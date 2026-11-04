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4. nov 2026 o 07:27
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„Akú hodnotu má medaila bez rusov?“ pýta sa fico.

Kým ficovi chýbajú rusi na hokejových majstrovstvách, deťom v Ukrajine chýba normálny život bez rusov

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
„Akú hodnotu má medaila bez rusov?“ pýta sa fico.
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„Akú hodnotu má medaila bez rusov?“ pýta sa fico. A túto otázku, hodnú kolaboranta a zradcu, zjavne myslí vážne.. Tak mu rovnako vážne odpovedám:

Rovnakú ako Ukrajina bez ruských okupantov.
Rovnakú ako život bez rakoviny.
Rovnakú ako Slovensko bez fica.

Birmovanému komunistovi chýbajú rusi na MS v hokeji. Deťom z Chersonu a Nikopola chýba niečo celkom iné. Pokojné detstvo, bezpečný domov a obyčajný život bez ruských okupantov.

Ten im zatiaľ vrátiť nedokážeme. Ale dokážeme im priniesť aspoň Vianoce.

https://donio.sk/vianoce2026

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Ďakujeme
Nezlomní – Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  334
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  • Páči sa:  22 264x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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