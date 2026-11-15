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15. nov 2026 o 07:28
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Dajte nám dôvod nehanbiť sa v Ukrajine za to, že sme zo Slovenska!

Slovenskú vlajku si vycapia do profilovky. Ukrajinskú zem by rozdávali v záujme mieru. Skúsme si predstaviť, ako by sa im táto dohoda páčila, keby sa podpisovala na mape Slovenska.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Dajte nám dôvod nehanbiť sa v Ukrajine za to, že sme zo Slovenska!
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Majú v profilovke vycapené slovenské vlajky. Hrdo sa hlásia k Slovensku a jeho tradíciám. Jánošík, bryndza, slivovica, fujara a valaška. To je podľa nich to, čo robí Slováka Slovákom. Z hymny si pamätajú prvú slohu, Ježiš bol Slavjän, Slovensko založili Cyril a Metod, Zem je plochá, vagcýna zabíja, Martinka z Kice je krajšia ako fuchtle z PS, rusi sú bratia a pamprezident putin chce mier. To je ich mentálny svet.

Sú pripravení brániť rodnú vlasť. Do posledného sústa halušiek, do posledného hltu slivovice. Keď však v prieskume GLOBSEC Trends 2026 prišla otázka, či by pri útoku bránili vlastnú krajinu, áno povedalo len 47 percent opýtaných na Slovensku. Rovnaký výsledok malo Nemecko. Spolu sme skončili na chvoste spomedzi všetkých 14 skúmaných krajín!

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U našich chlastencov je v tom kus schýzy. Vlasť budú brániť do posledného dychu. Len nech ju, preboha, nenapadnú rusi. To sú predsa bratia. Sloväňja ako my. Najmä tí spoza Kaukazu. Takže keď bratia rusi dorazia na Slovensko, stačí si k slovenskej vlajke drbnúť do profilovky aj ruskú a všetko je v cajku. A samozrejme obliecť si koženú bundu s nápisom БРДТ ЗД БРДТД. Aby nebola žiadna pochybnosť o tom, kto je tu chlastenec.

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Za mier ochotne zaplatíme. Susedovým územím.

Podľa toho istého prieskumu si 69 percent opýtaných na Slovensku myslí, že Ukrajina by sa mala v záujme mieru vzdať časti svojho územia. A 44 percent súhlasí s tvrdením, že vojnu vyprovokoval Západ.

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Toto predsa nemôže byť pravda, do riti. Skoro sedem z desiatich ľudí by Ukrajincom poradilo, aby sa vzdali kusu vlastnej krajiny. Skúsme si to preložiť do slovenčiny. Predstavte si, že vám cudzia armáda obsadí mesto a vyženie vás z domu. Po rokoch vám sused spoza hranice oznámi, že v záujme mieru by ste sa toho domu mali vzdať. On už má plné zuby správ o vojne a chce mať lacný plyn a benzín. Kľúče od vášho domu pokojne nechá okupantovi.

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Na mape sú to čiary a farebné plochy. V Chersone, Nikopole a Slavjansku sú to ulice, po ktorých chodíme. Sú to konkrétni ľudia, ktorých poznáme. Keď niekto zo Slovenska veľkoryso navrhuje Ukrajine, aby sa vzdala časti územia, nech má aspoň toľko slušnosti, aby si predstavil, komu práve odpisuje domov.

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Aj preto nás tie čísla tak serú. Keď v Ukrajine povieme, že sme zo Slovenska, chceme, aby si ľudia pod tým menom mohli vybaviť aj niekoho, kto pri nich zostal, keď im išlo o život. Takých ľudí je u nás stále dosť. Vďaka každému, kto dáva Ukrajincom dôvod pamätať si aj toto Slovensko.

Vďaka každému, kto posiela prieskumné drony obrancom Ukrajiny:
https://donio.sk/drony-pre-ua

Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  338
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  • Páči sa:  22 616x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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