravidelné a časté

Tento gigant hrdo nesúci v mene názov nášho národa paradoxne so Slovenskom nemá takmer nič spoločné okrem fyzickej prítomnosti v katastri mesta Požoň. Vlastní ho maďarská spoločnosť! Oukey. A teraz sa naskytá otázka. Ako sa k nim dostal k našim južným priateľom, ktorých väčšina nás Slovákov tak miluje. A kto im ho predal? No ako to už býva, bol to paradoxne jeden z najväčších hejslovákov -



Vlastníci bytov a NP domu Dostojevského rad Vladika Močiar.

Vladkova legendárna Korzička

A sme pravdepodobne pri tom prvom, ktorý sa smeje, že je tu nejaký Slovnaft. Vysvetlím neskôr prečo je to pre neho pravdepodobne pozitívna asociácia. Najprv ho síce veľký Vladimír posunul privatizérovi Hatinovi a ten neskôr predal priamo do veľkého Maďarska. :))) Samozrejme Vladino by sa bránil, že to urobil fond národného majetku, ale my priblblí vieme, že takéto obchody sa nedejú bez požehnania tých najmúdrejších a tí to nerobia pre naše modré árijské oči, ani pre lesíkovo-zelené očká a taktiež nie pre tie, o ktorých sa v pesničke spieva "Čierne oči má, to musí byť má milá“. Tak tu prišlo to vysvetlenie, že asi vedel, prečo to odobril. Pamätáte si, ako jeden zo slovenských glosátorov natočil videjko, ako sa nejaký starý fúzkatý vyčesaný hispánsky fičúr stále chytľavo smeje a smeje a do toho boli titulky odzrkadľujúce slovenskú politickú realitu?

Pamätáte si chytľavý smiech tohto pána?

Tak mi pripadá, že aj v prípade Slovnaftu sa tu pár ľudí užívajúcich neuveriteľné bohatstvo týmto spôsobom musí smiať do popuku ako tento chlapík vo videu nad tým, akí sú múdri a väčšina z nás tupá. Ako čo? Neviem či ako legendárny socialistický nožík rybička. Ale drvivej väčšine obyvateľov je do plaču z tejto tragédie. Ešteže je k nám Boh taký milosrdný a väčšina z nás si neuvedomuje tieto súvislosti. Takže pomer komu Slovnaft prináša pozitívne emócie a negatívne sa už na počiatku analýzy javí ako kontumačná prehra pre nás malomyseľných. Pokračujme v odčítavaní, čo nám pozitívne prináša prítomnosť Slovnaftu v gubernii, okrem večernej svetelnej a zvukovej show. Vybuchovanie a spaľovanie nejakého druhotného plynu ako to už Slovnaft viackrát mediálne vysvetľoval je pozitívne v tom, že to pripomína výbuchy a pri tom vieme, že je to len Slovnaft. To je dobrý pocit a úľava v tom, že keby sme žili v oblasti Kyjeva, znamenalo by to niečo iné. A tak používame pozitívne myslenie "Jééj, čo to bolo za šupu? Nie raketa, ale Slovnaft, hurááá!" V Kyjeve by to nebola ropná zásielka z Ruska, ale rovno raketový balíček a neboli by sme si tam istí, či sme obeťou denacifikácie alebo rafinácie. Občasné výbuchy a vysvietenie oblohy zadarmo je samozrejme len maličkosť oproti nedýchateľnému vzduchu, ktorým nás takto veľkoryso často fabrika obdarúva.

Obrázky pripomínajúce katastrofické scenáre a akoby požiare...

Nočná show v podaní Slovnaftu ožiaruje celú oblohu

Keď sú poveternostné podmienky také, že unikajúce exhaláty sa držia v prízemných vrstvách a ukazujú nám pravú tvár, čo zametáme pod koberec hore do neba, tak nám to pripomína "oslobodzujúci cyklón B". Ako sa písalo v uvítacom slogane v smutne-známom lágri. Zaujímavé a tiež nie potešujúce pre nás plebejcov sú palivá, ktoré nakupujeme za trhovú hodnotu, čiže plus mínus si ich za takéto ceny vieme kúpiť v Rakúsku, v Česku a v okolitých štátoch. Ale Slovnaft kupuje surovinu výrazne lacnejšie ako iné rafinérie a neprenáša svoju regionálnu výhodu aj na nás. Tieto nadmerné zisky majú teda na našej pomyselnej jednej ruke už tretieho skupinového poberateľa výhod (ten je aj za dva prsty) zdroja potešenia. Sú to maďarskí akcionári a maďarská vláda. No a piaty šťastlivec je mediálne známy Oskar, ktorý už asi tiež nevie čo od dobroty. V médiách sa objavuje z času na čas ako si kupuje kaštiele, inokedy vinárstvo (viď foto), ako to môžeme aj na každej Slovnaft pumpe vidieť (viď foto)

Na čerpacích staniciach môžeme vyhrať vínko od Oskara. Benzín & Vínko. Predaný benzín vyvolá úsmev na tvári Oskarovi a nám zas hladinka vínka v našej tupej hlavičke. Win-win.

Ďakujeme ti Vladko za "dobrý kšeft", čo si pre nás tupáňov urobil. V Elektre ťa zvýšená sadzba za elektrickú energiu isto netrápi a pravdepodobne ani privatizéra, ktorý je podľa Forbes jeden z najbohatších Slovákov. Jedine koho tlačí drahá nafta a benzín sme my, nič nechápajúci Slováci, ktorí takto podliehame politikom hovoriacim si sociálni, národní, atď. A keďže každému je jedno aká je realita, tým pádom je to celé skôr smiešne. Zo Slovnaftu teda máme nedýchateľný vzduch a drahé palivá. A ešte jeden bonus pre verejnosť pravdepodobne príde. Ako Slovnaft ohlásil, ide Slovensko zažalovať za zdanenie neprimeraného zisku z lacnej ruskej ropy. V prípade prehry sa budeme ešte aj skladať zo spoločného.

Sivý závoj radosti sa tiahne a vanie na neďaleké obce a Bratislavu

Nedávno medializovaný smútok malých prevádzkovateľov čerpacích staníc ničených dominantným postavením monopolu do môjho výpočtu ani nerátam. Samozrejme už počujem argument, že pozitívne emócie prináša tisícom spokojných zákazníkov. Ale to sa predsa nedá počítať, pretože spotrebiteľ si môže kúpiť pohonné hmoty aj od iných výrobcov, ktorí nezaťažujú naše bratislavské prostredie tak ako práve Slovnaft. Nepočítam zamestnancov, pretože dostanú svoju trhovú mzdu, ktorú by dostali, aj keby to vlastnil štát (ako to bolo pôvodne) a benefit vo forme zisku mohol byť rozdaný napríklad na Ficov sociálny štát, ako nám to ukázal pri diaľničnom mýte a iných dobrotách. Nechcel som vyvolať dojem, že produkty tejto fabriky nie sú kvalitné, ale kvalitné sú rovnaké produkty OMW a iných okolitých výrobcov. Je to takmer štandard a nie dôvod nášho úsmevu na tvári.

Takže, kto sa smeje ako pánko v interview v nejakej banánovej republike, nie sú bohužiaľ obyčajní ľudia na Slovensku ale kto? Napíšte mi!