„Akú hodnotu má medaila bez rusov?“ pýta sa fico. A túto otázku, hodnú kolaboranta a zradcu, zjavne myslí vážne.. Tak mu rovnako vážne odpovedám:
Rovnakú ako Ukrajina bez ruských okupantov.
Rovnakú ako život bez rakoviny.
Rovnakú ako Slovensko bez fica.
Birmovanému komunistovi chýbajú rusi na MS v hokeji. Deťom z Chersonu a Nikopola chýba niečo celkom iné. Pokojné detstvo, bezpečný domov a obyčajný život bez ruských okupantov.
Ten im zatiaľ vrátiť nedokážeme. Ale dokážeme im priniesť aspoň Vianoce.
Ďakujeme
Nezlomní – Jana a Marcel