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11. sep 2026 o 10:48
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38 táborov. Tisíce dní bez vojny. Pokračujeme

Doterajšie tábory stáli 260-tisíc eur. Za každým eurom je dieťa, ktoré mohlo aspoň na pár dní zabudnúť na sirény, rakety a vojnu.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
38 táborov. Tisíce dní bez vojny. Pokračujeme
Deti z Chersonu na hrade Muráň (Zdroj: Marcel Rebro)
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Keď sme v roku 2023 začínali organizovať tábory pre deti z Ukrajiny, netušili sme, kam až sa dostaneme. Dnes máme za sebou 38 táborov a terapeutických pobytov, ktoré sme mohli zafinancovať vďaka dobrým ľuďom zo Slovenska.

Sú určené deťom a ženám, ktorých ockovia a muži padli pri obrane Ukrajiny alebo sú nezvestní. Tieto deti museli príliš skoro pochopiť, čo znamená smrť, vojna a čakanie na niekoho, kto sa možno nikdy nevráti. Nezabúdame však ani na deti z miest, kde vojna nie je správou v televízii, ale každodennou realitou – z ostreľovaného Nikopolu a Chersonu.

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Všetky doterajšie tábory stáli dokopy 260 000 eur. Každé jedno euro stálo za to. Pretože za tými číslami nie sú tabuľky ani účtovné doklady. Sú za nimi deti, ktoré sa po mesiacoch budenia na sirény konečne normálne vyspali. Deti, ktoré sa smiali, plávali, behali po horách, hrali futbal a aspoň na pár dní nemuseli rozmýšľať, kam sa schovať, keď priletí ďalší russký dron alebo raketa.

Od januára tohto roku sme zorganizovali a zafinancovali 25 táborov. Je to náš rekord. Dva tábory boli na Slovensku. Na jar prišli deti do gréckokatolíckeho centra Bárka pri Vranove nad Topľou. Počas letných prázdnin potom 40 malých Chersoncov strávilo dva týždne na strednom Slovensku. Spolu s našimi partnermi sa nám podarilo pripraviť aj dva pobyty pri mori – v Turecku a Taliansku. Pre mnohé z týchto detí to bolo prvýkrát, čo videli more. Pre všetky to boli dni, počas ktorých mohli byť jednoducho deťmi.

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Lenže vojna nekončí a prichádza ďalšia zima. Russi Ukrajine opäť sľubujú, že bude krutá. Rovnako ako minulý rok sa pripravujú útočiť na energetickú infraštruktúru a skúsiť zlomiť civilné obyvateľstvo zimou, tmou a chladom. Preto nechceme s tábormi skončiť ani po lete.

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Na jeseň a v zime plánujeme ďalšie pobyty, predovšetkým na Drahobrate na západe Ukrajiny. Kým sa russi budú snažiť ukrajinským deťom vziať teplo, svetlo a pocit bezpečia, my sa im budeme snažiť aspoň na pár dní vrátiť niečo, čo by im žiadna vojna nemala brať.

Detstvo.

Ďakujeme, že nám pri tom pomáhate. Za každé euro, každé zdieľanie, každú pomoc. Bez vás by boli tieto čísla len plánom na papieri.

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Pokračujeme. Pomôžte nám zaplatiť ďalšie jesenné a zimné tábory pre deti z Ukrajiny. Každých pár eur znamená kúsok cesty, stravy, ubytovania či programu. Darujme deťom svetlo, ktoré nedokáže uhasiť ani vojna.

Vďaka vám sa z peňazí stávajú tisíce dní bez vojny.
https://donio.sk/sedem-dni-bez-vojny

ĎAKUJEME

Nezlomní – Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  316
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  • Páči sa:  20 630x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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