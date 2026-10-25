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25. okt 2026 o 08:45
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Jožo Ráž: O deviatej pôjdem spať. Tak určiťéééééé.

Na internetoch priaznivcov na rozdávanie, pri urnách už pomenej. Žeby trollovia z Yandexu predsa len nemali hlasovacie právo?

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Jožo Ráž: O deviatej pôjdem spať. Tak určiťéééééé.
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Jožo Ráž po zverejnení exitpoolov povedal, že vraj o deviatej pôjde spať. Tak určiťéééééé. Kung-Fu Panda z Wishu, Birmovaný Komunista aj Uškriekaný Pavián majú dôvod na spoločnú „oslavu“.

Na internetoch mali obaja priaznivcov viac než v realite. Čím to asi bude? Žeby tým, že trollovia z Yandexu našťastie nemajú hlasovacie právo? V komentároch sa dá vyhrať všetko. Pri urnách už treba aj skutočných voličov.

Aký darček im poslať? Možno epickú nahrávku Veľkého Vladimíra „Spánombohom, idem od vás“. Ako hudobný sprievod k tomuto zátišiu by sa hodila.

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Alebóóóó: dron obrancom Ukrajiny. Ten dron nielenže naozaj pomôže, ale pri predstave, že sa ich fiasko premenilo na pomoc Ukrajine, ich konečne šľak trafí.

https://donio.sk/drony-pre-ua

A my? My potom môžeme ísť o deviatej pokojne spať.

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
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Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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