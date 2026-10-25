Jožo Ráž: O deviatej pôjdem spať. Tak určiťéééééé.

Jožo Ráž po zverejnení exitpoolov povedal, že vraj o deviatej pôjde spať. Tak určiťéééééé. Kung-Fu Panda z Wishu, Birmovaný Komunista aj Uškriekaný Pavián majú dôvod na spoločnú „oslavu“.
Na internetoch mali obaja priaznivcov viac než v realite. Čím to asi bude? Žeby tým, že trollovia z Yandexu našťastie nemajú hlasovacie právo? V komentároch sa dá vyhrať všetko. Pri urnách už treba aj skutočných voličov.
Aký darček im poslať? Možno epickú nahrávku Veľkého Vladimíra „Spánombohom, idem od vás“. Ako hudobný sprievod k tomuto zátišiu by sa hodila.
Alebóóóó: dron obrancom Ukrajiny. Ten dron nielenže naozaj pomôže, ale pri predstave, že sa ich fiasko premenilo na pomoc Ukrajine, ich konečne šľak trafí.
A my? My potom môžeme ísť o deviatej pokojne spať.