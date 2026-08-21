Keď Moskva stratí poslušnosť, pošle tanky

Ruský štát nemusí susednú krajinu okupovať, ak ju dokáže ovládať lacnejšie. Najpohodlnejší sused nie je ten, ktorého treba držať pod hlavňami tankov, ale ten, ktorého vedenie samo rešpektuje záujmy Moskvy. Sovietsky zväz tak po druhej svetovej vojne vytvoril vo východnej Európe celý systém formálne samostatných štátov, ktorých zahraničná a bezpečnostná politika však mala veľmi jasné hranice.
Maďarsko bolo jedným z nich. Stalinista Mátyás Rákosi vybudoval jeden z najtvrdších režimov sovietskeho bloku a po jeho odchode zostávala krajina pevne pripútaná k Moskve. Lenže v októbri 1956 sa Maďari vzbúrili. Imre Nagy postupne prijal požiadavky revolúcie, zrušil monopol komunistickej strany, začal hovoriť o neutralite a 1. novembra oznámil vystúpenie Maďarska z Varšavskej zmluvy. To už bola hranica, ktorú Sovietsky zväz odmietol tolerovať.
Maďarsko 1956: Keď sa bábka odtrhne od šnúrok
Sovietska odpoveď prišla 4. novembra. Do Maďarska vtrhla sovietska armáda, revolúciu rozdrvila a Nagyovu vládu zvrhla. Moskva súčasne postavila na čelo krajiny Jánosa Kádára. Nebol to iba návrat k starým poriadkom. Sovietsky zväz názorne ukázal, kto má posledné slovo pri rozhodovaní o tom, kto bude v jeho sfére vplyvu vládnuť. Mechanizmus bol jednoduchý: môžete si reformovať socializmus, pokiaľ neohrozujete sovietsku kontrolu. Môžete meniť ministrov, heslá či hospodársku politiku. Ale nesmiete si sami zvoliť geopolitickú orientáciu krajiny.
Keď sa Maďarsko pokúsilo urobiť práve to, posledným argumentom Moskvy nebola diplomacia, ale tank. A presne toto je dôležité: vojenská sila nebola prvým nástrojom, ale posledným. Najprv poslušné vedenie, potom tlak a napokon invázia, keď sa krajina odtrhla od línie určenej Kremľom.
Československo 1968: Sloboda iba dovtedy, kým ju Moskva dovolí
O dvanásť rokov sa podobná logika zopakovala v Československu. Alexander Dubček pritom nechcel zrušiť socializmus ani vystúpiť z Varšavskej zmluvy. Pražská jar mala vytvoriť „socializmus s ľudskou tvárou“: zrušila sa cenzúra, otvorila verejná diskusia a pripravovali sa ďalšie politické a ekonomické reformy. Ani to však Moskva nedokázala akceptovať. Problémom nebolo iba to, čo robilo Československo. Problémom bolo, čo by jeho príklad mohol urobiť s ostatnými krajinami sovietskeho bloku. Ak si môže Praha rozhodovať sama, prečo nie Varšava, Budapešť alebo východný Berlín?
Najskôr prišiel politický tlak, rokovania, vyhrážky a vojenské manévre. Keď československé vedenie napriek tomu pokračovalo v reformách, v noci z 20. na 21. augusta 1968 prekročili hranice vojská vedené Sovietskym zväzom. Obsadzovali letiská, komunikácie, mestá aj štátne inštitúcie a reformný experiment sa skončil pod pásmi tankov. Dubček bol postupne odstavený a v apríli 1969 ho na čele KSČ nahradil Gustáv Husák, ktorého už Moskva považovala za dostatočne spoľahlivého. Nasledovala „normalizácia“ – obnovenie cenzúry, politických kontrol a poslušnosti voči Sovietskemu zväzu.
Sovietsky zväz z toho dokonca vytvoril politickú doktrínu. Takzvaná Brežnevova doktrína v podstate tvrdila, že ak je podľa Moskvy ohrozený socialistický systém v niektorej krajine, Sovietsky zväz má právo zasiahnuť. Suverenita suseda teda platila iba dovtedy, kým sa jeho politika páčila Kremľu.
Ukrajina: Najskôr politický vplyv
O ďalších 45 rokov sa Sovietsky zväz už volal Ruská federácia a namiesto generálneho tajomníka sedel v Kremli prezident. Mechanizmus však začal nepríjemne pripomínať starý model. Viktor Janukovyč nebol sovietskym spôsobom dosadenou bábkou. V roku 2010 sa stal prezidentom v medzinárodne uznaných voľbách. Bol však politikom orientovaným výrazne viac na Moskvu než jeho neskorší nástupcovia a Rusko malo na Ukrajinu silné ekonomické a politické páky.
Keď sa mala Ukrajina v roku 2013 priblížiť Európskej únii podpisom asociačnej dohody, Moskva začala vyvíjať silný tlak. Janukovyč nakoniec prípravy na podpis zastavil a práve toto rozhodnutie odštartovalo protesty Euromajdanu. Ukrajinci sa rozhodli, že o smerovaní ich krajiny nebude rozhodovať Moskva. Po násilnostiach a mesiacoch protestov Janukovyč vo februári 2014 utiekol z Kyjiva a následne do Ruska. Tým sa skončila fáza, počas ktorej bolo možné udržiavať Ukrajinu v ruskej sfére predovšetkým politickými a ekonomickými nástrojmi.
