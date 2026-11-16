Zo sovietskej riti sme v novembri 1989 vyliezli. Smerácki smradi nás tam na výročie ťahajú späť

Estónsko zatvára hranice s ruskom. Kanada nedala ruským hokejistom víza. A naša slávna vláda ide na výročie Nežnej revolúcie rokovať o spolupráci s ruskom. Lebo ako si lepšie uctiť pád komunistického režimu než sa práve v ten deň strkať do riti moskve?
To je tá ich suverénna zahraničná politika. Pred Bruselom búchať do stola, pred moskvou poslušne kľačať. Doma vykrikovať, že nám nikto nebude diktovať, a potom sa pchať do priazne režimu, ktorý susednej krajine diktuje raketami, či vôbec smie existovať. Suverenita je podľa nich zrejme hodnota, na ktorú má Slovensko nárok, ale Ukrajina si ju musí dať schváliť v Kremli.
V novembri 1989 ľudia štrngali kľúčmi, aby sme mohli žiť slobodne. Aby sme mohli cestovať, hovoriť, čo si myslíme, a vyberať si, kto nám bude vládnuť. Aby o našom živote nerozhodovala jedna strana a o smerovaní našej krajiny moskovský pán. Sloboda nebola darom od komunistov. Ľudia si ju vybojovali napriek nim.
A dnes sa nám títo samozvaní vlastenci pokúšajú predať zaliečanie moskve ako prejav národnej hrdosti. Tými istými kľúčmi, ktorými ľudia odzvonili režimu, by najradšej znovu odomkli dvere k moskovskému pánovi. Ešte tomu hovoria vlastenectvo.
Na tom dátume záleží. Sedemnásty november nie je len voľné políčko v kalendári, do ktorého sekretariát naplánuje rokovanie. Je to pripomienka toho, odkiaľ sme odišli a prečo. Rokovať práve v tento deň o spolupráci s ruskom je výsmechom ľuďom, ktorí sa postavili komunistickej moci. Aj tým, ktorým zničila život dávno pred novembrom 1989.
A skúste túto slávnu spoluprácu vysvetliť ľuďom v Ukrajine. Matke, ktorá prišla o dieťa. Deťom, ktoré sa namiesto cesty do školy učia cestu do krytu. Rodinám, ktorým z domu zostala kopa tehál. Povedzte im, že slovenská vláda má vlastne len záujem o dobré vzťahy. S tými, ktorí im toto všetko robia.
Kým sa oni klaňajú agresorovi, my môžeme pomôcť deťom, ktorým jeho rakety a bomby berú pokojné detstvo. Ukážme deťom z Chersonu a Nikopola aj iné Slovensko. Také, ktoré im namiesto rečí o spolupráci s ich trýzniteľmi pošle vianočný darček.
Jeden balíček vojnu nezastaví. Môže však dieťaťu priniesť chvíľu radosti a pocit, že naň niekto myslí. Aj niekto zo Slovenska.
Už 10 € znamená jeden vianočný balíček.
Ďakujeme, že ste ostali ľuďmi!
Nezlomní – Jana a Marcel