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2. nov 2026 o 07:22  (upravené 2. nov 2026 o 07:38)
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Kým Fico oddychoval pri mori, deti z Nikopola strávili noc pod útokom Šáhedov

Deti z Nikopola vyrážali na jesenný tábor. Namiesto pokojnej cesty vlakom ich čakali ruské Šáhedy, sedem hodín v kryte a zničené lokomotívy.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
Kým Fico oddychoval pri mori, deti z Nikopola strávili noc pod útokom Šáhedov
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Diskusia  (6)

Kým Robert Fico „zaslúžene“ oddychoval s milenkou vo vile pri mori, deti z Nikopola vyrážali na jesenný tábor, ktorý im zaplatili dobrí ľudia zo Slovenska. Mala to byť obyčajná cesta vlakom. Aspoň na ukrajinské pomery.

Keď však prišli na stanicu, začal ruský útok Šáhedmi. Inna, manželka pastora Romana, ktorí s deťmi cestujú, nám napísala: „Nepriateľský útok bol sedem hodín taký intenzívny, že sme nemohli vyjsť von. Celý čas sme zostali v kryte a počúvali opakované výbuchy.“

Padali črepiny, tri z piatich lokomotív boli zničené a opakovane im oznamovali, že vlak nepôjde a ich cesta sa končí. Železničiari priniesli deťom deky a ony si ľahli na zem. Ľudia postupne zo stanice odchádzali, pretože už neverili, že sa dopravu podarí obnoviť.

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Deti mali nastúpiť do vlaku o siedmej večer. Nastúpili o druhej ráno. Takmer do prázdnej súpravy, pretože väčšina ostatných cestujúcich už svoje lístky vrátila.

Teraz sú na ceste na tábor. Preč z mesta, kde aj obyčajná cesta vlakom môže znamenať sedem hodín v kryte pod ruskými dronmi.

Tento tábor ste týmto deťom zaplatili vy – dobrí ľudia zo Slovenska.

Presne preto ich odtiaľ berieme. Aby aspoň chvíľu nemuseli počúvať Šáhedy, sirény a výbuchy. Aby mohli byť jednoducho deťmi.

Čoskoro sa však vrátia domov. Späť do Nikopola, k sirénam, dronom a vojne. A o pár týždňov budú Vianoce.

Keď deti nemôžu utiecť pred vojnou, prinesme im aspoň Vianoce.

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Pre deti z Nikopola a Chersonu chceme pripraviť 1 600 darčekov. Už 10 EUR znamená jeden darček.

https://donio.sk/vianoce2026

Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  333
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Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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