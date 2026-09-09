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9. sep 2026 o 07:40
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Keď zákon prekáža Ficovi, zmení sa zákon

Robert Fico mení pravidlá podľa toho, kto mu práve vyhovuje. Žilinka bol kedysi „náš človek“. Dnes prekáža. A keď neodíde sám, zmení sa zákon.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Keď zákon prekáža Ficovi, zmení sa zákon
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Robert Fico má k právnemu štátu jednoduchý vzťah: kým mu slúži, chváli ho. Keď mu začne prekážať, prerobí ho. Zákon preňho nie je hranica moci, ale náradie. Keď bolo treba pomôcť „našim ľuďom“, prišla novela Trestného zákona, nižšie tresty, kratšie premlčacie lehoty a zrušenie špeciálnej prokuratúry. Zmeny pritom zasiahli aj kauzy ľudí z najbližšieho politického okolia Smeru vrátane Tibora Gašpara. Náhoda má na Slovensku už tradične veľmi dobré kontakty.

Maroš Žilinka bol kedysi v poriadku. Fico zaňho hlasoval, rovnako ako celý Smer. Keď Generálna prokuratúra cez § 363 rušila obvinenia, nikto zo Smeru nekričal o rozvrate právneho štátu. Práve naopak. Fico s Kaliňákom sami žiadali použitie § 363 a v kauze Súmrak im boli obvinenia napokon zrušené. Vtedy bol Žilinka užitočný. Takmer „náš človek“.

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Lenže užitočnosť má u Fica krátku záručnú dobu. Žilinka začal kritizovať trestnú politiku vlády, spôsob prijímania zákonov aj stav boja proti korupcii a z človeka, za ktorého Fico hlasoval, sa zrazu stal „nominant opozície“. Možno naozaj robí chybu. Namiesto poslušného prikyvovania jazdí na bicykli a občas povie niečo, čo sa na Súmračnej zle počúva.

Fico ho preto vyzýva na odstúpenie. Ak neodstúpi, príde „reforma prokuratúry“. Preložené z ficovčiny do slovenčiny: ak nevieme vymeniť človeka, zmeníme mu stoličku, právomoci alebo celý úrad. Takto nefunguje právny štát. Takto funguje moc, ktorá si píše pravidlá podľa toho, koho práve potrebuje zachrániť, odstaviť alebo potrestať.

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Zákon už nie je meter, ktorým sa meria moc. Moc si sama vyrába meter podľa potreby.

Spravodlivosť má byť slepá. Tá Ficova však veľmi dobre vidí, kto je náš človek a kto už prestal byť. A momentálne kľačí zbitá, ponížená a zakrvavená na kolenách.

Takto funguje spravodlivosť v Putinovom rusku, ktoré je Ficovi čoraz bližšie ako vzor: zákon neslúži na ochranu ľudí pred mocou. Slúži moci proti ľuďom.

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Medzi nami a touto ruskou verziou „spravodlivosti“ dnes stojí Ukrajina. Jej obrancovia bránia aj hranicu sveta, v ktorom ešte zákon neznamená rozkaz zhora.

Na to potrebujú vidieť nepriateľa skôr, než nepriateľ udrie. Preto im kupujeme prieskumné drony.

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https://donio.sk/drony-pre-ua

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  315
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  • Páči sa:  20 450x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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