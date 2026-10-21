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21. okt 2026 o 08:41
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„Lietajúce hračky“, ktoré na fronte zachraňujú životy

Malé prieskumné drony odhaľujú nebezpečenstvo za rohom či v zákopoch a pomáhajú medikom dostať sa k zraneným. Pre obrancov Ukrajiny sú očami, ktoré môžu rozhodnúť o tom, či sa vôbec vrátia domov živí.

Marcel Rebro
Marcel Rebro Prémiový bloger
„Lietajúce hračky“, ktoré na fronte zachraňujú životy
Nácvik činnosti s použitím dronu Avata 2 (Zdroj: Ivan Ševcov - 15. mobilný pohraničný oddiel)
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Prieskumné drony DJI Mavic a Matrice poskytujú obrancom Ukrajiny nenahraditeľný prehľad o bojisku. Bez nich sú ako bez očí a svoje fungovanie si už nevedia predstaviť. Dodali sme ich už 226, z toho 110 s termokamerou na prácu v noci. Poslednú várku tvorilo 30 kusov Matrice 4T a pripravujeme ďalšiu.

Sú však situácie, keď pechota potrebuje vidieť iba o pár metrov ďalej. Za najbližší roh, za stenu či za záhyb zákopu.

„Je super, keď pechota pri útoku vie, kde sú nepriateľské pozície a kde môže očakávať odpor. Ale priame a najväčšie nebezpečenstvo môže číhať za najbližším záhybom zákopu, za stenou, za rohom. Tam Mavic buď nevidí, alebo informácie od neho putujú k pechote dlhšie. Pechota čistiaca nepriateľské zákopy potrebuje mať okamžitý situačný prehľad. Oko predsunuté pár metrov, maximálne desiatky metrov pred sebou,“ vysvetlil nám kamarát Ivan z 15. mobilného pohraničného oddielu.

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Mavic však do takýchto miest často nevidí. Zletieť dostatočne nízko alebo vletieť do budovy, zákopu či pivnice je preň komplikované. Práve v takýchto stiesnených priestoroch sa uplatnia malé FPV drony. Dokážu sprostredkovať pohľad tam, kam väčší prieskumný dron zhora nedovidí.

Na tieto účely sa začali používať malé FPV drony DJI Avata 2, ktoré vážia približne 377 gramov. U nás ich ľudia poznajú najmä ako drony na rekreačné lietanie. Na fronte sú tieto „hračky“ nástrojom, ktorý môže zachrániť a zachraňuje životy obrancov.

Operátor dronu je súčasťou útočnej skupiny. Vykoná prieskum priestoru a až potom pokračuje pechota. Alebo zostáva trochu vzadu a s útočnou skupinou je spojený cez rádio.

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Operátor dronu Avata 2
Operátor dronu Avata 2 (zdroj: Ivan Ševcov - 15. mobilný pohraničný oddiel)

„Je lepšie, keď ukrytého nepriateľa objaví dron, ako keď pred jeho hlavne vbehnú naši chlapci,“ vraví Ivan.

Aj samotný operátor však potrebuje vedieť, čo sa deje v jeho okolí. Ivan nám preto priblížil ďalšiu dôležitú súčasť výbavy - FPV okuliare DJI Goggles 3 s režimom PiP (picture-in-picture), teda obraz v obraze. Operátor tak súčasne vidí záber z dronu aj svoje bezprostredné okolie. Zvlášť dôležité je to vo chvíli, keď zostáva sám.

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Ivanov oddiel má momentálne štyri zostavy. Každá obsahuje dron, okuliare, ovládač DJI RC Motion 3 a päť akumulátorov. Ovládač je malý, pripomína joystick a jeho používanie je intuitívne - operátor riadi dron pohybmi a náklonmi ruky.

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„Tých päť bateriek vydrží chalanom tak hodinu práce. Ale potrebovali by sme minimálne ďalších šesť takýchto zostáv,“ dodáva.

Malé drony využívajú aj bojoví medici brigády AZOV, ktorí pôsobia pod vedením nášho ďalšieho kamaráta Oleha s prezývkou „OKO“.

Vedia, že tam vpredu je ich zranený spolubojovník a musia poňho ísť. Nevedia však, či medzitým nepriateľ neobsadil jeho pozíciu alebo nečíha niekde nablízku. Či nečaká práve na príchod medika a evakuačnej skupiny, aby ich napadol zo zálohy.

Ak je čas a možnosť, medik si dronom skontroluje pozíciu zraneného a jej bezprostredné okolie. Až potom vyrazí. Malý dron tak pomáha chrániť aj tých, ktorí idú zachraňovať druhých.

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Zabezpečiť balistickú ochranu pre bojových medikov môžeš tu:
https://donio.sk/medici

Podobné skúsenosti majú aj v 114. brigáde. Keď sme sa Olexija opýtali, či aj oni používajú tieto malé „vtáčiky“, odpovedal bez zaváhania:

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„Avaty sú super. Sú malé, ľahké, nenáročné na obsluhu. Skvelý pomocník pre našich šturmovikov. A koľko ich potrebujeme? Koľko len dokážete zohnať,“ smeje sa. „Len ku každej Avate musíme nosiť minimálne jednu malú nabíjaciu stanicu EcoFlow,“ dodáva.

Poslať obrancom Ukrajiny ďalšiu nabíjaciu stanicu EcoFlow môžeš tu:
https://donio.sk/elektrifikuj-ukrajinsky-zakop

Pre niekoho lietajúca hračka. Pre našich kamarátov na fronte ďalší pár očí, ktorý môže rozhodnúť o tom, či sa vrátia živí.

Poslať našim šturmovikom lietajúce oko do zákopov môžeš aj ty:
https://donio.sk/drony-pre-ua

Ďakujeme
Nezlomní - Jana a Marcel

Marcel Rebro

Marcel Rebro
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  327
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  • Páči sa:  21 687x

Som fotograf na voľnej nohe, blogger, fundraiser, dobrovoľník v Ukrajine. Rád sa smejem. Aj cez slzy. Spolu s Janou Čavojskou sme založili OZ NEZLOMNÍ. Robíme to čo vieme a dokážeme a čo považujeme za dobré a potrebné. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaKomentárePríbehy fotografieReportážSmiech cez slzyBiely NenecRuský svet

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