Nešetrite svoje hlasy, choďte zajtra voliť

Z pátosom, či bez pátosu, zajtrajšie voľby sú dôležité. Hoci sa moratórium nevzťahuje na internet, budem ho rešpektovať, hoci si o ňom myslím svoje – aj v kontexte tých deepfakových nahrávok, čo sa šíria na Facebooku a iných sieťach od začiatku moratória. Ostáva len dúfať, že ľudia nenaletia týmto pokusom na poslednú chvíľu podvádzať takýmto zákerným spôsobom.

Všetci politici sú rovnakí

V kontexte zajtrajších volieb sme s kolegami dlho rozmýšľali, ako ľudí motivovať, aby sa na to nevykašlali. Ako dosiahnuť to, aby nehádzali všetkých politikov do jedného vreca. Viac menej náhodou sme sa ocitli v hľadáčiku jednej prominentnej holandskej organizácie, čo už niekoľko rokov robí pred voľbami volebné kalkulačky. Oslovili nás, aby sme s nimi urobili projekt na voľby do Európskeho parlamentu – a vtedy mi prišlo na um, prečo neurobiť takýto projekt už teraz. Udalosti nabrali rýchli spád a o pár mesiacov som už sedel s českou organizáciou KohoVolit.eu, ktorá podobné kalkulačky realizuje v Česku a ďalších krajinách a dohadovali sme detaily spolupráce.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo je to volebná kalkulačka?

Volebná kalkulačka (voting advice application) je jednoduchá online aplikácia, ktorá porovnáva vaše politické postoje s postojmi politických strán alebo osôb (zákonodarcov, kandidátov vo voľbách atď.). V aplikácii odpovedáte na otázky, ktoré boli položené všetkým dvadsiatim piatim kandidujúcim subjektom súčasne. Aplikácia potom porovnáva vaše odpovede s odpoveďami jednotlivých kandidátov alebo subjektov, vyhodnocuje ich blízkosť a ukazuje, s kým súhlasíte najviac a s kým najmenej.

Vo výsledku mi vyšla strana, ktorú určite neplánujem voliť

Kalkulačkу treba brať ako sprievodcu a nie niekoho, kto vám určuje, koho máte voliť. Toto je vaše právo a v konečnom dôsledku ste to iba vy, kto ide k voľbám a za plentou si vyberá, koho bude voliť. Dôvod, prečo sme sa rozhodli realizovať projekt volebných kalkulačiek je inšpirovať voličov, aby sa neriadili emóciami, ale aby zvažovali aj programy a postoje kandidujúcich strán a hnutí. Ide primárne o službu verejnosti vo forme nástroja, ktorý im pomôže spoznať spektrum osobností, strán a hnutí (z ktorých niektoré ani nezverejňujú svoje programy). Nejednoznačnosť ponuky osobností alebo strán pretrváva aj dnes, keď sa kandidáti a celé politické subjekty presunuli z webových stránok a e-mailov na sociálne siete.

Keď nevolím, iní rozhodujú za mňa

Keď sme koncom augusta spúšťali prvú kalkulačku, vôbec sme si netrúfali odhadnúť, koľko ľudí ju reálne použije. Predbežné čísla (zajtra je posledný deň) ukazujú, že skoro 290.000 ľudí prišlo na náš portál infovolby.sk a takmer tretina z nich použila jednu z troch našich kalkulačiek. Pevne dúfam, že im poslúžili a chcem povzbudiť aj ostatných, čo zatiaľ váhajú, alebo sa ešte nerozhodli, aby túto možnosť využili. Voliť je naše právo a bola by škoda ho nevyužiť – veď viete, že nevoliť znamená nechať rozhodnúť iných o našej budúcnosti. Voľby nie sú svadba, nehľadáme ideálneho partnera, kľudne si vyberte menšie zlo.