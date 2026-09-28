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28. sep 2026 o 07:15
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Aby nás dron nevidel skôr, ako my jeho

Našim kamarátom v Ukrajine sme už dodali desiatky detektorov dronov Čujka. Lenže technológie sa vyvíjajú a nepriateľ tiež. Potrebujeme ich modernizovať. Niekedy môže o živote rozhodnúť niekoľko sekúnd.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Aby nás dron nevidel skôr, ako my jeho
Čujka zobrazuje presne to, čo vidí operátor dronu (Zdroj: Marcel Rebro)
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Vojna v Ukrajine je vojnou technológií. Na taktickej úrovni predovšetkým vojnou dronov. Lietajú nad zákopmi, cestami, dedinami aj mestami. Sledujú pohyb vojakov, automobilov, humanitárnych pracovníkov aj obyčajných civilistov. Možností obrany pred nimi nie je veľa. Najlepšou obranou je preto prevencia. Odhaliť nepriateľský dron skôr, ako on odhalí nás.

Na tento účel slúžia detektory dronov Čujka. Malé prenosné zariadenia ukrajinskej výroby, ktoré dokážu zachytiť analógový videosignál nepriateľského FPV dronu a upozorniť na blížiace sa nebezpečenstvo. Vďaka našim darcom sme ich už dodali desiatky. Dobrovoľníkom, sociálnym pracovníkom, novinárom a ďalším kamarátom, ktorí denne pracujú v oblastiach ohrozovaných ruskými dronmi. Dnes si už mnohí z nich nevedia predstaviť život bez tohto malého elektronického strážcu.

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Dobrovoľníčka Saša z Chersonu bez Čujky a balistickej vesty nejde ani na nákup
Dobrovoľníčka Saša z Chersonu bez Čujky a balistickej vesty nejde ani na nákup (zdroj: Marcel Rebro)

Lenže vojna je aj neustálym technologickým súbojom. Keď jedna strana vyvinie účinnejšiu ochranu, druhá začne hľadať spôsob, ako ju prekonať. Rusi začali používať drony pracujúce aj vo vyšších frekvenčných pásmach. Konkrétne v pásme 6–8,8 GHz, ktoré staršie Čujky tretej generácie nedokážu monitorovať. Človek sa tak môže spoliehať na svoj detektor, zatiaľ čo nepriateľský dron sa už blíži. Čujka ho jednoducho nemusí zachytiť.

Riešením je najnovší model Čujka 4.0, ktorý dokáže monitorovať štyri frekvenčné pásma. Problémom je jeho cena – približne 1 200 EUR. Kupovať všetky zariadenia nanovo by bolo mimoriadne nákladné. Našťastie ukrajinský výrobca umožňuje modernizovať kompatibilné Čujky tretej generácie na funkčnú úroveň najnovšieho modelu. Modernizácia stojí približne 580 EUR. Momentálne je dostupná pre zariadenia s hardvérovou revíziou 1.3.8, výrobca však pracuje aj na rozšírení možností modernizácie starších verzií.

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Chalani z brigády AZOV už používajú Čujky 4. generácie
Chalani z brigády AZOV už používajú Čujky 4. generácie (zdroj: Marcel Rebro)

Po modernizácii dostane Čujka nový prijímací modul, štvrtú anténu a rozšírené frekvenčné pásma. Nemusíme teda kupovať celé nové zariadenie. Stačí modernizovať to, ktoré už našim kamarátom pomáha prežiť.

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580 EUR. To je cena za to, aby Čujka videla aj to, čo doteraz nevidela. Aby dokázala upozorniť na dron pracujúci na frekvencii, ktorú predtým nedokázala zachytiť. Aby človeku poskytla niekoľko drahocenných sekúnd navyše. Na zastavenie auta, útek do úkrytu alebo aspoň na to, aby si stihol ľahnúť na zem.

Samozrejme, žiadny detektor nedokáže zaručiť bezpečnosť. Čujka dron nezostrelí, nezneškodní ani nezastaví. Dokáže však varovať pred nebezpečenstvom. Práve toto včasné varovanie môže znamenať rozdiel medzi človekom, ktorý stihne zareagovať, a človekom, ktorého nepriateľský dron prekvapí.

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580 EUR za to, aby našich kamarátov neprekvapil ruský dron. Za väčšiu šancu, že sa po celodennej práci vrátia domov. Že sa večer znovu stretnú so svojimi blízkymi. Že aj zajtra budú môcť pokračovať v práci, ktorú robia pre druhých, často s nasadením vlastného života.

Za to to predsa stojí, nie?

Pomôž nám modernizovať Čujky, ktoré sme už spoločne dodali do Ukrajiny. Technológie sa menia, nepriateľ sa prispôsobuje a my nesmieme zostať pozadu.

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https://donio.sk/cujka

Pretože najdôležitejšie nie je, koľko dronov Čujka odhalí. Najdôležitejšie je, koľko ľudí sa vďaka nej bezpečne vráti domov.

Ďakujeme.

Nezlomní – Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  321
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  • Páči sa:  21 280x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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