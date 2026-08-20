Keď z neba prichádza smrť: Darujme deťom z Chersonu 7 dní bez vojny

Keď sme sa s nimi naposledy lúčili, plakali. Na jednej strane sa deti tešili domov – na svojich rodičov, súrodencov a všetko, čo im bolo blízke. Na druhej strane sa nechceli vrátiť do mesta, kde im nad hlavami lietajú ruské drony a kde sa každý obyčajný deň môže v priebehu niekoľkých sekúnd zmeniť na boj o život.
Jedna zo štyridsiatich detí, ktoré toto leto strávili 14 dní v tábore na Slovensku, bola aj 14-ročná Saša. „Moje očakávania sa splnili na 50 percent,“ povedala nám. „Chcela som si tu nájsť kamarátov. To sa mi podarilo. A chcela som sa vrátiť na Ukrajinu, kde už vojna nebude. To nevyšlo.“ V tejto krátkej vete je ukryté všetko – radosť z nových priateľstiev aj sklamanie dieťaťa, ktorého najväčšie želanie sa nesplnilo.
Nedávno nám opäť napísala naša kamarátka Olexandra z Chersonu. Situácia v meste je podľa nej hrozná. Cherson denne čelí približne 300 útokom ruských FPV dronov. Útočia na ľudí na uliciach, prenasledujú autá a na mesto dopadajú ničivé kĺzavé bomby. V takomto prostredí vyrastajú deti. Namiesto toho, aby premýšľali nad školou, kamarátmi alebo tým, čo budú robiť cez víkend, učia sa rozoznávať zvuky dronov a výbuchov. Vedia, kam sa ukryť a ako rýchlo reagovať na nebezpečenstvo. Strach sa stal súčasťou ich každodenného života.
Štrnásť dní na Slovensku pre ne nebolo iba prázdninovým pobytom. Boli to dva týždne bez sirén, dronov a výbuchov. Dva týždne pokojného spánku, výletov, hier, smiechu a nových priateľstiev. Deti o tomto pobyte stále rozprávajú. Vracajú sa k spoločným zážitkom a čerpajú z nich silu, aby dokázali zvládať realitu, ktorá ich po návrate opäť čakala doma.
Veľmi by sme chceli podobný pobyt dopriať aj ďalším deťom z Chersonu. Tentoraz deti na Slovensko priviezť nemôžeme. Dostali sme však možnosť zabezpečiť približne štyridsiatim deťom aspoň sedem dní bez vojny na západnej Ukrajine. Od 1. do 7. septembra môžu stráviť týždeň vo „Fajnej Fajte“ na Drahobrate – ďaleko od dronov, výbuchov a každodenného strachu. Sedem dní sa môže zdať ako krátky čas. Pre dieťa žijúce vo vojne však môže znamenať sedem pokojných nocí, sedem rán bez strachu a sedem dní naplnených hrou, zážitkami a pocitom bezpečia.
Miestna administratíva sa snaží pomôcť so zabezpečením dopravy. My chceme spoločne pokryť ubytovanie a stravu detí, výlety, program, stravu počas cesty, prácu dobrovoľníkov a ďalšie organizačné náklady. Aby sa pobyt mohol uskutočniť, potrebujeme vyzbierať približne 6000 eur. Dmitro pre nás rezervuje termín už len niekoľko dní, preto musíme konať rýchlo. Každý príspevok – bez ohľadu na jeho výšku – nás môže priblížiť k tomu, aby približne štyridsať ďalších detí nemuselo začiatkom septembra počúvať drony a výbuchy.
Nedokážeme ukončiť vojnu ani im sľúbiť, že po návrate bude Cherson opäť bezpečný. Môžeme im však spoločne darovať sedem dní pokoja. Sedem dní, počas ktorých sa nebudú musieť báť o svoj život. Sedem dní, keď budú môcť byť opäť deťmi. Prosíme, pomôžte nám vrátiť im aspoň kúsok detstva.
Prispieť môžete prostredníctvom kampane:
https://donio.sk/detom-chersonu
Ďakujeme, že ste ich anjelmi strážnymi.
Nezlomní – Jana a Marcel