Krym a Donbas 2014: Keď politika zlyhá, nastúpi zbraň
Reakcia bola takmer okamžitá. Už koncom februára obsadili Krym ozbrojení muži bez označenia – ruskí vojaci, ktorých prítomnosť Putin neskôr sám priznal. Nasledovala anexia Krymu a potom vojna v Donbase, kde Rusko podporovalo, vyzbrojovalo a riadilo separatistické sily a do konfliktu sa priamo zapájali aj ruské jednotky.
Tu sa paralela s rokmi 1956 a 1968 stáva veľmi zreteľnou. Keď vláda v susednej krajine rešpektovala ruské záujmy, Moskva mala dôvod udržiavať existujúci systém. Keď sa krajina rozhodla, že chce určovať svoje smerovanie sama, nastúpila sila. Rozdiel bol najmä v metóde. V Maďarsku a Československu mohli sovietske tanky prísť otvorene pod vlajkou „bratskej pomoci“. V Ukrajine v roku 2014 bolo výhodnejšie vojnu najskôr maskovať: neoznačení „zelení mužíčkovia“, údajní miestni separatisti a roky popierania priameho ruského zapojenia. Cieľ však zostával podobný – obmedziť schopnosť susedného štátu rozhodovať o sebe bez súhlasu Moskvy.
Rok 2022: Keď nestačilo ani osem rokov nátlaku
Ukrajina sa však po roku 2014 od Ruska nevzdialila menej, ale oveľa viac. Politicky, spoločensky aj vojensky sa začala orientovať na Západ. Moskve sa nepodarilo prinútiť Kyjiv, aby sa vrátil do jej sféry vplyvu, a 24. februára 2022 sa definitívne skončilo predstieranie.
Ruské jednotky zaútočili z Ruska, okupovaného Krymu aj Bieloruska a jedna z hlavných útočných osí smerovala priamo na Kyjiv. Výsadok na Hostomeli, postup kolón od bieloruských hraníc a pokus dostať sa čo najrýchlejšie k hlavnému mestu ukazovali, že nešlo iba o obsadzovanie ďalších kusov územia. Rusko sa pokúsilo zlomiť ukrajinský štát, odstrániť jeho politické vedenie a nahradiť ho režimom, s ktorým by Moskva mohla počítať.
Maďarsko 1956, Československo 1968 a Ukrajina 2014 až 2022 teda nie sú jedna historická udalosť opakovaná cez kopirák. Maďarsko a Československo boli členmi sovietskeho bloku, zatiaľ čo Ukrajina je od roku 1991 medzinárodne uznaným nezávislým štátom. Mechanizmus však zostáva nápadne podobný: najlepšia je poslušná domáca vláda. Keď prestane poslúchať, príde politický a ekonomický nátlak. A keď nezaberie ani ten, Moskva pošle armádu.
Impérium nepotrebuje priateľov. Potrebuje poslušných susedov
Najväčšou paralelou medzi Maďarskom, Československom a Ukrajinou teda nie sú tanky. Tanky sú až posledná fáza. Podstatný je nárok Moskvy rozhodovať, čo ešte susednej krajine dovolí. Môžete mať vlastnú vládu, pokiaľ je prijateľná pre Moskvu. Môžete mať vlastnú politiku, pokiaľ neprekročí hranice stanovené Moskvou. Môžete byť formálne suverénni, pokiaľ svoju suverenitu nepoužijete spôsobom, ktorý Moskva považuje za ohrozenie svojich záujmov.
A Moskva ani dnes nepotrebuje mať v každej krajine svoje tanky. Oveľa lacnejšie je získavať vplyv cez domácich politikov, propagandu, dezinformácie, kybernetické operácie či ďalšie nástroje hybridnej vojny. Pre Kremeľ je ideálny politik, ktorý sám spochybňuje pomoc Ukrajine, preberá ruské argumenty a brzdí spoločný postup Európy. Takýmto mimoriadne pohodlným partnerom bol Viktor Orbán. Maďari sa ho však v roku 2026 vo voľbách zbavili. Na Slovensku Robert Fico so svojou politikou „na všetky štyri svetové strany“ zostáva pri moci – a o tom, ako dlho ešte bude určovať smerovanie krajiny, rozhodneme my sami vo voľbách.
Kým Moskva posiela tanky, my môžeme posielať pomoc
V roku 1956 sme Maďarom pomôcť nedokázali. V roku 1968 sme sovietske tanky zažili sami. Dnes sa rovnakému nároku Moskvy rozhodovať o osude susednej krajiny bránia Ukrajinci – a tentoraz im môžeme pomôcť. Každý trochu inak: dronmi pre obrancov, tábormi pre deti, ktoré vyrastajú vo vojne, alebo obyčajným teplým obedom pre ľudí, ktorým vojna vzala domov a často aj všetko ostatné.
Dron môže pomôcť vojakom vidieť nebezpečenstvo skôr, než príde k nim. Pár dní v bezpečí môže ukrajinskému dieťaťu pripomenúť, že existuje život bez sirén, výbuchov a úkrytov. A príspevok na Fumine obedy pomôže nasýtiť ľudí, ktorí museli pred vojnou utiecť a dnes sú odkázaní aj na takúto pomoc. Sú to tri veľmi rozdielne zbierky, ale všetky majú spoločného menovateľa: pomáhajú ľuďom, ktorí dnes platia za to, že sa ich krajina rozhodla neposlúchať Moskvu.